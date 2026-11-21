La Booksletter explore chaque semaine l'actualité internationale des idées à travers les livres, les essais et les débats intellectuels. De l'économie à la philosophie, de l'histoire à la psychologie, elle sélectionne des ouvrages publiés à l'étranger et donne accès aux réflexions qui traversent le monde. Une revue de presse littéraire pour découvrir des auteurs, interroger les certitudes et regarder l'époque autrement.
Le 21/11/2026 à 17:41 par Nicolas Gary
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21/11/2026 à 17:41
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Un économiste italien disparu sans laisser de traces, les grandes heures de la French Theory, la conversion catholique de J. D. Vance, les mystères entourant le visage de la Joconde et notre besoin presque irrépressible de demander « pourquoi » : la Booksletter du 21 novembre 2026 fait dialoguer économie, philosophie, religion, histoire de l'art et psychologie. Cinq ouvrages, cinq façons de questionner nos convictions et les récits qui les façonnent.
Una civiltà possibile. La lezione dimenticata di Federico Caffè (« Une civilisation possible. La leçon oubliée de Federico Caffè »), de Thomas Fazi, Meltemi, 2022.
Penseur radical prônant une réforme en profondeur de l’économie capitaliste, Federico Caffè est intervenu durant trois décennies dans tous les débats sur la politique économique et monétaire italienne. Ayant sans doute organisé son suicide, il a disparu sans laisser de traces. — Michel André
En Italie, le nom de l’économiste Federico Caffè est familier pour deux raisons. La première est le mystère qui entoure la fin de sa vie. À l’instar du physicien Ettore Majorana 50 ans auparavant, il a disparu sans laisser de traces, le 15 avril 1987. Dans les deux cas, l’explication la plus plausible est qu’ils se sont suicidés sous l’emprise de la dépression. Leurs corps n’ayant jamais été retrouvés, certains ont cependant suggéré qu’ils se seraient en réalité retirés du monde dans un monastère.
Federico Caffè est aussi connu pour avoir été durant trois décennies un intellectuel intervenant dans tous les débats sur la politique économique et monétaire italienne, et un professeur réputé qui a formé plusieurs générations d’économistes, de banquiers, de hauts fonctionnaires et de responsables politiques du pays. Son plus célèbre ancien étudiant est Mario Draghi, successivement gouverneur de la Banque d’Italie, président de la Banque centrale européenne et Premier ministre.
The Frenchmen: Or, My Life in Theory (« Les Français, ou ma vie dans la théorie »), d’Emily Eakin, Penguin, 2026.
À partir du milieu des années 1960, les campus américains voient déferler un étrange mouvement de remise en cause des principes culturels les mieux établis. En littérature, par exemple, la contestation ne porte sur rien de moins que la sacralité de l’œuvre, de l’écrivain et du « canon littéraire ».
Or ce tsunami, c’est une poignée de prestigieux penseurs français qui l’a déclenché. Althusser, Barthes, Deleuze, Derrida, Foucault, Guattari, Lacan et Paul de Man (qui était belge, mais bon) postulent pêle-mêle la mort de l’auteur, la contingence du sens, le primat du texte sur l’œuvre, la toute-puissance du langage, la dénonciation de l’humanisme des Lumières, et on en passe…
On regroupera ces positions, parfois divergentes, qui ne relèvent vraiment ni de l’histoire, ni de la philosophie, ni de la littérature, sous la catégorie un peu fourre-tout de « théorie » : la fameuse French Theory, FT pour faire court.
Communion: Finding My Way Back to Faith (« Communion. Comment j’ai retrouvé le chemin de la foi »), de J. D. Vance, Harper, 2026.
Paru en juin dernier, rédigé bien avant les midterms, le nouveau livre du vice-président américain est « fondamentalement une déclaration d’indépendance à l’égard de Donald Trump », écrit dans le New Yorker Paul Elie, contributeur régulier du magazine catholique américain Commonweal.
