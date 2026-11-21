Dans la version que j’ai sous les yeux, le lieu du rassemblement est annoncé deux fois en quatre vers. L’activité aussi. Pour la préfecture, tout ce zèle déclaratif n’a qu’un défaut : aucune demande n’a été déposée. Ni nom d’organisateur, ni nombre de participants, ni heure de dispersion. On sait qu’on y danse et qu’on y dansera encore ; pour le reste, rien. J’ai souligné « tous », faute de chiffre. Pour une fois, la préfecture n’a aucun chiffre à contester. Ah, j’oubliais : personne n’en a fourni.

Revenons au pont Saint-Bénezet, qui reliait autrefois les deux rives du Rhône. Quatre arches subsistent sur les vingt-deux d’origine. La visite sera brève. À relire le refrain, on comprend que les danseurs avaient anticipé la difficulté : un tour complet les ramène au point de départ. La dernière arche n’a même plus besoin de signaler la fin du trajet. D’ordinaire, les formulaires prévoient une case pour l’itinéraire d’évacuation. La comptine, elle, fournit un itinéraire de maintien sur place. Fantasques, ces Avignonnais.

Un justificatif de beauté de moins de trois mois

Je suis passé à la liste des invités. Selon les versions, défilent les « beaux messieurs », les « belles madames », puis les « militaires ». La logique de cet enchaînement m’échappe : deux catégories esthétiques, une catégorie professionnelle. Est-on d’abord femme ou militaire ? J’ai envisagé le cas d’une belle militaire. Les ennuis ont vite commencé.

Si elle danse avec les belles madames, son administration est fondée à la chercher chez les militaires. Si elle danse avec les militaires, le service chargé des belles madames la pointe absente. La solution consiste à lui faire produire un justificatif de beauté pour la première délégation et un ordre de mission pour la seconde. L’intéressée fait observer qu’elle reste la même personne d’un couplet à l’autre. « Justement, madame : si vous étiez deux, nous n’aurions aucun problème. »

Je propose un couplet pour les belles militaires. On m’objecte aussitôt que cela laisse sans solution le cas des beaux militaires. Je retire ma proposition. On la maintient pour éviter d’avoir à modifier le compte rendu de la séance qui l’a examinée. Fichtre...

Qu’est-ce que les militaires fichent sur ce pont ?

À ce stade, on m’accordera que l’arrivée des militaires avait de quoi soulager le père de famille. Ils allaient poser des barrières, relever les identités, sécuriser les installations. Or, d’après la seule pièce dont je dispose, ils « font comme ça ». Puis ils récidivent. Je n’attends plus grand-chose de l’armée depuis longtemps, et certainement pas qu’elle répare dix-huit arches en deux mesures. J’aimerais en revanche qu’elle précise si elle est sur le pont pour empêcher les gens d’y danser ou pour élargir le cercle. Qu’elle le fasse sans mimer, si possible.

C’est alors que j’ai trouvé une pièce infiniment plus embarrassante que ma feuille de présence. En 1790, à Avignon, des troubles contraignent les consuls à abandonner leur charge. La ville est administrée provisoirement par des députés des corporations et un comité militaire issu de la milice bourgeoise. Le 14 mars, le peuple d’Avignon déclare adopter la Constitution française. L’historien Jean-Jacques Clère ne situe pas ces délibérations sur le pont et ne mentionne aucune danse.

J’ai tout de même revu l’objet de mon enquête. J’avais pris les militaires pour le service d’ordre d’une fête ; ils ne sont, dans mon dossier, qu’une délégation parmi d’autres. Car la liste des participants se prolonge : jardiniers, couturiers, vignerons, blanchisseuses, officiers, bébés, musiciens, abbés, gamins et laveuses. Non que je sois un acharné du rangement, mais vous admettrez qu’il y a de quoi en perdre le rythme.

