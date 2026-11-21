Forest s’y intéressait bien avant cette sélection. En 2023, alors étudiante à l’École européenne supérieure de l’image, elle remporte le concours national de bande dessinée des Crous avec Un(s). Le thème, la métamorphose, lui permet d’y prolonger ses recherches sur les deux artistes.

Dans Prologue, le magazine d’ALCA Nouvelle-Aquitaine, Cathia Engelbach décrit six planches aux tons d’azur et de chair, où le masque et le dévoilement déplacent la question de l’identité. Ces pages du concours sont consultables. Elles donnent une idée de ce qui travaille Forest, sans renseigner sur la forme du projet présenté à Blois.

Chez Claude Cahun et Marcel Moore, les noms sont déjà une manière de se présenter autrement. Lucy Schwob et Suzanne Malherbe, compagnes dans la vie, les adoptent pour signer leur travail. Dans Vues et visions, paru en volume en 1919, les illustrations de Moore encadrent les textes de Cahun. Moore collabore aussi aux photomontages d’Aveux non avenus. Ces pages invitent à regarder ce qui reste souvent hors du cadre. À côté de la figure représentée, il y a le travail de composition, de découpe et d’assemblage qui fait tenir l’image.

Leur collaboration ne s’arrête pas aux livres et aux photographies. À Jersey, sous l’Occupation allemande, elles diffusent des textes clandestins à l’intention des soldats. Moore les traduit en allemand. Arrêtées en 1944 et condamnées à mort, elles échappent à l’exécution, leur peine étant commuée en réclusion à perpétuité.

L’épisode appartient à leur histoire documentée. À ce stade, rien ne permet de dire quelle place le récit d’Eléa Forest lui réserve. Il montre néanmoins pourquoi les deux artistes ne se laissent pas enfermer dans la seule histoire de l’autoportrait.

Le concours des Crous avait distingué un récit court achevé. À Blois, son projet reçoit le Prix jeune talent – La Saif, une bourse d’aide à la création attribuée à un.e bédéiste en voie de professionnalisation. Il ne s’agit pas encore de juger un album, mais on peut en revanche mesurer la portée du choix qui apparaît dans son titre. Faire revenir Moore dans le champ change déjà la façon de regarder Cahun.

Illustration © Elea Forest - aucun lien avec l'ouvrage

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Par Dépêche

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