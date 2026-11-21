Un livre peut rester dans une bibliothèque tout en disparaissant des rayons accessibles aux adolescents. C'est l'un des effets de la réglementation adoptée en novembre 2025 par l'Alabama Public Library Service (APLS), qui conditionne l'attribution des subventions publiques au respect de restrictions concernant les collections jeunesse.

Le texte vise les documents portant sur les procédures de transition de genre, ce qu'il qualifie d'« idéologie du genre » et la notion de plus de deux sexes biologiques. Les établissements doivent renoncer à acquérir de tels ouvrages pour leurs sections jeunesse et déplacer les exemplaires déjà présents vers les collections adultes. À défaut, ils deviennent inéligibles aux financements de l'État.

Les auteurs Kit Rosewater, Page Powars et Phoenix McDonald, accompagnés notamment de Read Freely Alabama, ont saisi le tribunal fédéral du district central de l'Alabama. Dans leur plainte, présentée par Publishers Weekly, ils estiment que le règlement discrimine certains points de vue et emploie des expressions trop vagues pour permettre une application prévisible.

Trois acquisitions refusées, selon les plaignants

Le conflit a pris une tournure concrète à Gadsden. D'après les requérants, la bibliothèque municipale a refusé des demandes d'acquisition de trois livres publiés en 2026 : Buried Feelings, de Kit Rosewater, But I Hate Him, de Page Powars, et The Hidden Continent, de Phoenix McDonald. Ces œuvres comportent des personnages transgenres, sans se réduire à cette seule dimension.

Pour les écrivains, la question dépasse l'accès aux rayonnages. Une bibliothèque achète des livres, les recommande, accueille des rencontres et contribue à leur circulation. Kit Rosewater souligne auprès de Publishers Weekly que les restrictions peuvent décourager les visites d'auteurs, les clubs de lecture et les animations scolaires, autant d'activités qui participent aussi à leur rémunération.

Le dispositif a déjà provoqué des affrontements avec les établissements. En 2025, l'APLS a suspendu les financements de la bibliothèque de Fairhope après son refus de déplacer plusieurs titres destinés aux adolescents. L'organisme a ensuite voté leur suppression en janvier 2026, selon le magazine professionnel.

Les plaignants invoquent le premier amendement de la Constitution américaine et les garanties procédurales du quatorzième. La procédure engagée le 30 octobre n'a pas encore abouti à un jugement sur la constitutionnalité du règlement.

Crédits photo : drapeau de l'Alabama

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Par Clément Solym

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