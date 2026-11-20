Faire de l'écriture un espace de rencontre, plutôt qu'une pratique solitaire, c'est le projet de Septembre Nuit, association fondée par Carla Miard et Maëva Vincent. Entre revue participative, ateliers et scènes ouvertes, les deux amies donnent une place aux voix peu entendues et aux créations amateures. Ce samedi 21 novembre, à Bordeaux, leur troisième Nuit des poètes explorera un territoire aussi intime qu'universel : le corps.
Le 20/11/2026 à 17:33 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
20/11/2026 à 17:33
0
Commentaires
0
Partages
À l'origine du projet, deux amies rencontrées pendant leurs études littéraires à l'université. Les deux ont finalement suivi des parcours différents, entre musique, radio et projets culturels, sans perdre leur goût commun pour l'écriture et les rencontres.
Carla, présidente de l'association et médiatrice culturelle, développe aujourd'hui les activités bordelaises. Maëva, secrétaire de Septembre Nuit, poursuit l'aventure depuis Paris, où elle a organisé un premier événement en juin 2026. D'autres rendez-vous sont prévus en 2027.
Tout commence en 2020, avec l'idée d'une revue littéraire et artistique participative. Septembre Nuit accueille des poèmes, des témoignages, des réflexions et des collages, principalement autour des questions de genre et des expériences personnelles qui s'y rattachent.
Le principe est simple : nul besoin d'être écrivain ou artiste professionnel pour proposer une création. L'association revendique « la démocratisation de la pratique de l'écriture et de l'expression de soi », dans un cadre inclusif, attentif à la parole des personnes concernées.
Cinq numéros ont déjà été diffusés, dont deux au format imprimé. Chaque appel à contributions rassemble plus d'une quarantaine de participants. Les premières éditions étaient gratuites et accessibles en ligne, désormais, la revue numérique est proposée à prix libre, tandis que la version papier est payante. Les recettes contribuent au financement des activités associatives. Les contributeurs sont invités à lire leurs textes sur scène, à participer aux rencontres ou à exposer leurs créations.
Cette démarche prendra une nouvelle forme samedi 21 novembre, de 17h à 22h, à l'Hôtel Ragueneau de Bordeaux. Pour sa troisième édition, la Nuit des poètes s'articule autour du thème « Lettres à nos corps ».
La soirée commencera par un atelier mêlant mouvement et écriture, organisé avec Ensemble en corps et Carla Miard. L'idée est d'explorer ce que le corps raconte, ce que les mots en retiennent et la manière dont les deux langages se répondent.
Une scène ouverte poétique prendra ensuite le relais. Pour la première fois, les lectures seront accompagnées par la danse d'Éloïse Villart et par une intervention musicale. Une performance de l'Individu et Félix viendra prolonger cette rencontre entre poésie, mouvement et spectacle vivant.
La première Nuit des poètes avait investi la Halle des Douves, à Bordeaux, en 2024, avant une deuxième édition au bar queer Philippe en 2025. D'autres soirées ont suivi, notamment « Héritages », au Café Fantoche de Bordeaux, et « Le temps du Feu », à Paris, en 2026.
L'association organise également des ateliers d'écriture, parfois avec des poétesses locales, et développe des projets d'éducation artistique et culturelle dans les établissements scolaires. Elle intervient aussi dans des festivals et des structures associatives.
Ces différentes activités répondent à une même ambition : « Créer des espaces d'expression littéraire et artistique collectifs, inclusifs et accessibles à tous.tes », expliquent les fondatrices.
À travers la revue, les lectures et les ateliers, Carla Miard et Maëva Vincent défendent finalement une certaine idée de la littérature : une pratique qui n'exige ni publication préalable ni reconnaissance professionnelle pour être partagée. L'écriture y trouve une place dans la vie collective, au contact d'autres voix, d'autres expériences et d'autres formes artistiques.
La Nuit des poètes #3, « Lettres à nos corps », se tiendra samedi 21 novembre 2026, de 17h à 22h, à l'Hôtel Ragueneau, à Bordeaux. L'atelier d'écriture et de mouvement et la scène ouverte sont accessibles sur inscription. Informations sur Instagram : @septembrenuit.
