Le Book Club, avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 23 novembre

Sarah Schulman pour Solidarité (trad. Stéphanie Lux, B42)

Mardi 24 novembre

Blandine Rinkel, préfacière, et Delphine Valentin, éditrice, pour Ma Julia (Rivages)

Mercredi 25 novembre

Melhia Martin pour L'été avec Olivia (Biscoto) et Donne-moi ton cœur (L'employé du mois)

Jeudi 26 novembre

Luc Dagognet pour Le Château de la Solitude (Do)

Vendredi 27 novembre

Les Book Clubs du futur

Épisode 3 avec Beata Umubyeyi Mairesse, autrice de La solidarité des ébranlés (Julliard)

Les Midis de Culture, avec Natacha Triou

Du lundi au jeudi de 12h à 13h30

Lundi 23 novembre

Nouvelle traduction de L'Attrape-cœurs de J.D. Salinger (La Table Ronde) : Holden Caulfield a-t-il retrouvé sa voix ?

Avec Alicé Déon, directrice des éditions La Table Ronde et co-traductrice, avec Jean Esch, de la nouvelle version du roman, et Théodore Dillerin, libraire au Comptoir des Mots

Mercredi 25 novembre

Avec Franck Courtès, écrivain en lice pour le Prix Roman des étudiants France Culture, pour son récit Le Petit cosmonaute (Julliard)

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Dans le cadre du cycle de fictions en direct tout au long du mois de novembre sur France Culture (voir la programmation complète)

La diablesse dans son miroir de Carlos Castellanos Moya

En direct du studio 114 de la Maison de la Radio et de la Musique

Réalisation : Cédric Aussir / Musique live : Manuel Peskine

Lundi 23 novembre : Épisode 1 - La veillée funèbre

Mardi 24 novembre : Épisode 2 - L’enterrement

Mercredi 25 novembre : Épisode 3 - Trente jours plus tard

Jeudi 26 novembre : Épisode 4 - La faillite

Vendredi 27 novembre : Épisode 5 - Sauve qui peut

L'Instant Poésie de Pomme

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Réalisation : Anna Holveck

Lundi 23 novembre : Pomme, « Lumière bleue », de l’album La Forteresse (Sois sage Musique)

Mardi 24 novembre : Goliarda Sapienza, deux poèmes de son recueil Ancestrale (Le Tripode)

Mercredi 25 novembre : Alphonse de Lamartine, extrait du poème « Pensée des morts », issu du recueil Harmonies (Gallimard)

Jeudi 26 novembre : Louise Labé, « Je vis, je meurs » (Gallimard)

Vendredi 27 novembre : Natasha Kanapé Fontaine, extrait du recueil Manifeste Assi (Prise de parole)

La Lecture

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

En Rade de Joris-Karl Huysmans

Choix d’extraits et réalisation : Cédric Aussir / Lu par Vincent Garanger

À LIRE - Chien 51 : France Culture adapte le roman de Laurent Gaudé en dix épisodes sonores

Lundi 23 novembre : Épisode 1 - L’arrivée au château

Mardi 24 novembre : Épisode 2 - Le rêve étrange

Mercredi 25 novembre : Épisode 3 - Les réminiscences du rêve

Jeudi 26 novembre : Épisode 4 - Naissance à l’étable

Vendredi 27 novembre : Épisode 5 - La maladie inexpliquée de Louise

Le Théâtre

Le dimanche de 20h à 22h

Dans le cadre du cycle de fictions en direct tout au long du mois de novembre sur France Culture (voir la programmation complète)

Soirée spéciale Penda Diouf

En direct du studio 114 de la maison de la radio et de la musique

Réalisation : Louise Loubrieu / Musique : Cloé du Trèfle

J’ai accouché de mon frère et c’est mon seul enfant

Avec Séphora Pondi

Suivi de Sœurs, nos forêts aussi ont des épines

Avec Astrid Bahiya et Nan Yadji Ka-Gara

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com