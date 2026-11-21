Sur le stand d’iLatina, à BD BOUM 2026, Claire Miremont présente les livres avec l’enthousiasme de celle qui les connaît intimement. Une saga d’aventure, un récit animalier, une insurrection argentine : les albums défilent, les recommandations aussi. Thomas Dassance, lui, remonte le fil d’une vie passée en grande partie de l’autre côté de l’Atlantique. Ils dirigent à Ustaritz une maison d’environ quarante références, avec une curiosité qui ne s’arrête ni à une époque ni à un genre.

Un voyage pour 2 ans et 23 années de découvertes

Thomas Dassance préparait un DEA d’histoire sur l’émigration basque lorsqu’il a rejoint l’Argentine, à la fin des années 1990. Le séjour devait être provisoire. « Je suis parti là-bas, ça devait durer un ou deux ans. Et puis, au bout de deux ans, j’ai rendu mon DEA, mais je ne voulais pas rentrer en France. J’avais découvert un pays qui me plaisait énormément. »

Grand lecteur de bande dessinée, il avait déjà croisé Alberto Breccia, Carlos Nine ou José Muñoz. Avant son départ, il avait même proposé à des éditeurs français de repérer des œuvres sur place. « J’avais écrit à des petites maisons d’édition pour savoir si ça les intéressait que je prospecte sur place. » Elles étaient trop petites pour financer une telle démarche.

L’Argentine lui réserve un paradoxe : certains albums d’auteurs argentins qu’il connaissait en France n’étaient même pas publiés dans leur pays d’origine. « Je me suis rendu compte qu’il y avait plein de BD que j’avais vues en France et qui n’étaient pas éditées, voire qui n’avaient jamais été éditées en Argentine. » À l’approche de la crise de 2001, l’édition locale traverse de graves difficultés. « J’ai découvert un monde de l’édition qui était complètement ravagé par la crise économique. »

Mais la créativité résiste : Thomas rencontre « une scène de jeunes auteurs très, très vive, avec des fanzines ». En 2000, il crée une association pour faire publier de jeunes Argentins dans une revue destinée aux publics français et argentin. Il apprend sur le terrain, sans diplôme d’éditeur ni modèle économique bien établi. « C’est ça qui m’a mis le pied à l’étrier […] J’ai fait plein d’erreurs. »

À partir de 2008, il organise à Buenos Aires un festival international de bande dessinée, Viñetas Sueltas, dans un parcours événementiel qui connaîtra aussi l’étape Comicópolis. Ce travail de terrain fera, des années plus tard, toute la différence.

D’un festival interrompu à une maison familiale

En 2017, le festival s’arrête. Thomas Dassance relie cette interruption à une évolution des politiques culturelles argentines et la disparition d’appuis institutionnels et des restrictions budgétaires. « Dans ces cas-là, en général, ça fait table rase de tout », confie-t-il, décrivant son expérience.

NdR : j'ai pas gardé mon favori pour la fin...

« On pensait qu’il avait survécu, mais il n’a pas survécu. Et là, je me suis retrouvé avec une partie de mon activité professionnelle qui s’est effondrée. » Après plus d’un an d’interrogations, une ressource lui apparaît : la connaissance accumulée des bandes dessinées encore inédites en France. « Un truc que j’ai accumulé pendant toutes ces années, c’est plein de lectures de bande dessinée qui n’ont jamais été publiées en France. » Surtout, il connaît les personnes derrière les planches : « Il y a la confiance. »

La question s’impose : « Est-ce que ce serait pas le moment de créer une maison d’édition en France ? Pour vous faire découvrir un petit peu tout ça. » Encore faut-il disposer d’un relais français, puisqu’il vit toujours à Buenos Aires. Sa sœur Claire Miremont accepte de s’associer. « En fait, c’est l’idée de mon frère Thomas, c’est pas la mienne », précise-t-elle. « Il m’a proposé de monter une structure ici. Et c’est comme ça que c’est né. »

iLatina voit le jour en 2019. Thomas suit alors depuis l’Argentine les auteurs, les projets et la préparation des livres ; Claire assure une grande partie du travail sur place, des stocks aux salons. « Il faut vraiment qu’il y ait quelqu’un sur place pour faire le lien », rappelle-t-il. Il revient en France en 2021.

Les légendes argentines, puis les hyènes

« Au départ, on a voulu démarrer avec une collection patrimoniale pour montrer la richesse du fonds argentin », explique Claire. Grandes Autores réunit des classiques, Novela Gráfica explore les récits contemporains et Vía Libre accueille notamment fantastique, polar, horreur et science-fiction. Après l’Argentine, leur curiosité les a menés au Brésil et au Chili. « On va essayer d’étendre comme on peut en Amérique latine. Mais comme on fait surtout d’après nos goûts… »

Pour mesurer l’ambition patrimoniale, Claire tend Alvar Mayor, série imaginée en 1977 par Carlos Trillo et Enrique Breccia. Le héros, fils du cartographe de Pizarro, guide des aventuriers attirés par l’or à travers une Amérique du Sud déchirée par la conquête espagnole. Des cités légendaires aux croyances autochtones, les expéditions glissent vers le mythe. Le noir et blanc d’Enrique Breccia donne à chaque paysage, chaque visage, une intensité rare.

iLatina a publié Les Cités légendaires, L’Origine des mythes et La Réalité des songes, trois tomes également réunis dans un coffret. Claire ne cache pas son admiration : « Énorme scénariste. Ça, c’est vraiment une entrée dans le patrimoine argentin. »

Changement radical d’univers avec Les Folles, de Dolores Alcatena, paru en février 2026. « Une pépite », lance Claire. Cette bande dessinée suit une hyène de l’enfance à la vieillesse, dans une société animale où les protagonistes revendiquent leur identité malgré le mépris attaché à leur apparence. Combats, errances et légendes se mêlent à une réflexion sur la différence.

