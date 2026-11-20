Fondée en 1984, cette publication trimestrielle couvre les principaux domaines de la recherche historique, notamment les champs politique, culturel, social et économique. Elle accueille les travaux de chercheurs confirmés comme ceux de jeunes historiens. Ses numéros sont accessibles sur Cairn.info, Persée et JSTOR.

Créées en 1976, les Presses de Sciences Po sont une maison d’édition spécialisée dans les sciences humaines et sociales. Leur catalogue rassemble des ouvrages de recherche, des essais, des manuels universitaires et des livres de synthèse, notamment consacrés à la politique, à l’histoire, à l’économie, à la sociologie et aux relations internationales.

La maison s’adresse aussi bien aux chercheurs et aux étudiants qu’aux lecteurs intéressés par les grands débats contemporains. Elle dispose également d’un important catalogue de revues scientifiques, parmi lesquelles La Revue française de science politique, Critique internationale, Revue économique et Sociétés contemporaines.

Avant cette nomination, Violette Grunenberger travaillait au Muséum national d’Histoire naturelle, où elle a exercé d’août 2024 à novembre 2026. Elle y assurait le suivi éditorial de trois revues scientifiques de la collection Cryptogamie : Algologie, Bryologie et Mycologie.

Elle avait précédemment effectué un stage aux éditions Hazan, de février à juillet 2024, avec des missions de correction de manuscrits, de préparation d’épreuves, de recherches iconographiques et de suivi éditorial.

En 2023, elle avait également rejoint la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, participant notamment à la préparation du catalogue d’exposition Sacrés rois ! David et Salomon à travers les âges et à la mise en ligne de la Revue de la Bnu sur OpenEdition.

Son parcours comprend aussi des expériences dans la médiation et la gestion de projets culturels. Elle a notamment participé à l’organisation du festival européen de théâtre lycéen francophone Frankoscény, en République tchèque, en 2022, après avoir travaillé sur une étude des publics de l’exposition Pompéi au Grand Palais en 2020 et assuré une mission de médiation culturelle à la FIAC en 2019.

Par Hocine Bouhadjera

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