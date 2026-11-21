Dans la pension que tient sa mère à Lima, Daniel s’ennuie. L’arrivée de son grand cousin Vicente change tout. Enfin quelqu’un qui lui prête attention et dont il guette la présence. Rudy Ortiz et Sophie Révil laissent cette joie s’installer avant de montrer ce qu’elle rend possible. C’est le pari de L’Envol du pélican. Pour saisir comment un proche prend l’ascendant sur un enfant, il faut comprendre pourquoi celui-ci est si heureux de le voir.

Madeleine élève seule son fils et travaille beaucoup. La pension est un lieu de passage, où l’on côtoie des adultes sans pour autant avoir leur compagnie. Rudy Ortiz avait déjà suivi un itinéraire de Paris à Lima dans Madeleine, une femme libre, publié chez Sarbacane en 2014. Le centre de gravité se déplace ici. De la mère qui tient la maison, le regard passe à l’enfant qui y grandit.

Vicente y occupe une place à part. Daniel l’admire et se fie à lui, une confiance dont son cousin abuse pour commettre des violences sexuelles. L’album restitue le regard du garçon sans lui prêter la lucidité de l’adulte qu’il deviendra. Entre ce que Daniel ressent et ce que le lecteur comprend, l’écart suffit à rendre l’approche de Vicente inquiétante. Rien ne vient rétrospectivement faire de l’affection du petit garçon une faute ou une imprudence.

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Des années plus tard, à Paris, Daniel vit en couple. Une chanson lui ramène des souvenirs et son compagnon l’encourage à consulter un psychothérapeute. D’une séance à l’autre, le récit retrouve la pension, ses habitants et le garçon qu’il y a été. Le procédé est classique et même assez visible. Il a néanmoins un avantage décisif. Au lieu de faire de la révélation des violences l’aboutissement de l’histoire, il laisse une place à ce qui en reste dans la vie de Daniel, jusque dans une relation où il tient à être compris sans savoir d’abord comment s’expliquer.

Chez Antonia Bañados, Lima garde ses couleurs, même quand le récit s’assombrit. Sur la couverture, Daniel lève les yeux vers un vol de pélicans, sur une terrasse où le rose du ciel s’attarde encore. Ce goût de la lumière compte dans les planches. Il laisse à l’enfance son élan et ses plaisirs, que ce que Vicente lui inflige ne suffit pas à résumer. Bañados travaille aussi les regards. Celui de Daniel change selon qu’il cherche la complicité de son cousin ou essaie de comprendre ce qui lui arrive. Pas besoin de légender tout ce qu’il ne sait pas dire.

Le livre offre un point de départ précis à une discussion sur l’emprise. Qu’est-ce qui rend les agissements d’un proche difficiles à reconnaître, puis à raconter ? Sa force tient à ce qu’il pose la question à partir du lien, sans jamais laisser ce lien valoir comme excuse. Daniel n’est ni dupe par nature ni condamné au silence. Redevenu le sujet de sa propre histoire, il gagne le droit de dire aussi ce que ce cousin représentait pour lui, avant que tout bascule.

L'album a reçu le Prix des lycéennes et des lycéens de la bd à portée citoyenne – région Centre-Val de Loire, récompense atttribuée à une BD pour sa portée citoyenne, dans le cadre du BD BOUM 2026.

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