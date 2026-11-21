Un économiste italien disparu sans laisser de traces, les grandes heures de la French Theory, la conversion catholique de J. D. Vance, les mystères entourant le visage de la Joconde et notre besoin presque irrépressible de demander « pourquoi » : la Booksletter du 21 novembre 2026 fait dialoguer économie, philosophie, religion, histoire de l'art et psychologie. Cinq ouvrages, cinq façons de questionner nos convictions et les récits qui les façonnent.

Économie - Les idées intempestives d’un économiste disparu

Una civiltà possibile. La lezione dimenticata di Federico Caffè (« Une civilisation possible. La leçon oubliée de Federico Caffè »), de Thomas Fazi, Meltemi, 2022.

Penseur radical prônant une réforme en profondeur de l’économie capitaliste, Federico Caffè est intervenu durant trois décennies dans tous les débats sur la politique économique et monétaire italienne. Ayant sans doute organisé son suicide, il a disparu sans laisser de traces. — Michel André

En Italie, le nom de l’économiste Federico Caffè est familier pour deux raisons. La première est le mystère qui entoure la fin de sa vie. À l’instar du physicien Ettore Majorana 50 ans auparavant, il a disparu sans laisser de traces, le 15 avril 1987. Dans les deux cas, l’explication la plus plausible est qu’ils se sont suicidés sous l’emprise de la dépression. Leurs corps n’ayant jamais été retrouvés, certains ont cependant suggéré qu’ils se seraient en réalité retirés du monde dans un monastère.

Federico Caffè est aussi connu pour avoir été durant trois décennies un intellectuel intervenant dans tous les débats sur la politique économique et monétaire italienne, et un professeur réputé qui a formé plusieurs générations d’économistes, de banquiers, de hauts fonctionnaires et de responsables politiques du pays. Son plus célèbre ancien étudiant est Mario Draghi, successivement gouverneur de la Banque d’Italie, président de la Banque centrale européenne et Premier ministre.

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Nécrologie - Feu la French Theory

The Frenchmen: Or, My Life in Theory (« Les Français, ou ma vie dans la théorie »), d’Emily Eakin, Penguin, 2026.

À partir du milieu des années 1960, les campus américains voient déferler un étrange mouvement de remise en cause des principes culturels les mieux établis. En littérature, par exemple, la contestation ne porte sur rien de moins que la sacralité de l’œuvre, de l’écrivain et du « canon littéraire ».

Or ce tsunami, c’est une poignée de prestigieux penseurs français qui l’a déclenché. Althusser, Barthes, Deleuze, Derrida, Foucault, Guattari, Lacan et Paul de Man (qui était belge, mais bon) postulent pêle-mêle la mort de l’auteur, la contingence du sens, le primat du texte sur l’œuvre, la toute-puissance du langage, la dénonciation de l’humanisme des Lumières, et on en passe…

On regroupera ces positions, parfois divergentes, qui ne relèvent vraiment ni de l’histoire, ni de la philosophie, ni de la littérature, sous la catégorie un peu fourre-tout de « théorie » : la fameuse French Theory, FT pour faire court.

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Manifeste - La vertu selon J. D. Vance

Communion: Finding My Way Back to Faith (« Communion. Comment j’ai retrouvé le chemin de la foi »), de J. D. Vance, Harper, 2026.

Paru en juin dernier, rédigé bien avant les midterms, le nouveau livre du vice-président américain est « fondamentalement une déclaration d’indépendance à l’égard de Donald Trump », écrit dans le New Yorker Paul Elie, contributeur régulier du magazine catholique américain Commonweal.

De fait, l’ouvrage se concentre sur la vie de Vance avant son entrée en politique et l’on n’y trouvera pas d’explication de son revirement à 180 degrés à l’égard de Trump, dont il se demandait peu avant d’être adoubé s’il fallait voir en lui « un salopard cynique comme Nixon » ou « l’Hitler américain ».

Prenant la suite du récit de son enfance dans un milieu déshérité des Appalaches, c’est à la fois l’histoire des chemins de traverse qui l’ont conduit à se convertir au catholicisme et un essai sur la religion et l’évolution à ses yeux désastreuse de notre civilisation occidentale, qui tourne le dos à la « culture de la vertu » censée avoir été pratiquée par les hommes politiques d’un passé exalté.

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Essai - La Joconde, mère deux fois morte

Los nombres de la madre (« Les prénoms de la mère »), d’Alicia Dujovne Ortiz, Primavera Revólver, 2026.

Pour Alicia Dujovne Ortiz, ce 31e ouvrage est le dernier. Écrit au seuil de ses 87 ans, Los nombres de la madre s’empare d’une interrogation sur l’identité de la femme que Léonard de Vinci représente sur son plus célèbre chef-d’œuvre.

Dans ce qu’elle appelle un « petit essai personnel », l’écrivaine argentine, installée en France depuis son exil de 1978, livre une méditation sur la maternité, l’abandon et l’oubli.

Selon la version canonique, transmise par Vasari en 1550, La Joconde (Monna Lisa, disent aussi les Italiens, Mona Lisa pour les Anglo-Saxons) était Lisa Gherardini, l’épouse du marchand Francesco del Giocondo.

L’historien d’art Roberto Zapperi a proposé une autre interprétation, dont s’inspire Dujovne Ortiz. Léonard aurait confié au chanoine Antonio de Beatis qu’il avait peint ce tableau à la demande de Julien de Médicis.

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Psychologie - La belle et dangereuse quête du pourquoi

Why We Ask Why (« Pourquoi nous demandons pourquoi »), de Tania Lombrozo, Ecco, 2026.

Avant d’être un vilain défaut, la curiosité est une belle qualité. Et le langage, qui est propre à notre espèce, lui confère une dimension spéciale.

« Bien sûr, nous pourrions un jour découvrir que les chimpanzés recherchent des explications, ou que les perroquets gris africains se demandent “pourquoi”, écrit la psychologue américaine Tania Lombrozo. De telles découvertes mettraient en cause l’idée qu’expliquer est propre aux humains. Mais elles ne mettraient pas en cause ce que signifie expliquer pour notre espèce. »

Dès l’âge de 3 ans l’enfant pose la question « Pourquoi ? » et bientôt la pose sans relâche, à tout propos. Mais quelle force en lui le pousse à poser cette question, et pourquoi continuons-nous de le faire, jusqu’au seuil de la mort ?

Comme beaucoup de questions touchant les affaires humaines, nous n’avons pas de réponse claire, et l’auteure ne prétend pas l’apporter.

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Crédits photo : Portrait de l’économiste Federico Caffè à Rome en 1979. © Alamy

Par Nicolas Gary

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