De fait, l’ouvrage se concentre sur la vie de Vance avant son entrée en politique et l’on n’y trouvera pas d’explication de son revirement à 180 degrés à l’égard de Trump, dont il se demandait peu avant d’être adoubé s’il fallait voir en lui « un salopard cynique comme Nixon » ou « l’Hitler américain ».
Prenant la suite du récit de son enfance dans un milieu déshérité des Appalaches, c’est à la fois l’histoire des chemins de traverse qui l’ont conduit à se convertir au catholicisme et un essai sur la religion et l’évolution à ses yeux désastreuse de notre civilisation occidentale, qui tourne le dos à la « culture de la vertu » censée avoir été pratiquée par les hommes politiques d’un passé exalté.
Los nombres de la madre (« Les prénoms de la mère »), d’Alicia Dujovne Ortiz, Primavera Revólver, 2026.
Pour Alicia Dujovne Ortiz, ce 31e ouvrage est le dernier. Écrit au seuil de ses 87 ans, Los nombres de la madre s’empare d’une interrogation sur l’identité de la femme que Léonard de Vinci représente sur son plus célèbre chef-d’œuvre.
Dans ce qu’elle appelle un « petit essai personnel », l’écrivaine argentine, installée en France depuis son exil de 1978, livre une méditation sur la maternité, l’abandon et l’oubli.
Selon la version canonique, transmise par Vasari en 1550, La Joconde (Monna Lisa, disent aussi les Italiens, Mona Lisa pour les Anglo-Saxons) était Lisa Gherardini, l’épouse du marchand Francesco del Giocondo.
L’historien d’art Roberto Zapperi a proposé une autre interprétation, dont s’inspire Dujovne Ortiz. Léonard aurait confié au chanoine Antonio de Beatis qu’il avait peint ce tableau à la demande de Julien de Médicis.
Why We Ask Why (« Pourquoi nous demandons pourquoi »), de Tania Lombrozo, Ecco, 2026.
Avant d’être un vilain défaut, la curiosité est une belle qualité. Et le langage, qui est propre à notre espèce, lui confère une dimension spéciale.
« Bien sûr, nous pourrions un jour découvrir que les chimpanzés recherchent des explications, ou que les perroquets gris africains se demandent “pourquoi”, écrit la psychologue américaine Tania Lombrozo. De telles découvertes mettraient en cause l’idée qu’expliquer est propre aux humains. Mais elles ne mettraient pas en cause ce que signifie expliquer pour notre espèce. »
Dès l’âge de 3 ans l’enfant pose la question « Pourquoi ? » et bientôt la pose sans relâche, à tout propos. Mais quelle force en lui le pousse à poser cette question, et pourquoi continuons-nous de le faire, jusqu’au seuil de la mort ?
Comme beaucoup de questions touchant les affaires humaines, nous n’avons pas de réponse claire, et l’auteure ne prétend pas l’apporter.
Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.
Crédits photo : Portrait de l’économiste Federico Caffè à Rome en 1979. © Alamy
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Dictatures, secrets de famille, violences intimes et récits à plusieurs voix : du 23 au 29 octobre, la critique littéraire a exploré les fractures du présent. Hemley Boum, Nina Bouraoui, Julia Kerninon et Anne Godard dominent les débats, entre presse, blogs, podcasts et vidéos. Des enthousiasmes aux réserves, cette revue de la semaine, fondée sur les contributions recensées par Bibliosurf, dessine une cartographie vivante des lectures actuelles.
31/10/2026, 14:35
Pour son quatrième long-métrage, titré Hautefaye, Vincent Le Port adaptera un ouvrage de George Marbeck, Un crime de braves gens (L'Harmattan, 2012). Le livre revenait sur l'affaire de Hautefaye, en Dordogne : en 1870, un jeune notable avait été lynché et brûlé vif après avoir été pris, à tort, pour un Prussien.