« C’est pas des humains qui ont les formes de hyènes comme on veut voir. Non, c’est vraiment une histoire de hyènes. Elle invente toute une mythologie autour des hyènes. » L’éditrice savoure cette capacité à inventer un monde, jusque dans les comportements de ses habitantes. « Plein de niveaux de lecture. Ça, c’est notre fierté. »

L’histoire sociale dans les cases

Autre recommandation de Claire : La Rébellion, histoires du Cordobazo, de Ian Debiase, paru en 2026. À Córdoba, en mai 1969, ouvriers et étudiants se soulèvent contre la dictature du général Juan Carlos Onganía. Ian Debiase reconstitue cette révolte urbaine à travers des scènes, témoignages et anecdotes plutôt que dans le déroulé froid d’une chronologie. Les rues deviennent des lieux d’affrontement ; la résistance, une affaire d’initiatives collectives et parfois improbables.

Claire évoque des cocktails Molotov improvisés, et même des chats utilisés pour désorganiser des brigades cynophiles. « Tout ça, c’est véridique », affirme-t-elle à propos des épisodes représentés. Une affirmation qui renvoie aux recherches de l’auteur, sans dispenser de distinguer récit graphique et preuve historique. « Ce qu’on aimait dans notre collection graphique, c’est souvent de la BD reportage ou de société », explique-t-elle. « C’est un peu notre couleur. »

La même attention à la mémoire traverse Nous, les Selk'Nams, de Carlos Reyes et Rodrigo Elgueta. Cette enquête dessinée revient sur les persécutions subies par le peuple selk'nam de Terre de Feu, et sur les traces de sa culture dans le Chili contemporain. Il serait inexact de décrire les Selk'nam comme un peuple définitivement disparu : l’ouvrage interroge aussi leur héritage et sa transmission.

L’éventail s’élargit encore avec Compendium, essais graphiques et récits journalistiques, de Jorge González. L’artiste argentin y rassemble des recherches de formes, de matières et de couleurs, ainsi que des expérimentations autour de la bande dessinée documentaire : comment raconter en images les dernières heures de Salvador Allende ou faire surgir l’histoire d’une ville ? Plus qu’un album traditionnel, c’est une invitation à entrer dans un atelier et à observer une œuvre en train de chercher sa forme.

Claire explique que ce projet atypique fut proposé par précommande et intéressa des libraires à l’étranger. « On ne l’a fait que sur précommande et on l’a vendu à l’étranger. » Des commandes sont venues, précise-t-elle, d’Argentine, d’Angleterre, d’Espagne et de Chine.

Six livres par an, et le temps de les défendre

iLatina ne se contente d’ailleurs pas d’acheter des droits. Claire présente aussi Transatlantique, un projet destiné à faire travailler ensemble scénaristes français et dessinateurs latino-américains. Elle raconte comment un auteur rencontré sur plusieurs festivals a choisi son partenaire parmi les artistes qu’on lui proposait. « Il a choisi le dessinateur avec lequel il voulait travailler. » Le rôle de passeur prend ici un autre sens : faire naître des histoires qui n’existaient pas encore.

La traduction occupe une place importante dans cette petite équipe. Lorsqu’on demande à Claire qui s’en charge, sa réponse fuse : « C’est nous, tout simplement : on traduit tout. » Thomas figure notamment au crédit de plusieurs volumes d’Alvar Mayor. Les tâches s’accumulent pourtant : sélectionner, traduire, fabriquer, présenter, vendre, sans perdre le lien avec les artistes.

Au début, les deux associés ont essayé de tenir presque dix sorties annuelles. « On avait essayé la première année, la deuxième année d’existence, d’atteindre quasiment dix titres par an », se souvient Thomas. Trop lourd. Aujourd’hui, « on sort grosso modo six titres par an ». Le programme est largement prévu à l’avance, avec une liberté préservée pour les coups de cœur. « On a plus ou moins le calendrier éditorial d’une année sur l’autre », précise-t-il, mais certains projets restent en réserve et peuvent être avancés.

La maison, diffusée et distribuée par DOD & Cie (précisant avoir quitté Makassar, « au bon moment »), s’est donc choisi une cadence qu’elle maîtrise. Six titres pour défendre des classiques exigeants, accompagner de jeunes créateurs et convaincre des lecteurs qui n’avaient jamais songé à ouvrir une bande dessinée chilienne ou argentine. Une ambition qui se mesure moins au nombre de nouveautés qu’au soin apporté à chacune.

À Blois, cette attention prend deux visages. Thomas raconte vingt-trois ans de rencontres ; Claire montre les planches qui les ont convaincus. Et l’envie de lire naît presque naturellement : suivre Alvar Mayor vers des villes perdues, traverser le monde des hyènes de Dolores Alcatena, retrouver la Córdoba insurgée ou s’égarer dans les expériences de Jorge González. Au fond, iLatina ne demande qu’une chose : accepter de découvrir ce que l’on ne savait pas encore chercher.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Festival bd BOUM 2026 : Blois célèbre la bande dessinée

Par Nicolas Gary

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