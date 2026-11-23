Comme je n'ai pas pour habitude de m'épancher sur des projets ratés, je dirai juste en deux lignes que le pamphlet consacré au travail, intitulé « (Re)penser le travail ? » est aussi confus que son titre en forme d'interrogation et fourré de parenthèses le laisse deviner. En donnant à voir et à entendre des candidats fictifs, issus de partis imaginaires, les auteurs – Dominique Méda et Max Lewko – n'éclairent rien du tout.

Ils mettent en image des poncifs et des clichés, alors que l'enjeu – celui du travail, de son absence, de sa mauvaise répartition, de ses versions détricotées et atomisées – est pourtant majeur dans le monde qui s'ubérise et se jette avec la candeur d'un troupeau de lemmings vers le bord du précipice de l'intelligence artificielle. C'est dommage, mais ce livre est un ratage total. Oublions-le.

Pignocchi drôle et brillant

En revanche, le petit volume proposé par Alessandro Pignocchi (penseur anarchiste stimulant, à qui l'on doit, entre autres, les très impertinents trois tomes du Petit traité d'écologie sauvage, édités chez Steinkis et illustrés notamment avec de magnifiques oiseaux de nos régions) est un régal. Sous le titre Manifeste pour une écologie politique, il propose aux lecteurs un parcours en arborescence jalonné de questions fermées du genre « Tu as une sensibilité écologique et tu aimerais faire quelque chose de substantiel pour l'honorer ? Oui/Non ».

Prenant appui sur ces réponses concrètes et précises, il déplie une pensée argumentée et caustique à souhait, régulièrement contredite par le spectre de François Mitterrand en personne ou des oiseaux familiers, experts en démocratie ou en figures de style.

On pourrait redouter que les réflexions et leurs aboutissements ne soient joués d'avance (du genre : « si tu aimes l'écologie, tu dois voter pour les Verts »), mais on est à mille lieues de cela. L'écologie est ici prise à la racine et implique un mouvement large et total de ré-activation de la société et, partant, de la représentation démocratique. On rit beaucoup dans ce petit livre, mais on se laisse surtout surprendre, plus d'une fois, par la jolie complexité de la pensée de l'auteur. À la fois libre, joyeuse et tranchante, elle sait porter le fer là où ça fait mal. Et on en redemande.

L'aquarelle pour rendre le futur désirable

Cela fait plus de 15 ans, maintenant, qu'Alessandro Pignocchi développe l'art de faire passer des constats implacables et des nécessités politiques en bande dessinée par le biais de visuels naturalistes, qui mettent en scène des volatiles et des plantes.

Les couleurs vives et chaudes de ses peintures à l'aquarelle, ainsi que son talent pour rendre vivants les animaux qui pourraient passer pour anodins (des oiseaux qui n'ont pas grand-chose d'exotique) créent un décalage, un effet apaisant, stimulant, qui aiguise plus qu'il n'émousse notre désir de comprendre le monde dans ses dimensions éminemment politiques.

Dans ce nouveau livre, en 60 pages à peine, il parvient à donner l'envie d'aller voter, de manifester, de soutenir un des candidats et de continuer à militer après l'élection, pour que la rue pousse dans le dos l'élu et l'empêche de retomber tel un soufflé mitterrandiste, après un démarrage en force. Une lecture drôle et stimulante, comme un ristretto avalé en fin de repas pour éviter la sieste. Hautement recommandable, donc.

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Par Nicolas Ancion

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