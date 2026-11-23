Et si la partie malade...

Et si nous nous trompions d’endroit lorsque nous regardons la souffrance ? Et si, chez un individu, la partie qui souffre n’était pas nécessairement la partie la plus malade ?

Nous avons assez spontanément tendance à associer souffrance et pathologie. Quelqu’un souffre, donc quelque chose, en lui, va mal. Même si cette équation n’est pas fausse, elle est souvent insuffisante. Il arrive en effet que la partie qui souffre soit précisément celle qui demeure vivante. Celle qui proteste, qui tente encore de contenir quelque chose, de maintenir un conflit, de préserver un lien, de donner une forme à ce qui, sans elle, risquerait de devenir beaucoup plus désorganisé.

À l’inverse, la partie qui ne souffre plus, qui ne se questionne plus, qui semble parfaitement adaptée pourrait être celle qui doit davantage nous inquiéter. Le cœur de la question serait alors de ne pas confondre la partie qui souffre avec la partie pathologique. Renversement assez simple en apparence, mais qui modifie profondément notre regard clinique.

Freud nous en donne déjà un premier point d’appui. Chez lui, le symptôme n’est jamais seulement une panne qu’il faudrait corriger. C’est une formation de compromis, ce qui signifie que quelque chose s’y exprime et, simultanément, quelque chose s’y défend. Le symptôme fait souffrir, certes, mais il représente aussi une tentative de solution. De résolution.

Autrement dit, ce qui apparaît comme malade peut avoir une fonction de préservation. Un symptôme obsessionnel, une inhibition, une phobie peuvent devenir extrêmement coûteux pour un sujet. Mais ils peuvent aussi représenter une manière de tenir. Une construction parfois précaire, parfois douloureuse, qui empêche quelque chose de plus menaçant encore de faire effraction.

La souffrance ne nous indique donc pas automatiquement l’endroit où se trouve le plus grand degré de pathologie. Winnicott, avec la notion de faux self, nous montre qu’un individu peut présenter une adaptation remarquable à son environnement et avoir pourtant perdu une part essentielle du sentiment d’exister. Chez lui, tout fonctionne : il travaille, il répond aux attentes, il entretient des relations, il peut même donner l’impression d’une parfaite stabilité. Et pourtant, intérieurement, quelque chose n’est plus vraiment vivant.

Ce qui devient alors inquiétant n’est précisément pas ce qui fait du bruit. C’est ce qui n’en fait plus. L’adaptation peut être si réussie qu’elle masque la disparition progressive de celui qui s’adapte.

Avec André Green, cette question prend une tonalité encore différente. Green nous a appris à être attentifs non seulement aux conflits, mais aussi aux processus de désinvestissement, aux formes de retrait, à ce qui s’éteint silencieusement dans la vie psychique. Il existe des organisations dans lesquelles nous rencontrons beaucoup de souffrance, de conflit, de mouvements affectifs. Et il en existe d’autres où nous rencontrons surtout du silence. Et pas un silence paisible. Un silence dans lequel plus rien ne semble pouvoir être transformé.

C’est là que se situe un critère clinique important. La question n’est pas simplement : est-ce que cette personne souffre ? Elle devient : est-ce que quelque chose, en elle, peut encore se transformer ?

Prenons l’exemple d’un patient obsessionnel qui souffre énormément de ses rituels. Il vérifie plusieurs fois la bonne fermeture d’une porte avant de sortir, il reprend mentalement certaines scènes, il doute de tout, il se reproche ses pensées, tente de contrôler ce qui lui échappe. Il arrive en séance épuisé par tout cela.

La tentation pourrait être de considérer immédiatement l’ensemble de ces manifestations comme la partie malade qu’il faudrait faire disparaître. Mais si l’on regarde autrement, on peut se demander ce que ces rituels accomplissent pour lui. Ils sont peut-être une manière de maintenir une séparation entre lui et le monde. Une façon de contenir une angoisse beaucoup plus primitive. Une manière de rester en relation avec une réalité psychique qu’il ne peut pas encore affronter autrement. Le rituel fait souffrir, mais le rituel travaille. Il produit quelque chose, il contient, il déplace, il organise.

Imaginons maintenant que ce même patient cesse brusquement de se plaindre. Plus de rituels, plus de conflits, plus de questions. Il nous dit que tout va bien. Mais dans le même temps, il ne rêve plus, n’associe presque plus, ne s’étonne de rien, ne semble plus désirer grand-chose. De quel côté se trouve alors la partie la plus malade ? Du côté du symptôme qui faisait souffrir ? Ou du côté de cette zone devenue parfaitement silencieuse ?

Ce qui m’intéresse dans cette question, c’est qu’elle nous oblige à suspendre un instant notre réflexe de clinicien. Notre regard est habitué à être naturellement attiré par ce qui fait du bruit : l’angoisse, la plainte, le symptôme, le conflit. Mais la vie psychique elle-même fait du bruit. Elle hésite, elle se contredit, elle rêve, elle souffre parfois, elle transforme.

À l’inverse, certaines formes de pathologie peuvent avoir quelque chose de remarquablement silencieux. Ce qui devrait peut-être nous alerter n’est donc pas seulement l’intensité de la souffrance. C’est aussi la disparition du mouvement, la disparition du conflit, la disparition de la possibilité de penser autrement ce qui nous arrive.

Au fond, la question que je voudrais laisser ouverte est la suivante : et si la vraie maladie n’était pas toujours là où ça fait mal… mais parfois là où plus rien ne bouge ?

Crédits photo : unsplash

Par Jean-Charles Bettan

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