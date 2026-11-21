À Blois, il suffit de demander à Simona Gabrieli de choisir trois livres pour que l'entretien prenne une autre tournure. L'éditrice d'Alifbata ne récite pas son catalogue : elle raconte un pirate des ondes tunisien, un prisonnier palestinien visité par un oiseau, de jeunes Marocains décidés à réveiller une mémoire enfouie. Son enthousiasme est contagieux.

Chaque ouvrage compte par ceux qui l'ont créé et le regard qu'il ouvre : « On avait envie de relayer leurs récits, leurs regards sur le monde, leurs témoignages et, du coup, de donner au public français accès à d'autres histoires, à d'autres regards sur le monde. » Une évidence, pour elle.

Une maison née des rencontres

L'histoire commence à Marseille en 2012. Alifbata, nom composé des trois premières lettres de l'alphabet arabe, est d'abord une association consacrée à la transmission interculturelle. L'édition vient en 2015. « L'idée de cette association était de faire mieux connaître le monde arabe, de façon plus complexe. »

Puis « tout doucement, on est arrivé à monter ce projet éditorial pour faire connaître et découvrir les auteurs et autrices de bande dessinée du monde arabe ». Simona Gabrieli est italienne, linguiste et islamologue de formation : « J'ai étudié la langue arabe et je suis passionnée par la langue arabe. »

Le premier album, Laban et confiture, ou comment ma mère est devenue libanaise, de Lena Merhej, donne le ton. L'autrice, née d'un père libanais et d'une mère allemande, dessine le parcours de cette dernière, médecin venue vivre au Liban à la fin des années 1960. « Elle parle de sa mère, de cette femme, une Allemande, médecin, qui s'est installée au Liban. Elle raconte son intégration, sa vie, comment elle s'est construit une vie nouvelle dans un pays qui n'était pas le sien. »

Ici, l'étrangère est européenne. « Comment effacer les traits d'étrangère ? Mais elle était blonde aux yeux bleus ! » s'amuse l'éditrice. « Il y a tout un renversement de situation dans lequel nous, on pense que ceux qui doivent s'intégrer, ce sont toujours des gens du Sud qui viennent au Nord. » Et de résumer : « C'est toute la question de l'identité plurielle qui nous intéressait beaucoup. » La boussole d'Alifbata est trouvée.

À l'origine, il y a aussi un éditeur égyptien qui traduisait des BD internationales vers l'arabe, et un roman graphique censuré en Égypte. « Alifbata est née à travers les rencontres avec des gens. » Elle avait elle-même envisagé la traduction. Son récit est désarmant de franchise : « J'ai commencé parce que je voulais traduire, parce que l'arabe est ma passion. Et après j'ai traduit et j'ai dit : “Ben non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas traduire de l'arabe, qui est une langue que je ne maîtrise pas suffisamment, vers le français, qui n'est pas ma langue maternelle.” »

« Traduire de la BD, c'est vraiment le registre oral. Autant je maîtrise le français sociologique, mais la langue parlée au quotidien, celle d'une grand-mêre, je ne peux pas... » Rencontrée au Collège international des traducteurs littéraires, Marianne Babut devient sa complice. « Elle m'accompagne depuis le début du projet et traduit toutes les bandes dessinées de l'arabe. » Elles cosignent Laban et confiture. Ce compagnonnage durera.

« Rendre de l'humanité là où il n'y en a pas »

La traduction n'est qu'un moyen. Interrogée sur les tensions politiques, elle préfère la nuance à l'« apaisement ». « L'idée, c'est d'offrir des bandes dessinées qui permettent d'avoir un regard plus complexe sur les situations et d'aller au-delà des stéréotypes, et donc de rendre aussi de l'humanité là où il n'y en a pas. » Elle poursuit : « Au-delà des frontières nationales ou des confessions religieuses, on partage notre condition d'être humain. On est manipulés par les autorités, par la presse, les médias, instrumentalisés. On est tous victimes de la même chose. »

Elle évoque Fatma au parapluie, de Mahmoud Benamar et Soumeya Ouarezki (2019). Dans la Casbah d'Alger, Lalla Houm et Fatma, deux femmes excentriques, alimentent toutes les rumeurs. « C'est un portrait juste magnifique de ce huis clos de la Casbah d'Alger, avec ces deux personnages féminins. Il ne faut pas avoir toujours les regards de nous, Européens. »

Elle s'arrête un instant et reprend : « Souvent, les livres que j'ai publiés sont les premiers romans graphiques, en forme longue, de leurs auteurs. Ils viennent de l'expérience des fanzines, des ouvrages collectifs, des récits courts. »

Chbayah, le fantôme de la révolte

Lorsqu'on lui demande quels ouvrages représentent le mieux Alifbata, le premier titre vient vite : Une révolte tunisienne. La légende de Chbayah, de Seif Eddine Nechi et Aymen Mbarek. En 1984, les « émeutes du pain » secouent la Tunisie. Au milieu de la répression surgit une voix sur les fréquences policières. L'éditrice savoure l'histoire.

« Pendant les émeutes du pain, il y a eu un soulèvement populaire dans tout le pays et une très grande répression. L'armée était déployée et il y a, pendant le couvre-feu à Tunis, un personnage mystérieux qui se faisait appeler Chbayah. » Le nom, poursuit-elle, était celui de Casper le petit fantôme dans une version tunisienne du dessin animé. « Ce monsieur a vraiment existé, mais on ne connaît pas son identité. Il se faisait appeler Chbayah, avait piraté les fréquences radio de la police. »

Et l'Histoire devient aventure : « Il se moquait du Premier ministre, des policiers. Il donnait de fausses informations pour endiguer la répression. Et il était devenu le héros populaire de la révolte. » Les auteurs s'appuient sur des archives, dont un article de Jeune Afrique de 1984, et inventent un duo pour incarner cette légende. « Ils ont imaginé un papy avec son petit-fils. C'est un duo extrêmement attendrissant. »

L'album remonte ainsi plusieurs décennies d'histoire tunisienne, entre enquête et fiction. « Il y a ce grand travail de documentation, mais aussi de fiction et cette capacité de raconter des histoires, d'incarner les personnages. » Elle sourit : « Ça, c'est un petit coup de cœur. » On aurait tort de croire qu'il s'agit du dernier.

