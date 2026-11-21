Avant les grandes questions, il y a un mal de ventre. Les médecins n’en trouvent pas la cause et Youna ne sait pas très bien expliquer ce qui lui arrive. Elle entend parler du réchauffement, de la pollution et des espèces qui disparaissent. À force, le sort de la planète occupe une place démesurée dans ses journées. Orianne Lallemand et Véronique Grisseaux abordent l’éco-anxiété par ce détail très simple. Une inquiétude qui semble abstraite aux grandes personnes suffit à gâcher une matinée d’école.

Les parents emmènent leurs filles passer quelques semaines dans un chalet à la montagne. Cette fois, c’est le quotidien de toute la famille qui s’interrompt, pas seulement celui de la fillette. Là, Youna rencontre un renard, un écureuil, un ours et une louve. Le livre accepte alors de quitter le registre réaliste de son ouverture.

La fantaisie tient moins à la présence des bêtes qu’au rapport que la fillette noue avec elles. Après avoir entendu parler des animaux surtout à travers la menace de leur disparition, elle se met à les regarder un par un. Cette différence suffit à donner une direction au récit. Ce qui, de loin, lui faisait peur redevient digne d’attention de près.

Christine Davenier ne cantonne pas la montagne aux décors entre deux dialogues. Les aquarelles ménagent de la place à ce que Youna observe. La dessinatrice fait varier le découpage au lieu de soumettre chaque page à la même grille. Le rythme s’en trouve changé. L’enfant n’a plus à répondre dans l’instant à une alerte qui en chasse une autre. Elle a le temps d’être surprise, et le lecteur de rester un peu avec elle. Même sans mettre un nom sur son mal de ventre, on saisit ce qui s’est desserré.

Le chalet n’est pas un remède. Le séjour ne fournit aucune réponse aux informations qui ont bouleversé la fillette, et la joie d’une rencontre ne les annule pas. C’est une parenthèse de conte. Ce que Youna en rapporte ressemble moins à une recette qu’à la liberté de s’intéresser au vivant sans être aussitôt rattrapée par la peur de le perdre. C’est aussi ce qui donne de la légèreté à un livre dont le sujet se prête mal aux consolations faciles.

Youna – Retour à la nature parle aussi aux adultes qui ne savent pas toujours quoi répondre. Les parents de la fillette ne commencent pas par corriger ce qu’elle croit savoir du climat. Ils remarquent qu’elle va mal. Dans une aventure qui fait la part belle aux animaux, ce premier geste humain est peut-être le plus juste.

L'album a reçu le Prix ligue de l’enseignement 41 pour le jeune public, qui distingue une bande dessinée de qualité destinée aux 6-10 ans

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