Crédits photo : Carla Miard (à gauche) et Maëva Vincent (à droite), fondatrices de l’association littéraire et artistique Septembre Nuit
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
L’ancienne ministre de la Culture Rima Abdul Malak et le comédien et metteur en scène Éric Ruf seront les parrains de la 29e édition du Printemps des Poètes. Du 8 au 31 mars 2027, le festival réunira des participants en France et à l’étranger autour d’un thème engagé: « La poésie : zones d’action ».
02/11/2026, 17:48
Pour sa dixième édition, du 16 au 28 novembre 2026, le festival Un Week-end à l’Est met Cracovie à l’honneur. À Paris, la littérature polonaise se dévoile sous ses formes les plus audacieuses : poésie engagée, science-fiction et écritures féministes. Trois rencontres, entre le 21 et le 22 novembre, réuniront notamment Ewa Lipska, Małgorzata Lebda, Agnieszka Szpila et Jacek Dukaj, autour des grandes préoccupations de notre époque.
02/11/2026, 11:07
Arrêté à Asmara le 23 septembre 2001, le journaliste, écrivain et dramaturge suédo-érythréen Dawit Isaak n’a jamais été inculpé ni jugé. 25 ans plus tard, son lieu de détention et son état de santé restent inconnus. Le 2 octobre, le P.E.N. Club français, avec plusieurs organisations internationales, consacre à Paris une rencontre à son cas et à celui de ses confrères emprisonnés.
30/09/2026, 17:41
Les deux héros sont nés en 1992, aux Éditions Calligram, de la plume de Dominique de Saint Mars et du génial coup de crayon de Serge Bloch. Cela fait plus de 30 ans qu’ils accompagnent les enfants dans leurs expériences du quotidien et face aux problèmes qu’ils rencontrent. Ainsi, de livre en livre, avec 139 numéros publiés à ce jour, c’est une véritable petite encyclopédie psychologique de la vie quotidienne qui s’est constituée. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
30/09/2026, 16:12
La Journée des auteurs européens se tiendra à nouveau du 11 novembre au 12 décembre 2026. En France, Ciclic coordonne la participation des structures souhaitant organiser des rencontres, ateliers ou actions autour du livre et de la lecture.
25/09/2026, 12:41
Chaque automne, deux rendez-vous que tout semble séparer occupent le même mois. Octobre Rose rappelle la réalité intime, médicale et sociale du cancer du sein. Le Mois de l’Imaginaire célèbre des littératures qui déplacent les frontières du réel. Leur rencontre repose pourtant sur un même geste : ne pas se résoudre, ne pas se résigner.
24/09/2026, 16:08
De Marseille à Nice, d’Avignon à Gap, les Libraires du Sud multiplient les rendez-vous au début du mois d’octobre. Avant la 11e édition d’Automne en Librairies, organisée du 7 au 10 octobre dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Adèle Haenel ouvrira la séquence avec deux rencontres autour de son premier livre, Viser juste. Au total, onze autres autrices et auteurs circuleront ensuite entre 31 librairies pour 32 événements.
21/09/2026, 17:57
Le mercredi 23 septembre, à 19 heures, Sylvain Tesson sera au Théâtre Marigny, à Paris, pour une nouvelle rencontre des « Conversations de la Revue des Deux Mondes ». L’écrivain et voyageur viendra échanger avec le public autour de son parcours, de ses écrits et de son regard sur le monde. La rencontre se tiendra au Carré Marigny. Les places sont proposées à 30 €, avec un tarif réduit de 15 €.
15/09/2026, 14:05
À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Foucault, le Collège de France consacre une exposition au philosophe et aux quatorze années durant lesquelles il occupa la chaire d’Histoire des systèmes de pensée. Manuscrits inédits, archives sonores et audiovisuelles ou objets personnels retracent, du 30 septembre 2026 au 15 janvier 2027, une aventure intellectuelle dont les effets continuent de traverser les sciences humaines.
