« Suite à une communication malheureuse et inadaptée au contenu du livre Emprises de Sabine Prokhoris, les conditions de réception du livre réel n’étant plus réunies, nos Éditions Tinbad annoncent qu’elles ne procéderont à aucun retirage du livre, et que l’auteure pourra récupérer ses droits après l’écoulement du stock en circulation chez notre distributeur, soit 280 exemplaires.

De plus, la promotion du livre par l’éditeur est terminée. Nous présentons à Mme Gisèle Pélicot, dont absolument aucune image de viol, ni vidéo à caractère pornographique, n’ont été transmises à la presse, nos plus sincères excuses. »

La décision de l’éditeur, communiquée à ActuaLitté, intervient après les révélations sur la transmission de documents intimes à plusieurs rédactions. Tinbad conteste la nature des documents décrits dans les révélations médiatiques, mais ne nie pas expressément avoir communiqué des images intimes. Le communiqué ne fournit aucun détail supplémentaire permettant de déterminer avec certitude quels fichiers ont été adressés aux rédactions.

Des images intimes au cœur de l’affaire

Cette prise de position fait suite à une enquête du Canard enchaîné, publiée le 19 novembre. Les journalistes Fanny Ruz-Guindos et Quentin-Mathéo Pihour y révèlent que Tinbad a transmis à plusieurs médias des photographies et vidéos à caractère sexuel de Gisèle Pelicot, enregistrées par son ancien mari Dominique Pelicot, afin de promouvoir l’essai de Sabine Prokhoris.

Interrogée par l’hebdomadaire, Christelle Mercier, responsable de la maison d’édition, avait reconnu ne pas disposer du consentement de Gisèle Pelicot pour communiquer ces documents, tout en défendant un envoi présenté comme « privé et informatif ».

Les révélations ont suscité la réaction des avocats de l’intéressée. Auprès de Libération, le 20 novembre, Me Stéphane Babonneau a dénoncé une « volonté de détruire » et de « salir » sa cliente. Avec son confrère Me Antoine Camus, il indiquait étudier une éventuelle réponse judiciaire.

Les photographies évoquées auraient notamment été projetées lors du procès de Mazan, à la demande de certains avocats de la défense, selon Stéphane Babonneau. Leur utilisation dans un cadre judiciaire ne vaut toutefois pas autorisation de les transmettre à des tiers pour soutenir la promotion commerciale d’un livre.

La distinction désormais avancée par Tinbad entre images de viol, vidéos pornographiques et autres documents intimes ne règle pas, à elle seule, la question du consentement. L’article 226-2-1 du Code pénal réprime, sous certaines conditions, la diffusion sans accord d’images ou de paroles présentant un caractère sexuel, même lorsqu’elles ont été obtenues avec le consentement de la personne concernée.

L’application de cette disposition au cas présent dépendrait néanmoins de la nature précise des fichiers et des circonstances de leur transmission. À ce stade, aucune décision judiciaire relative à ces envois n’est établie.

Un essai qui conteste le récit de Mazan

La controverse dépasse cependant les méthodes promotionnelles de l’éditeur. Dans Emprises, les impasses d’une success story, Sabine Prokhoris entreprend de critiquer la place accordée à la notion d’emprise dans le discours public sur les violences sexuelles, notamment depuis le mouvement #MeToo.

L’un des chapitres revient sur l’affaire de Mazan et interroge la connaissance que Gisèle Pelicot aurait pu avoir des agissements de son ancien mari. La psychanalyste s’appuie sur des éléments qu’elle présente comme issus du dossier judiciaire, ainsi que sur des photographies sexuelles privées du couple, distinctes des enregistrements des viols.

Comme nous l’avons détaillé dans l'enquête du 20 novembre, ces développements prolongent des positions formulées par l’autrice dès septembre 2025, puis dans un chapitre rendu public en avril 2026. Elle y envisage différents degrés de connaissance, voire une forme d’implication inconsciente, de Gisèle Pelicot dans le dispositif organisé par Dominique Pelicot.

Sabine Prokhoris reconnaît pourtant elle-même que les photographies privées qu’elle mobilise « ne constituent pas une preuve, même tacite » d’une entente concernant les viols. Ces images ne permettent pas davantage d’établir que Gisèle Pelicot connaissait les agressions commises alors qu’elle était inconsciente, ni qu’elle y avait consenti.

Désaveu, ou des aveux ?

L’autrice s’est par ailleurs désolidarisée de la démarche de son éditeur. Interrogée par Libération le 20 novembre, elle s’est déclarée « consternée par ces méthodes de promotion », affirmant ne pas avoir été informée de l’envoi des fichiers. Elle a également assuré ne pas les avoir elle-même transmis à Tinbad, qui les aurait obtenus par l’intermédiaire d’un tiers.

Son désaccord avec cette opération de communication ne s’accompagne toutefois d’aucune annonce d’abandon des thèses défendues dans l’ouvrage.

Le communiqué adressé à ActuaLitté marque ainsi un changement dans la stratégie de Tinbad, sans mettre immédiatement fin à l’exploitation commerciale du livre. La maison ne précise pas si la date de parution initialement annoncée sera maintenue, ni les modalités contractuelles de la future restitution des droits.

Surtout, les excuses présentées à Gisèle Pelicot s’accompagnent d’une contestation de la qualification des documents transmis à la presse. Leur nature exacte et les éventuelles conséquences judiciaires de ces envois restent à établir.

Crédits photo : Gisèle Pélicot

Par Nicolas Gary

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