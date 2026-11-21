Léonie veut faire du sport. Emma, sa sœur, s’en passerait très bien. Quand la première se voit proposer de rejoindre la section belge de ski alpin, c’est pourtant à la seconde que revient le rôle de guide. La scénariste Gwénola Morizur tient avec ce tandem une histoire plus vive qu’un récit de médaille. Avant d’atteindre le bas de la piste, les deux adolescentes ont déjà une chose à apprendre. S’écouter sans être obligées d’être d’accord sur tout.

Léonie est malvoyante et pratique la gymnastique. Sa coach ne veut plus l’accompagner à l’entraînement. Le ski lui offre une issue, avec d’autres contraintes et une autre manière d’organiser la compétition. C’est là que Sœurs de glisse se montre plus intéressant qu’un éloge du dépassement de soi.

D’un sport à l’autre, le tempérament de la jeune fille reste le même. Ce qui change, c’est la place qu’on lui fait et les moyens mis à sa disposition. Elle n’a pas davantage à faire la preuve de sa détermination qu’une concurrente valide. Elle a besoin d’un cadre dans lequel concourir.

En para ski alpin, la guide descend devant l’athlète et lui transmet oralement des indications sur le tracé. L’une prend ses repères à partir des informations que l’autre lui donne. On comprend ainsi pourquoi Emma n’est pas qu’un personnage de soutien qu’on retrouverait à l’arrivée. Elle est dans la course, et son travail engage les deux skieuses. Agnese Innocente dessine un sport qui se lit à deux corps, avec cette difficulté particulière de montrer une vitesse que l’on partage. Sur la piste, on n’a pas le loisir de reprendre la discussion depuis le début.

Le roman graphique emprunte librement au parcours d’Éléonor et Chloé Sana, sans rebaptiser simplement les deux sportives. À PyeongChang, en 2018, Éléonor a décroché le bronze en descente chez les skieuses déficientes visuelles, avec Chloé pour guide. Aux Mondiaux de Tarvisio, l’année précédente, le duo avait déjà obtenu l’argent en super-G et le bronze en descente. Dans le classement officiel de la descente, c’est le nom de l’athlète qui figure. Raconter le travail de la guide ne retire rien à sa performance. Cela aide à comprendre ce qu’il a fallu pour la réaliser.

L'ouvrage a reçu le Prix Conseil départemental 41, qui salue une bande dessinée de qualité pour les 11-14 ans.

Son intérêt pour cet âge ne se réduit pas à la découverte d’une discipline. Léonie a le droit de vouloir gagner sans rester admirable à chaque page. Emma, elle, n’a pas à être serviable par principe. Leurs disputes donnent du poids au moment où elles apprennent à faire équipe. La course donne une mesure très nette de cet accord, mais elle ne l’explique pas à elle seule. Il fallait d’abord que chacune trouve sa propre raison d’être sur la neige.

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