10/09/2026, 17:33
Les 19 et 20 septembre 2026, l’Institut de France ouvrira gratuitement le palais du quai de Conti à l’occasion des 43es Journées européennes du patrimoine. Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque de l’Institut, salles de séances et Coupole seront accessibles au public. Le week-end sera également rythmé par des rencontres autour du livre et du patrimoine écrit, ainsi que par de nombreuses dédicaces d’académiciens.
09/09/2026, 17:41
Intelligence artificielle, climat, santé, géopolitique, littérature, vie privée ou encore histoire : le 25 septembre 2026, l’École normale supérieure organise une nouvelle Nuit de l’ENS entièrement consacrée aux données. De 17h à minuit, plus de 70 conférences, débats, ateliers, expositions et spectacles investiront les différents sites de la rue d’Ulm. L’événement est gratuit, sur inscription.
09/09/2026, 17:34
À l’heure où les crises semblent devenir notre horizon permanent, que peut encore la littérature ? Le 3 septembre 2026, la Fondation Catherine Gide réunira à l’Académie du Climat, à Paris, écrivains, artistes et chercheurs pour interroger les pouvoirs de la création face au dérèglement climatique, aux guerres et aux catastrophes. Une soirée pour penser ce que les mots peuvent encore déplacer lorsque le monde vacille.
26/08/2026, 16:16
Une soirée d’hommage à Aimé Césaire se tiendra ce vendredi 26 juin, de 18h30 à 20h30, à l’Hôtel de Ville de Paris, salle Tignous. Organisée à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du poète martiniquais, né le 26 juin 1913, elle associera également la commémoration des 25 ans de la loi Taubira, qui a reconnu la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité.
25/06/2026, 18:11
À l’heure où La Ville de Lyon intègre le réseau des Villes créatives de littérature de l’UNESCO, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) souhaite vous faire redécouvrir la Cité des gones à travers le regard que les écrivains ont porté sur elle. Un événement hors les murs, ce vendredi 26 juin de 18h30 à 20h. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
25/06/2026, 15:40
Dix ans après sa création, Label Emmaüs veut montrer qu’un autre commerce en ligne reste possible. La première boutique en ligne militante dédiée au réemploi solidaire célébrera son anniversaire le jeudi 18 juin 2026, de 14h à 19h, à l’Académie du Climat, à Paris, avec une journée ouverte aux journalistes, partenaires et au grand public. L’entrée sera gratuite, sur inscription.
08/06/2026, 17:15
À la bibliothèque Part-Dieu, ce samedi 6 juin, de 14h à 16h puis de 15h à 17h, deux rendez-vous invitent le public à partager ses passions : d’abord autour des comics, avec un club de lecture dédié à la bande dessinée américaine, puis autour de la cuisine internationale, à l’occasion des 10 ans du Refugee Food Festival. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
04/06/2026, 12:31
Du 1er au 20 juin 2026, le Rallye du livre revient pour une troisième édition dans l’Eurométropole de Strasbourg. Organisé par la Confédération Interprofessionnelle du Livre – Grand Est, avec le soutien de la Ville de Strasbourg, l’événement associe librairies, maisons d’édition et artistes autour d’un principe simple : faire des vitrines des librairies des œuvres à part entière.
02/06/2026, 16:23
Conférences, arpentage et rencontre croisent histoire, mythes et imaginaires contemporains. À Lyon, quatre rendez-vous en bibliothèque explorent la figure de la sorcière, des procès anciens aux lectures féministes. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
25/05/2026, 12:00
La 12e édition de Partir en Livre se tiendra du 17 juin au 19 juillet 2026. Organisée par le Centre national du livre, sous l’impulsion du ministère de la Culture, la manifestation sera portée cette année par Laure Grandbesançon et Emmanuel Guibert, respectivement marraine et parrain de l’événement.
25/05/2026, 07:00
Du 15 au 30 mai 2026, l’association Libraires du Sud déploiera une nouvelle édition de « Tournez Jeunesse ! », une tournée consacrée à la littérature jeunesse à travers les librairies indépendantes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pendant quinze jours, cinq auteurs et illustrateurs iront à la rencontre des lecteurs dans treize librairies partenaires, autour de lectures, d’ateliers créatifs, de dédicaces et de rencontres destinées aux enfants comme aux familles.
