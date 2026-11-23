Fabrice Luchini, Emmanuelle Devos et Chiara Mastroianni sont à l'affiche de Demain je tombe amoureux, nouvelle comédie du réalisateur et écrivain Martin Provost. Ce dernier s'interroge sur la place de l'amour dans les vies et, celle, non moins importante, réservée à la poésie... Le film est en salles à partir de ce mercredi 25 novembre.
Le 23/11/2026 à 10:17 par Antoine Oury
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23/11/2026 à 10:17
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Après deux films d'époque, Martin Provost place son nouveau film dans un contexte contemporain, en suivant un professeur de lettres récemment retraité et célibataire. « J’avais envie d’aborder l’amour du point de vue d’un homme, un homme en relation avec la jeunesse, un prof de lettres, qui a choisi de vouer sa vie à ses élèves, mais qui s’aperçoit sur le tard qu’il est passé à côté de sa femme », explique le réalisateur.
Provost a lui-même écrit le scénario de son long-métrage, mais indique avoir accordé, cette fois, une grande latitude à ses acteurs et actrices, et notamment à Fabrice Luchini, qui « s’est approprié le texte » et a réinventé certains dialogues...
Avec ce long-métrage, Martin Provost a aussi cherché à souligner l'importance de la poésie dans l'existence : « Qui n’a pas été éveillé, éclairé, transformé dans sa jeunesse par un poème de Rimbaud, d’Apollinaire, par certaines chansons de Ferré, Barbara ou Brassens ? Ils sont là pour nous faire prendre conscience que le verbe, c’est aussi de la chair. »
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 04/01/2024
250 pages
Editions Phébus
29,00 €
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