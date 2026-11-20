Il s’agit du garagiste Leroy (rien à voir avec ma propre famille), disparu depuis une bonne année. Tout le monde avait d’abord cru à une disparition volontaire, mais le corps retrouvé est bien le sien : le médecin légiste est formel.

Maury et Krystin vont patauger, c’est le cas de le dire, pour résoudre cette enquête. Il faut avouer que plus ils interrogent les proches de la victime, plus ils se rendent compte que tout le monde aurait pu vouloir le tuer, tant le personnage apparaît de plus en plus antipathique.

En effet, si la plupart de ses clients vantent son professionnalisme, Jude Martinez, lui, est handicapé depuis qu’une défaillance des freins de sa voiture a ruiné sa vie. Il hait Leroy et ne s’en cache pas. Mais s’il n’y avait que lui…

Le père Leroy avait une maîtresse mariée, et un mari cocu fait toujours un meurtrier possible. La femme du garagiste et son fils pourraient aussi lui en vouloir. Il y a également les salariés : Frédéric Couturier, mécanicien de son état, a été viré manu militari et en conserve une rancune tenace. Quant à Grégory Jaulin, il a profité de la disparition du patron pour prendre sa place : suspect, non ?

Sans oublier une histoire de dénonciation d’un voisin. Il faut dire que la dénonciation, chez les Leroy, semble être génétique : déjà, pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille de Jean-Claude Monrouzeau avait été déportée à cause du grand-père Leroy. De là à imaginer une vengeance tardive, il n’y a qu’un pas. Enfin, il y a le frère du mort, Bernard Leroy, qui devrait enfin pouvoir vendre la maison parentale et régler ses dettes.

Maury et Krystin ne sont pas sortis du pétrin. Les semaines passent et, malgré l’aide du journaliste Boisseau, toujours désireux de publier un super scoop dans La Nouvelle République, aucun suspect ne se détache vraiment. Jusqu’au jour où Maury a une illumination à la Bourrel : « Mais… Bon sang ! C’est ça ! Mais oui, mais c’est bien sûr ! »

Christine Ribardière nous régale une nouvelle fois avec Meurtre à La Roche-Posay (Geste éditions, septembre 2026). Pendant que les enquêteurs tentent de démêler l’affaire, l’autrice nous fait découvrir le patrimoine de la région, que nous vous invitons à parcourir à votre tour… Mais méfiez-vous tout de même de l’eau qui dort : deux enquêtes, deux corps retrouvés dans l’eau et, comme le dit l’expression, jamais deux sans trois.

Par Audrey Le Roy

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