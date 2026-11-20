À Kanès, en Anatolie, des marchands assyriens ont établi leurs comptoirs à près de 1000 kilomètres de leur ville d'origine, Aššur. Nous sommes il y a quelque 4000 ans. Le commerce prospère, mais les épouses sont restées au pays. Elles administrent les affaires, élèvent les enfants et expédient des nouvelles sur des tablettes d'argile, parfois enveloppées elles-mêmes dans une fine couche d'argile, puis confiées aux caravanes.

L'une d'elles presse son mari de revenir : « Je t'en prie, lorsque tu auras entendu [ma] tablette, viens ». Une autre lui rappelle qu'elle aimerait revoir ses yeux. La formule traverse les siècles avec une familiarité désarmante. Il ne manque que les notifications.

Les tablettes assyriennes se lisaient ou se faisaient lire à voix haute, elles étaient parole différée. Plus tard, la lettre conservera quelque chose du corps de son expéditeur : une écriture reconnaissable, un papier touché, parfois une odeur ou un parfum. L'image et la photographie prolongeront cette tentative de rendre visible celui qui manque.

Dans son Journal de l'année de la peste, publié en 1722, Daniel Defoe décrit les précautions prises pendant l'épidémie londonienne de 1665. Les lettres sont manipulées avec des gants, exposées à la fumée, au soufre, puis au vinaigre. Le papier venu d'ailleurs devient un objet suspect. Les désinfections de courses et de colis seront plus tard observées pendant la pandémie de Covid-19.

Jérôme Bourdon n'est pas aveugle : les technologies accélèrent les échanges, transforment les habitudes, multiplient les possibilités de rencontre, mais n'altèrent fondamentalement pas les sentiments, les peurs et les contradictions qui accompagnent toute relation à distance.

Avec le télégraphe, le téléphone et Internet, chaque époque a cru tenir enfin le moyen d'abolir la distance. Davantage de vitesse, moins d'obstacles, une communication toujours plus immédiate. L'instantanéité promise transforme l'attente sans la faire disparaître.

Dès 1784, le médecin suisse Johann Georg Zimmermann publiait un ouvrage consacré à la solitude, bien avant que les écrans ne soient accusés de nous isoler. Bourdon rappelle cette histoire pour nuancer une équation devenue presque automatique : plus nous serions connectés, plus nous serions seuls.

Trêve de sensiblerie : la présence à distance est d'abord une affaire de pouvoir. Et l'information vaut parfois davantage par la vitesse à laquelle elle circule que par son contenu. Au début du XIXe siècle, la famille Rothschild, à la tête d'un réseau bancaire européen fondé par Mayer Amschel Rothschild, s'appuie sur des courriers privés pour transmettre rapidement cours des marchés, renseignements commerciaux et nouvelles politiques.

L'histoire de Nathan Rothschild, qui aurait bâti sa fortune en spéculant grâce à l'annonce anticipée de la victoire de Waterloo, relève largement de la légende. Mais quelques décennies plus tard, en 1850, Julius Reuter trouve une autre manière de gagner du temps : des pigeons voyageurs transportent les informations boursières entre Bruxelles et Aix-la-Chapelle, plus rapidement que le train. La future agence Reuters se construit notamment sur cette promesse : livrer l'information avant ses concurrents.

La maîtrise des communications ouvre ainsi l'accès aux marchés, aux décisions et à l'influence. Mais tout le monde ne dispose pas des mêmes moyens pour s'informer ou se faire entendre. Pendant des siècles, l'accès à l'écriture et aux réseaux de correspondance est demeuré profondément inégal.

Les femmes, souvent cantonnées à la sphère domestique, ont trouvé dans la lettre un espace d'expression, mais aussi les limites d'une liberté étroitement surveillée. L'écriture épistolaire pouvait leur être autorisée précisément parce que d'autres formes de parole publique leur étaient refusées. Le développement des réseaux numériques a considérablement élargi les possibilités de publication et de prise de parole, mais le contrôle n'a pas été aboli.

Avec l'intelligence artificielle conversationnelle, nous échangeons désormais avec des machines qui maîtrisent le langage.

Jérôme Bourdon replace cette fascination dans une histoire plus ancienne des humains qui attribuent un esprit aux objets et aux technologies. Le télégraphe, la radio et la télévision ont déjà suscité leurs propres imaginaires.

Les grandes entreprises technologiques organisent aujourd'hui une part croissante de nos échanges, recueillent les traces de nos relations et exploitent les données qui en résultent. Jérôme Bourdon refuse aussi bien la nostalgie d'un passé supposément plus humain que l'enthousiasme automatique pour chaque innovation. Les technologies ne sont ni des instruments miraculeux ni, par nature, des ennemies de la relation. Leur organisation et leurs usages méritent en revanche d'être interrogés.

Plutôt qu'une succession de progrès techniques, Jérôme Bourdon propose une histoire des besoins humains : retrouver un corps, entendre une voix, surmonter l'attente, choisir son destinataire, conserver une liberté de communication.

Au terme de cette traversée, l'auteur rappelle que « nous avons plus que jamais besoin de présence mutuelle ». Il aura fallu quatre mille ans pour passer de la tablette d'argile à la tablette tactile. Nous sommes devenus infiniment plus rapides pour nous écrire. Pour apprendre à être présents les uns aux autres, le travail reste ouvert.