La Macarena sur présentation d’un récépissé

L’affaire a tout de la flashmob, à condition d’admettre qu’on ne connaît ni l’heure du rendez-vous ni le moyen par lequel les gens ont été prévenus. Elle a aussi quelque chose de la Macarena, à ceci près que la chorégraphie ne survit pas à la fermeture des yeux. Avec « comme ça », le texte indique qu’il y a un geste, sans dire lequel. On ne sait même pas si le second ressemble au premier. Il faudrait voir à quoi renvoie le deuxième « ça ». J’ai demandé des précisions par écrit. On m’a prié de joindre le geste au dossier.

Il existe en outre une variante qui situe la danse sous le pont. J’ai cru tenir un moyen de dégager l’ouvrage sans déployer de renforts. Un changement de préposition, et tout le monde descend. L’agent m’a arrêté. Mon formulaire concernait une occupation sur le pont. Pour transférer la manifestation dessous, je devais d’abord faire constater, sur le pont, qu’il n’y avait plus personne.

Le pot de départ est reconduit

Restait à déterminer ce qu’on célébrait. Le départ du pape ? Grégoire XI regagne Rome en 1377. Le Grand Schisme installe de nouveau une cour pontificale à Avignon. Benoît XIII s’échappe de la ville en 1403. Quant au rattachement d’Avignon à la France, il date de 1791. Il y a donc de quoi organiser plusieurs pots de départ et beaucoup moins de certitude sur la personne à qui remettre le cadeau.

Les chansons remonteraient au XVe siècle – la BnF en répertorie un titre homonyme dans un recueil imprimé en 1503. Cela ne date ni la ronde telle que je l’entends ni son personnel militaire. D’ailleurs, une version imprimée en 1865 fait saluer de « pauvres moines ». La thèse d’une fête organisée pour se débarrasser du clergé oblige donc à admettre qu’on avait convié le clergé. Pourquoi pas ? Le protocole exige qu’on invite l’intéressé à son pot de départ. Il ne dit pas ce qu’on fait s’il revient le lundi.

J’ai envisagé ensuite une danse expiatoire. L’idée avait de quoi séduire : on fait tourner tout le monde sans jamais préciser le péché à purger. Les moines ont salué. J’ai pris cela pour une absolution : la cérémonie fut annulée.

Les secrétaires de séance font comme ça

Un ancien recueil de rondes explique qu’on peut ajouter autant de métiers qu’on le souhaite et les mimer. Voilà ce qu’il fallait entendre par « tous » et « comme ça ». Chaque profession est admissible : les ingénieurs ne sont pas exclus, il suffit de les nommer. J’ai fait venir des spécialistes du génie civil pour qu’ils se prononcent sur la continuité du tablier — la partie horizontale du pont sur laquelle circulent les piétons et les véhicules.

Ils ont donné entière satisfaction au règlement de la ronde. Leur rapport sur l’ouvrage, en revanche, se fait toujours attendre. Le Rhône, qui n’a été consulté à aucun moment, poursuit sa route.

Il ne restait qu’à lever la séance. J’ai nommé un secrétaire chargé d’arrêter la liste des présents. Il m’a fait remarquer que les secrétaires de séance n’y figuraient pas. Impossible de les omettre, puisqu’on venait d’en nommer un. On leur a donc donné un couplet. Après la reprise du refrain, j’ai réitéré ma demande de clôture. À cet instant, j’ai compris à quoi servait le pont : une salle ordinaire aurait permis aux gens de partir par une autre porte.

Ma fille, qui n’a toujours pas demandé à traverser, m’a tendu la main. Je l’ai prise. Après tout, il me restait à vérifier un point : dans le cas où un usager se présenterait sur le pont avec la seule intention de gagner l’autre rive, à qui devrait-il s’adresser ?

On lui a préparé un couplet : « Ceux qui veulent traverser font comme ça. » À ce rythme, on finira par être nombreux. J’espère que le pont tiendra, je me souviens que dans le Gard, son collègue a fait long feu…

Crédits illustration : Sur le pont d'Avignon, lithographie coloriée, Fabrique de PELLERIN et Clo, Imp.-Libraires à ÉPINAL. (domaine public)

Par Nicolas Gary

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