À l'origine du projet, deux amies rencontrées pendant leurs études littéraires à l'université. Les deux ont finalement suivi des parcours différents, entre musique, radio et projets culturels, sans perdre leur goût commun pour l'écriture et les rencontres.

Carla, présidente de l'association et médiatrice culturelle, développe aujourd'hui les activités bordelaises. Maëva, secrétaire de Septembre Nuit, poursuit l'aventure depuis Paris, où elle a organisé un premier événement en juin 2026. D'autres rendez-vous sont prévus en 2027.

Une revue pour les voix que l'on entend moins

Tout commence en 2020, avec l'idée d'une revue littéraire et artistique participative. Septembre Nuit accueille des poèmes, des témoignages, des réflexions et des collages, principalement autour des questions de genre et des expériences personnelles qui s'y rattachent.

Le principe est simple : nul besoin d'être écrivain ou artiste professionnel pour proposer une création. L'association revendique « la démocratisation de la pratique de l'écriture et de l'expression de soi », dans un cadre inclusif, attentif à la parole des personnes concernées.

Cinq numéros ont déjà été diffusés, dont deux au format imprimé. Chaque appel à contributions rassemble plus d'une quarantaine de participants. Les premières éditions étaient gratuites et accessibles en ligne, désormais, la revue numérique est proposée à prix libre, tandis que la version papier est payante. Les recettes contribuent au financement des activités associatives. Les contributeurs sont invités à lire leurs textes sur scène, à participer aux rencontres ou à exposer leurs créations.

Deux éditions de la revue participative Septembre Nuit, consacrées au corps et à l’écriture.

À Bordeaux, les mots rencontrent les corps

Cette démarche prendra une nouvelle forme samedi 21 novembre, de 17h à 22h, à l'Hôtel Ragueneau de Bordeaux. Pour sa troisième édition, la Nuit des poètes s'articule autour du thème « Lettres à nos corps ».

La soirée commencera par un atelier mêlant mouvement et écriture, organisé avec Ensemble en corps et Carla Miard. L'idée est d'explorer ce que le corps raconte, ce que les mots en retiennent et la manière dont les deux langages se répondent.

Une scène ouverte poétique prendra ensuite le relais. Pour la première fois, les lectures seront accompagnées par la danse d'Éloïse Villart et par une intervention musicale. Une performance de l'Individu et Félix viendra prolonger cette rencontre entre poésie, mouvement et spectacle vivant.

La première Nuit des poètes avait investi la Halle des Douves, à Bordeaux, en 2024, avant une deuxième édition au bar queer Philippe en 2025. D'autres soirées ont suivi, notamment « Héritages », au Café Fantoche de Bordeaux, et « Le temps du Feu », à Paris, en 2026.

Ateliers d’écriture collectifs organisés par l’association Septembre Nuit.

Écrire ensemble, au-delà des soirées

L'association organise également des ateliers d'écriture, parfois avec des poétesses locales, et développe des projets d'éducation artistique et culturelle dans les établissements scolaires. Elle intervient aussi dans des festivals et des structures associatives.

Ces différentes activités répondent à une même ambition : « Créer des espaces d'expression littéraire et artistique collectifs, inclusifs et accessibles à tous.tes », expliquent les fondatrices.

À travers la revue, les lectures et les ateliers, Carla Miard et Maëva Vincent défendent finalement une certaine idée de la littérature : une pratique qui n'exige ni publication préalable ni reconnaissance professionnelle pour être partagée. L'écriture y trouve une place dans la vie collective, au contact d'autres voix, d'autres expériences et d'autres formes artistiques.

La Nuit des poètes #3, « Lettres à nos corps », se tiendra samedi 21 novembre 2026, de 17h à 22h, à l'Hôtel Ragueneau, à Bordeaux. L'atelier d'écriture et de mouvement et la scène ouverte sont accessibles sur inscription. Informations sur Instagram : @septembrenuit.

Retour en images sur les soirées poétiques organisées par Septembre Nuit à Bordeaux et Paris.

Crédits photo : Carla Miard (à gauche) et Maëva Vincent (à droite), fondatrices de l’association littéraire et artistique Septembre Nuit

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com