12/05/2026, 17:55
À la bibliothèque Saint-Jean, Marie Schermesser fera vivre les textes de Lenore Kandel, mercredi 6 mai de 18h30 à 19h30, figure féminine marquante de la Beat Generation. Aux côtés d’Anaïs Petiet et de Félix Gravrand, elle proposera une traversée poétique portée par le chant et les instruments, révélant une œuvre sensuelle, mystique et audacieuse. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
28/04/2026, 14:47
À la médiathèque du Bachut, l’Après-Midi de la Littérature Queer prendra place samedi 6 juin, de 14 h à 19 h, avec un programme vif tourné vers les lectures, les discussions et les dédicaces. Quatre auteur·ices seront au rendez-vous : Lydie Tabarin, Camille Corcéjoli, Aline Laurent-Mayard et Lucie Bryon. L’événement ouvrira l’agenda culturel de la Quinzaine des fiertés à Lyon. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
24/04/2026, 11:33
À l’approche de la publication de l’étude 2026 du Centre national du livre sur les pratiques de lecture des jeunes, la Fnac lance une campagne nationale pour promouvoir la lecture. Les 11 et 12 avril, ses magasins de Ternes et de Bercy Village, à Paris, accueilleront des animations gratuites, entre ateliers, rencontres d’auteurs et événements dédiés au polar.
08/04/2026, 15:40
Du 27 mars au 11 avril, le festival littéraire Hors limites revient en Seine-Saint-Denis pour une nouvelle édition placée sous le signe de l’anniversaire. Porté par l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis, l’événement marquera les 40 ans du programme de résidences Écrivain·es en Seine-Saint-Denis, dispositif de soutien à la création littéraire sur le territoire.
09/03/2026, 12:15
Les 13 et 14 mars prochain, l'Institut de France, fort de ses cinq académies, se lance dans une fête de la bande dessinée, « à la fois dans sa dimension historique et à travers un éclairage contemporain ». Une programmation variée est prévue, entre rencontres, dédicaces et conférences.
04/03/2026, 12:04
Manifestation régionale rassemblant les acteurs et actrices du livre et de la lecture, le Mois du livre en Bretagne revient pour une troisième édition du 16 février au 15 mars 2026. Plus de 100 événements sont organisés dans les bibliothèques et librairies bretonnes, avec plus de 100 auteurs, autrices, éditeurs et éditrices de la région invités à la rencontre des publics.
19/02/2026, 12:43
Comment continuer à créer et à exister en dehors des circuits dominants ? Qui détient les récits et, à travers eux, façonne notre vision du monde ? À quel moment peut-on considérer que l’on perd son indépendance ?
17/02/2026, 14:41
Du 28 octobre au 1er novembre 2026, les Nouvelles Rencontres d’Averroès proposent à Marseille une édition augmentée, inscrite dans le cadre de la Saison Méditerranée. Pensée en étroite collaboration avec le groupe de presse libanais L’Orient-Le Jour, cette édition Marseille – Beyrouth entend faire dialoguer les deux rives autour des grandes questions contemporaines.
17/02/2026, 12:52
Le samedi 25 avril 2026 se tiendra la 28e édition de la Fête de la librairie par les libraires indépendants. Plus de 700 librairies participeront à l’événement en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg francophones, invitant lecteurs et lectrices à franchir leurs portes pour une journée placée sous le signe de la rencontre et du partage.
12/02/2026, 18:03
Intitulée « Boualem Sansal en perspectives : littérature, éthique et politique », cette matinée d'étude sera composée d'interventions consacrées à différents aspects et moments de l'œuvre, du parcours et des engagements de l'écrivain Boualem Sansal.
09/02/2026, 11:20
Afin de renforcer l’accès au livre et à la lecture pour tous les publics et sur tout le territoire, la Sofia et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture sont associées au sein du dispositif « Territoires du livre ». Dans la région Grand Est, Interbibly, le centre de ressources du livre et du patrimoine écrit conçoit et met en œuvre les projets associés, avec 3 rendez-vous d'ores et déjà prévus en 2026.
