Pommery. Le nom est connu, le champagne aussi. Mais qui était Alexandrine Pommery, cette Ardennaise née en 1819 qui allait révolutionner le monde des bulles à une époque où les affaires étaient surtout une histoire d’hommes ?

Son caractère, elle le forge très tôt auprès d’une mère qui, abandonnée par son mari, administre seule un vaste domaine familial. Alexandrine grandit entourée de femmes, de livres et d’une liberté d’esprit assez peu commune pour l’époque. À quatre ans, elle apprend à lire presque toute seule. La suite montrera qu’elle savait aussi parfaitement compter.

Après avoir convaincu son époux de se lancer dans le commerce du champagne, elle se retrouve veuve et prend les rênes de l’entreprise. Non seulement elle la développe, mais elle bouscule les habitudes. En 1874, alors que les champagnes très sucrés dominent le marché, elle mise sur le brut. Un pari audacieux qui lui vaut un succès international.

Mais Alexandrine ne se contente pas de faire du bon champagne. Passionnée d’art et d’architecture, elle imagine à Reims un domaine néogothique spectaculaire, fait creuser et aménager ses caves, y installe des œuvres et encourage les visiteurs à découvrir cet univers. L’œnotourisme avant l’heure, en somme.

Et cette femme d’affaires n’avait pas oublié d’avoir du cœur. Lors de ses funérailles, en 1890, des milliers de Rémois viennent saluer celle qu’ils considéraient comme leur bienfaitrice.

Christel de Lassus, spécialiste du luxe et professeure à l’université Gustave Eiffel, retrace aux éditions Flammarion ce parcours singulier, accompagné d’un très beau cahier photo. Une biographie qui donne envie de lever son verre à une femme dont l’audace mérite bien quelques bulles.

Et pour conclure, à quoi reconnaît-on une bonne attachée de presse ? À ce qu’elle connaît parfaitement les goûts des journalistes auxquels elle adresse ses livres… Sourire.