Après deux films d'époque, Martin Provost place son nouveau film dans un contexte contemporain, en suivant un professeur de lettres récemment retraité et célibataire. « J’avais envie d’aborder l’amour du point de vue d’un homme, un homme en relation avec la jeunesse, un prof de lettres, qui a choisi de vouer sa vie à ses élèves, mais qui s’aperçoit sur le tard qu’il est passé à côté de sa femme », explique le réalisateur.

Provost a lui-même écrit le scénario de son long-métrage, mais indique avoir accordé, cette fois, une grande latitude à ses acteurs et actrices, et notamment à Fabrice Luchini, qui « s’est approprié le texte » et a réinventé certains dialogues...

Avec ce long-métrage, Martin Provost a aussi cherché à souligner l'importance de la poésie dans l'existence : « Qui n’a pas été éveillé, éclairé, transformé dans sa jeunesse par un poème de Rimbaud, d’Apollinaire, par certaines chansons de Ferré, Barbara ou Brassens ? Ils sont là pour nous faire prendre conscience que le verbe, c’est aussi de la chair. »

Par Antoine Oury

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