Un oiseau contre les murs

Deuxième choix : Je ne partirai pas. Mon histoire est celle de la Palestine, de Mohammad Sabaaneh. Le dessinateur palestinien y transforme son expérience de la prison israélienne en un récit gravé, où un oiseau visite un détenu. « Il met en scène son expérience carcérale. Il imagine un dispositif littéraire : c'est un petit oiseau qui vient lui rendre visite tous les jours. »

« L'oiseau est libre, il peut lui amener des histoires de l'extérieur. Lui, il est enfermé, mais il sait dessiner. Et donc, du coup, il tisse ce pacte et tous les jours, l'oiseau lui ramène des histoires et lui, il les dessine. » La linogravure donne aux silhouettes une intensité physique. Elle se souvient de l'avant-propos : les codétenus gravaient leur nom sur les murs ; Sabaaneh, une fois libre, a voulu graver leurs histoires.

« Dans Une révolte tunisienne, comme dans Je ne partirai pas, on a des annexes historiques parce que, justement, l'idée, c'est aussi de faire connaître les contextes différents. Ce sont des pays, des histoires qu'on ne connaît pas. » Il ne s'agit pas de simplifier ces réalités, mais d'en ouvrir l'accès : « Ces sujets peuvent devenir plus grand public à travers le langage de la bande dessinée. »

Troisième choix : L'Oiseau de Tazmamart. Ilyass Koundi et le collectif casablancais Alkhariqun, avec la participation de Romy Alexandre, adaptent le témoignage d'Ahmed Marzouki, enfermé dix-huit ans dans le bagne secret de Tazmamart après le coup d'État manqué contre Hassan II en 1971. Simona Gabrieli admire le désir de transmission des jeunes artistes : « Ils ont rencontré ce rescapé, Ahmed Marzouki [...]. Et ces jeunes ont voulu, à travers la BD, faire connaître à leur génération cette histoire. »

Leur dessin porte l'influence du manga. « L'engouement pour le manga est très, très fort. Il y a beaucoup de jeunes auteurs au Maroc et en Algérie qui ont cet héritage manga pour raconter leurs histoires à eux. » « Il y a aussi cette sorte de passation intergénérationnelle à travers l'outil, le médium de la bande dessinée. » Les jeunes dessinateurs n'importent pas une esthétique pour singer le Japon : ils s'en servent pour raconter leur propre histoire.

À la frontière, d'autres récits

Notre échange aborde enfin Les Rien, paru en octobre 2026. Sergio Illescas et Mario-Paul Martinez reviennent sur le drame du 24 juin 2022 à la frontière entre le Maroc et Melilla. Leur enquête reconstitue cinq parcours de migrants, du Soudan et du Tchad, auxquels plusieurs dessinateurs africains et afrodescendants redonnent un visage. « C'est une BD collective pour rendre hommage à ces victimes et relater l'enquête journalistique. » Les planches alternent investigation en noir et blanc et vies racontées en couleurs.

« Il y a d'autres histoires à raconter. » Mais Simona Gabrieli tient aussi à montrer autre chose que la tragédie. En janvier 2027, Lena Merhej reviendra chez Alifbata avec Brèches dans la forteresse. Récits de solidarités aux frontières de l'Europe, élaboré à partir des recherches des sociologues Marie Bassi, Giulia Breda et Swanie Potot. De Lesbos à Vintimille, Lena Merhej rencontre les personnes qui leur viennent en aide.

« L'idée, c'est de montrer tous les réseaux de solidarité aux personnes en migration aux frontières de l'Europe. » Et surtout : « C'est vraiment un autre récit, tu vois. C'est un autre récit par rapport aux migrations dont on parle toujours de façon alarmiste. » Elle tient à ces gestes d'entraide si rarement racontés.

Au moment de nous quitter, je lui dis combien son approche me touche. Elle remercie, presque surprise. Ce qui reste de cette conversation n'est pas l'image abstraite d'une maison « engagée », mais le souvenir de quelqu'un qui parle des livres comme d'autres parlent d'amis, convaincue qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. À Blois, quelques albums ouverts ont suffi à dessiner un monde plus vaste. Alifbata est diffusé/distribué par Pollen.

NdR : Quelques instants plus tard

Une illustration extraite de Fatma au parapluie, sorte de sorcière rappelant l’image de la Befana dans la culture italienne (qui apporte des cadeaux la veille de l’Epiphanie), m’aura retenu l’attention durant toute la discussion. Au point de partir avec ce premier tome du diptyque. Et de me plonger dans sa lecture avant d’attaquer l’article de cette rencontre.

La Michronique est à retrouver ici. Avec un commentaire très personnel découlant de cette lecture : Alifbata ne publie pas seulement des témoignages sur les grandes tragédies de l’Histoire. Elle sait aussi reconnaître, dans la vie d’un quartier et les mésaventures de deux femmes marginalisées, une œuvre qui raconte les rapports humains avec autant de justesse que de sensibilité. C’est ce qui rend Fatma au parapluie particulièrement représentatif de son projet éditorial.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Nicolas Gary

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