30/01/2026, 20:44
Comment penser et agir face aux angoisses, aux crises et aux catastrophes qui semblent désormais structurer notre horizon commun ? C’est à cette question que s’attaque La Grande Trilogie, un cycle de rencontres conçu conjointement par Les Rencontres Philosophiques de Monaco et mk2 Institut, qui se déroulera au mk2 Nation, à Paris, sur trois soirées, de janvier à mars.
20/01/2026, 18:07
À l’occasion des Nuits de la lecture 2026, placées sous le thème « Villes et campagnes », le site Richelieu devient, les 23 et 24 janvier, un vaste espace de lectures ouvertes à tous. La Bibliothèque nationale de France (BnF), l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et l’École nationale des chartes – PSL (ENC) unissent leurs forces pour proposer une programmation gratuite, accessible dans plusieurs lieux habituellement fermés au public ou rarement investis de cette manière.
20/01/2026, 17:23
Du 4 au 29 mars 2026, Strasbourg consacre un mois entier à l’illustration sous toutes ses formes. Avec les « Rencontres de l’Illustration », la ville invite un public large — amateurs éclairés, curieux de passage, familles ou professionnels — à parcourir expositions, rencontres, ateliers et spectacles disséminés dans plusieurs lieux emblématiques.
16/01/2026, 16:42
À l’occasion des Nuits de la lecture 2026, organisées partout en France sous l’égide du Centre national du livre, deux rendez-vous littéraires mettent en lumière la richesse des dialogues entre lieux, œuvres et mémoires. À Paris, une soirée rend hommage au poète hongrois Endre Ady et au compositeur Béla Bartók, dans un hôtel chargé d’histoire. À Thonon-les-Bains, une rencontre littéraire consacrée à Frédéric Dard invite à redécouvrir une œuvre populaire profondément ancrée dans les territoires, au sein d’une résidence pour seniors.
14/01/2026, 18:08
La 43ᵉ édition du Séminaire de perfectionnement de la Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri se tiendra du 27 au 30 janvier 2026 à la Fondation Giorgio Cini, à Venise. Intitulée L’intelligenza dei libri (L’intelligence des livres), cette nouvelle édition réunira éditeurs, libraires et acteurs du monde du livre venus d’Italie et de l’international pour quatre journées de réflexion, de formation et d’échanges.
14/01/2026, 12:41
Autres articles de la rubrique Sortir
Ne JAMAIS revenir sur les lieux du crime, sauf si l'on est résolument innocent. Innocente, dans le cas de la dessinatrice de presse Coco, qui, cinq ans après avoir reçu le Prix BD BOUM 2021 pour Dessiner encore (Les Arènes), est au coeur d’une exposition, Signé Coco. Du 20 au 22 novembre 2026, celle-ci réunit ses caricatures d’actualité et les planches de ses albums.
20/11/2026, 14:22
Exclusif - Un titre encore provisoire, deux marques déposées et 150.000 € réclamés : la bataille judiciaire autour du prochain film de Ladj Ly connaît un premier dénouement. Le tribunal judiciaire de Paris refuse d'interdire à Chapter 2 l'utilisation de « Diable noir », mais le producteur de Dimitri Rassam échoue également à obtenir réparation pour dénigrement. Claude Ribbe, à l'origine de la procédure, envisage désormais un procès au fond. Et un autre écrivain, Frédéric Couderc, pourrait venir grossir les rangs des mécontents.
18/11/2026, 18:11
Pour sa dixième édition, du 16 au 28 novembre 2026, Un Week-end à l’Est met Cracovie à l’honneur à Paris. Parmi les temps forts du festival, les arts visuels occupent une place de choix, avec un parcours d’expositions consacré à la création polonaise. Dessins, peintures, collages et installations se côtoient, entre mémoire, identités et regards contemporains.