30/10/2026, 12:18
France Culture proposera six rendez-vous de fiction radiophonique entre le 31 octobre et le 29 novembre 2026. Au programme : comédie absurde, adaptations littéraires, correspondances d'écrivains et théâtre contemporain. La station entend également mettre en lumière les professionnels de la création sonore.
29/10/2026, 15:30
Après avoir conquis des millions de lecteurs, Mortelle Adèle s’apprête à faire ses premiers pas à l’écran. Produite par GO-N Productions avec Gulli, cette adaptation sera diffusée chaque samedi à 9h45, dès le 14 novembre.
28/10/2026, 14:57
Augustin Trapenard nous emportera pour une nouvelle émission, ce 28 octobre à 21h05 sur France 5, avec un programme des plus alléchants. Cette semaine, dans La Grande Librairie, de la sagesse, de l’humanisme et de l’amour. Des livres, surtout, dont on n’a pas fini de faire le tour !
28/10/2026, 09:33
Documentaire de la collection « Avant/après », Virginia Woolf, un lieu à soi, une voix pour toutes interroge l'héritage de l'œuvre de l'autrice britannique, figure féministe incontournable. Lise Baron (Marguerite, l'écriture et la vie, Michel Foucault, le philosophe et le poisson rouge) a invité, pour l'occasion, quelques autrices contemporaines...
27/10/2026, 14:40
Après Grave, Titane et Alpha, Julia Ducournau va porter à l'écran Mon vrai nom est Elisabeth, le premier livre d'Adèle Yon. Publiée en 2025 aux éditions du Sous-sol, cette enquête familiale sur une femme internée et lobotomisée s'est vendue à près de 240.000 exemplaires selon Edistat, et a été traduite en 21 langues.
26/10/2026, 17:59
Changer de face avec Blutch ou changer de nom avec Christine Angot : sur France Culture, en cette semaine du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre, tous les possibles sont ouverts. À l'occasion du festival Les Utopiales, à Nantes, la station enregistre aussi une émission en direct, avec l'autrice de bandes dessinées Léa Murawiec.
26/10/2026, 09:32
Claire Chazal reçoit l'écrivain Jean-Paul Dubois et son éditeur Olivier Cohen, fondateur des éditions de L'Olivier, dans un nouveau numéro d'Au bonheur des livres, diffusé ce vendredi 23 octobre à 23h sur Public Sénat.
23/10/2026, 14:28
Produit par Le Bureau et réalisé par Christine Angot elle-même, Une famille revient sur le voyage dans l'est effectué par l'autrice, sur les traces d'un passé douloureux, dont les conséquences se font toujours sentir. France 4 diffusera le documentaire le lundi 9 novembre, à 21h, lequel sera aussi disponible sur la plateforme france.tv.
22/10/2026, 09:06
Une association italienne pensait annoncer une bonne nouvelle : le retour d’un manuscrit vieux de cinq siècles dans les archives d’une paroisse. Sa publication sur Facebook a finalement déclenché une enquête des carabiniers. Le volume, daté de 1524 et dont le prix de vente était fixé à 5000 €, a été restitué à l’archidiocèse de Pérouse-Città della Pieve. Un bibliophile est mis en cause pour recel de biens culturels.
21/10/2026, 14:27
Les catalogues retiennent davantage l’attention que les manuscrits à paraître. Selon une étude de Rightscenter publiée le 20 octobre, près de deux vérifications de droits sur trois concernent des titres d’au moins trois ans. Un indicateur d’intérêt, et non des adaptations signées.
21/10/2026, 14:09
Chanteuse, comédienne, poétesse, romancière... Impossible de classer Brigitte Fontaine, tant ses modes d'expression sont multiples. L'artiste totale est au centre d'un épisode de l'émission Le Grand BaZH.art, diffusé sur France 4 le lundi 9 novembre prochain à 23h30 et disponible sur la plateforme france.tv.
21/10/2026, 10:03
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