En Alabama, les bibliothèques publiques risquent de perdre leurs financements de l'État si elles acquièrent certains ouvrages jeunesse relatifs aux questions de genre ou refusent de déplacer ceux qu'elles possèdent vers les rayons adultes. Trois écrivains et l'association Read Freely Alabama contestent cette réglementation devant la justice fédérale. Leur plainte, déposée le 30 octobre 2026, dénonce une atteinte à la liberté d'expression et aux droits des lecteurs.
Le 21/11/2026 à 12:11 par Clément Solym
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21/11/2026 à 12:11
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Un livre peut rester dans une bibliothèque tout en disparaissant des rayons accessibles aux adolescents. C'est l'un des effets de la réglementation adoptée en novembre 2025 par l'Alabama Public Library Service (APLS), qui conditionne l'attribution des subventions publiques au respect de restrictions concernant les collections jeunesse.
Le texte vise les documents portant sur les procédures de transition de genre, ce qu'il qualifie d'« idéologie du genre » et la notion de plus de deux sexes biologiques. Les établissements doivent renoncer à acquérir de tels ouvrages pour leurs sections jeunesse et déplacer les exemplaires déjà présents vers les collections adultes. À défaut, ils deviennent inéligibles aux financements de l'État.
Les auteurs Kit Rosewater, Page Powars et Phoenix McDonald, accompagnés notamment de Read Freely Alabama, ont saisi le tribunal fédéral du district central de l'Alabama. Dans leur plainte, présentée par Publishers Weekly, ils estiment que le règlement discrimine certains points de vue et emploie des expressions trop vagues pour permettre une application prévisible.
Le conflit a pris une tournure concrète à Gadsden. D'après les requérants, la bibliothèque municipale a refusé des demandes d'acquisition de trois livres publiés en 2026 : Buried Feelings, de Kit Rosewater, But I Hate Him, de Page Powars, et The Hidden Continent, de Phoenix McDonald. Ces œuvres comportent des personnages transgenres, sans se réduire à cette seule dimension.
Pour les écrivains, la question dépasse l'accès aux rayonnages. Une bibliothèque achète des livres, les recommande, accueille des rencontres et contribue à leur circulation. Kit Rosewater souligne auprès de Publishers Weekly que les restrictions peuvent décourager les visites d'auteurs, les clubs de lecture et les animations scolaires, autant d'activités qui participent aussi à leur rémunération.
Le dispositif a déjà provoqué des affrontements avec les établissements. En 2025, l'APLS a suspendu les financements de la bibliothèque de Fairhope après son refus de déplacer plusieurs titres destinés aux adolescents. L'organisme a ensuite voté leur suppression en janvier 2026, selon le magazine professionnel.
Les plaignants invoquent le premier amendement de la Constitution américaine et les garanties procédurales du quatorzième. La procédure engagée le 30 octobre n'a pas encore abouti à un jugement sur la constitutionnalité du règlement.
Crédits photo : drapeau de l'Alabama
DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Après 25 ans passés chez CNRS Éditions, Marie Bellosta rejoint les Éditions du Seuil en qualité de directrice éditoriale adjointe du département des sciences humaines. En poste depuis le 2 novembre, elle travaillera aux côtés de Vincent Casanova, avec pour mission principale le développement du catalogue scientifique de la maison.
16/11/2026, 16:33
Exclusif - À Toulouse, le Comptoir du Rêve passe sous pavillon Momie. Le réseau grenoblois a repris les quatre librairies spécialisées de la rue de Rémusat, ainsi que leur activité en ligne. Derrière cette opération d'envergure, un départ inattendu : Cyrille Cotelle, qui a considérablement développé son enseigne ces dernières années, a fini par s'éloigner de son métier de libraire à mesure que le réseau grandissait. Il tourne aujourd'hui la page, après une aventure de plus de 20 ans.
16/11/2026, 13:06
Exclusif — Au 93 de la rue de Falaise, à Caen, s'ouvrira en fin d'année le café librairie La Vague, spécialisé dans les littératures féministes, de la fiction aux essais, en passant par les romans graphiques. Jéssica Guillou Monteiro et Julie Cairon se reconvertissent, avec l'intention de créer un lieu dédié et chaleureux, qui accueillera aussi des ateliers et cercles de parole.
16/11/2026, 13:03
Lors de sa séance du 23 octobre, l'Académie des inscriptions et belles-lettres a élu Sylvain Brocquet au fauteuil d'Académicien de Pierre Toubert, décédé le 5 juin 2025. Son élection a été approuvée par le président de la République, via un décret signé le 9 novembre dernier.
16/11/2026, 11:58
Conseiller patrimoines, architecture et métiers d'art de Rachida Dati, puis de Catherine Pégard, Hugues Ghenassia-de Ferran a été nommé à la tête du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture. Il succède à Nicolas Georges, qui occupa ce poste entre 2010 et 2026.
16/11/2026, 09:31
HarperCollins transforme progressivement TikTok en canal de vente directe. Au Royaume-Uni, les recettes générées par ses séances commerciales diffusées en direct ont augmenté de 225 % depuis 2023, selon un rapport publié le 12 novembre par TikTok Shop. Une croissance impressionnante, dont la portée économique reste toutefois difficile à mesurer : aucun chiffre d'affaires absolu n'accompagne ce résultat.
15/11/2026, 14:11
Après un premier volume consacré à la concentration dans l’édition, Déborder Bolloré se tourne vers les médias d’information, avec CNews pour point de départ. La suite est annoncée pour février 2027, à l’approche de la présidentielle. Les structures indépendantes ont jusqu’au 1er décembre 2026 pour rejoindre la coédition, selon le dossier de présentation.
15/11/2026, 13:11
Vingt-sept ans après la parution du premier volume de Malazan Book of the Fallen, Steven Erikson connaît un nouvel essor commercial. Les ventes de l'écrivain canadien ont progressé de 149 % entre 2024 et 2025 chez son éditeur britannique Transworld, qui réédite désormais les dix romans de la saga. Un exemple parmi d'autres de la redécouverte des fonds de science-fiction et de fantasy, encouragée notamment par les communautés de lecteurs en ligne.
14/11/2026, 12:05
Dix ans après son entrée en vigueur, le traité de Marrakech a transformé la circulation internationale des livres adaptés aux personnes empêchées de lire les imprimés. Le catalogue mondial soutenu par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dépasse 1,2 million de titres. Un progrès considérable, même si l'accès aux ouvrages demeure très inégal selon les pays, les langues et les formats.
14/11/2026, 11:38
Après plus de trente-sept ans de relations avec les médias, Gabrielle Cauchy quittera le service de presse des Éditions du Boréal le 1er décembre. Coralline Ethier, déjà responsable des communications et des médias au sein de la maison montréalaise, lui succédera, a annoncé l’attachée de presse dans un courriel adressé aux rédactions vendredi 13 novembre.
14/11/2026, 11:30
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