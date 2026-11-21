Faut-il prendre la route des Lacs ou descendre vers le sud pour éviter les pillards ? Au début de Chamelle, l’eau va manquer et le village se divise sur le chemin à suivre. Rahne, l’instituteur, défend la première route. Avec sa femme Mouna, leurs enfants et la famille d’Assambô, il part vers l’est. La décision ouvre le récit de Tony Lourenço et Cynthia Thiéry sur une incertitude qui ne se lève jamais tout à fait. Le meilleur itinéraire sur le papier vaut peu si des hommes armés vous attendent au prochain puits.

Tony Lourenço adapte le roman de Marc Durin-Valois publié chez JC Lattès en 2002. La sécheresse y pousse au départ sans suffire à expliquer le sort des personnes déplacées. L’eau se raréfie, des groupes en contrôlent l’accès, d’autres tirent profit de la détresse des voyageurs.

Les rencontres interdisent de confondre une épreuve climatique avec une fatalité naturelle. Quelqu’un garde le puits et décide si les voyageurs y auront accès. À chaque étape, il faut composer avec ces décisions humaines autant qu’avec la chaleur.

Pour autant, Chamelle ne suit pas une famille exemplaire chargée d’illustrer un problème. Le lien entre Rahne et Shasha, sa fille, garde à l’errance une échelle intime. Ravil, Ako, Kizou et Shasha ont des noms, des places dans la famille et des façons différentes de subir le voyage. Cette attention aux enfants donne un autre poids aux épreuves. Il ne s’agit pas seulement de savoir combien de personnes parviendront au bout, mais aussi qui risque de manquer à qui. Le père a défendu son choix devant les autres hommes du village. Sur la piste, les conséquences de ce choix n’ont plus la forme d’un débat. Que Rahne aime sa fille ne donne aucune garantie sur le bien-fondé de sa décision. Cet écart donne de l’épaisseur à un personnage dont le courage ne dissipe ni les doutes ni les réflexes d’autorité.

La chamelle est avec eux. Son lait nourrit, et ce détail remet les gestes ordinaires au centre d’une aventure où beaucoup de choses échappent aux personnages. L’animal a une utilité avant d’avoir une valeur de symbole. On comprend ainsi ce que le titre déplace. L’instituteur trace une route et prend la parole. La bête, elle, n’a ni conviction à défendre ni raison à donner. Ce qu’elle apporte se mesure autrement, dans la durée du trajet et la possibilité de tenir encore.

L’aquarelle de Cynthia Thiéry donne justement une durée à cette marche. La douceur des teintes n’atténue pas ce qui la rend éprouvante. Elle laisse simplement exister le temps entre deux dangers, celui où les voyageurs continuent d’avancer. Quand des journalistes occidentaux ou des représentants de l’aide humanitaire apparaissent, le lecteur connaît déjà les visages que d’autres découvrent comme une image à rapporter ou des personnes à dénombrer. L’album interroge ces regards sans leur abandonner le point de vue.

Le dessin donne à l’adaptation une raison d’être qui dépasse le passage d’un support à l’autre. Les nouvelles d’un exode s’attachent souvent aux lieux d’arrivée. Ici, il faut marcher avec celles et ceux qui partent, bien avant que quiconque sache s’ils seront attendus quelque part.

Cynthia Thiéry a reçu le prix La Nouvelle République, décerné à un-e auteur-rice de la région de la zone de diffusion du quotidien

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