Une joueuse de hockey raconte son entrée chez les New York Rangers. Voilà, en apparence, le point de départ d'Amazons: An Intimate Memoir by the First Woman Ever to Play in the National Hockey League. Mais Don DeLillo s'intéresse moins aux performances sportives de son héroïne qu'aux comportements, aux images et aux contradictions de l'Amérique qu'elle traverse.

Publié en 1980 sous le nom de Cleo Birdwell, le roman se présente comme des mémoires fictifs. La narratrice observe les coulisses du hockey professionnel, mais multiplie aussi les digressions sur les médias, la sexualité et la culture populaire. Le ton, souvent satirique, éloigne nettement le texte des récits sportifs classiques.

Le hockey revient à la mode, DeLillo aussi

Selon The Bookseller, l'engouement autour de Heated Rivalry, romance de Rachel Reid adaptée pour la télévision, a contribué à créer un contexte favorable au retour d'Amazons.

La comparaison s'arrête toutefois au décor sportif. Sam Corbett, dans The Times, souligne les détours inattendus du récit et son humour, tandis que Stuart Evers, dans le Financial Times, salue le regard de DeLillo sur les hypocrisies et les représentations de la société américaine.

Viking republie l'ouvrage au Royaume-Uni et Scribner aux États-Unis. Le livre retrouve ainsi une place dans l'actualité éditoriale, loin des titres les plus connus de l'écrivain, comme Bruit de fond ou Outremonde.

Le pseudonyme de Cleo Birdwell demeure l'une de ses singularités : DeLillo a confié ce récit à une narratrice fictive dont le nom figurait également sur la couverture de l'édition originale.

Photo d'illustration : domaine public

Par Clément Solym

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