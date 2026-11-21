Dans un quartier populaire des hauteurs d'Alger, dans les années 1940, deux femmes intriguent tout le voisinage. Lalla Houm, vieille guérisseuse à laquelle on prête des pouvoirs de sorcière, et Fatma, une originale vêtue d'un tailleur et d'un chapeau, qui parle français et collectionne les parapluies. Leur maison fascine autant qu'elle inquiète.

Alors oui, les enfants en ont peur et les adultes se moquent. Mais quoi qu'il en soit chacun trouve une bonne raison de venir frapper à leur porte.

Avec Fatma au parapluie, Mahmoud Benamar et les sœurs Ouarezki font de cette histoire en apparence minuscule un formidable portrait de société. Au fil des déambulations de Fatma, les existences des autres femmes du quartier se dévoilent, entre pauvreté, violence conjugale, superstitions, secrets de famille et petites solidarités.

Le récit avance au rythme des conversations, des ragots et des regards échangés. Il y a beaucoup d'humour dans cette chronique populaire, mais aussi une immense cruauté : celle d'une communauté qui surveille, juge et rejette celles qui ne respectent pas ses conventions, tout en ayant besoin d'elles.

Sous ses dehors excentriques, Fatma apparaît progressivement comme une femme autrement plus fragile et complexe que ne le laissent supposer les rumeurs. Sa différence devient une manière de résister aux places assignées, mais aussi une source de solitude. Le noir et blanc expressif, les visages presque caricaturaux et les perspectives parfois déformées donnent à cette société un relief saisissant.

La force de cet album tient à cette simplicité trompeuse : raconter la vie ordinaire pour révéler la violence des préjugés, la fragilité des êtres et la dignité de celles qu'on préfère considérer comme folles plutôt que de chercher à comprendre. Un récit choral, tour à tour drôle, tendre et douloureux, qui fait d'une femme singulière le miroir des contradictions de toute une communauté.