17/11/2026, 17:31
L'acteur britannique Robert Pattinson prêtera ses traits à l'agent secret le plus célèbre du 7e art, James Bond, personnage créé par Ian Fleming en 1953. Il devient ainsi le 7e acteur à l'incarner dans un long-métrage destiné au cinéma. Le choix d'un acteur de premier plan comme Pattinson dénote d'une certaine recherche d'efficacité de la part d'Amazon MGM Studios, qui produira avec lui son premier film 007...
17/11/2026, 11:10
Depuis Superman (2025), que le premier avait réalisé, le duo formé par James Gunn et Peter Safran devait reprendre en main l'univers cinématographique DC. Mais le rachat de Warner Bros. par Skydance, validé par la justice américaine, a changé la donne. Les deux coprésidents de DC Studios ont été remerciés et d'ores et déjà remplacés.
13/11/2026, 09:29
L'actrice, autrice et réalisatrice Lolita Chammah dirigera son premier long-métrage en adaptant son propre livre, J'ai regardé la nuit tomber, paru en mai 2024 aux éditions Stock. Aimé abordera une expérience intime particulièrement douloureuse, la perte d'un très jeune garçon né grand prématuré.
12/11/2026, 09:40
Trois femmes, trois destins hors du commun. Pour sa dixième édition, consacrée à Cracovie, Un Week-end à l’Est fait du théâtre un espace de mémoire et de résistance. Du parcours tragique d’Eve Adams à l’enfance déchirée de Sarah Kofman, jusqu’à l’engagement écologique de Simona Kossak, trois spectacles interrogent l’identité, la liberté et le poids de l’histoire.
10/11/2026, 12:27
Du jazz au klezmer, des influences soufies aux musiques de cinéma, Un Week-end à l’Est célèbre Cracovie à travers une programmation musicale éclectique. Pour sa dixième édition, le festival réunit notamment Zbigniew Preisner, le Bester Quartet et Abdullah Miniawy, trois univers singuliers à découvrir sur les scènes parisiennes.
09/11/2026, 15:25
Les plantes ont longtemps servi de décor aux histoires dessinées. Dans les mangas japonais, elles sont aussi devenues un sujet d'apprentissage, puis de véritables personnages de récit. Du 14 novembre 2026 au 17 janvier 2027, le jardin botanique expérimental de Tsukuba retracera cette évolution à travers des ouvrages publiés depuis l'après-guerre. Une exposition qui éclaire le rôle de la bande dessinée dans la transmission des connaissances scientifiques.
09/11/2026, 07:00
Après l’annulation de l’édition 2026, Angoulême prépare son retour sous le nom d’Angoulême Bande Dessinée, du 28 au 31 janvier 2027. Dédicaces rémunérées, prix dotés et nouvelles sélections : les organisateurs présentent leurs engagements. Associés au projet, les représentants de la profession attendent désormais leur application.
05/11/2026, 17:29
Le monstre est devenu une figure universelle, qui éclipse même le roman dont il est issu. À l'université de l'Illinois, une exposition ouverte jusqu'en mai 2027 revient aux origines de l'œuvre de Mary Shelley, publiée anonymement en 1818. Au cœur du parcours figure un exemplaire de cette première édition, acquis en 2022, entouré de livres scientifiques, de documents historiques et d'adaptations qui racontent deux siècles de transformations littéraires.
05/11/2026, 14:53
Imaginons une autrice invitée dans un festival le samedi. À quelques kilomètres, une librairie souhaiterait l’accueillir, tandis qu’une médiathèque envisage un atelier avec ses lecteurs. Encore faut-il que ces trois lieux connaissent leurs projets respectifs. Présenté le 4 novembre, à Paris, lors des États généraux des festivals et salons du livre organisés par la Sofia, CooProg Livre et Lecture entend faciliter ces rapprochements. Avec une ambition : mieux faire circuler les auteurs, sans multiplier inutilement les déplacements.
05/11/2026, 09:44
Du 20 au 24 janvier 2027, les Nuits de la lecture investiront bibliothèques, librairies, établissements scolaires et autres lieux culturels en France et à l'étranger. Pour cette nouvelle édition, le Centre national du livre (CNL) a choisi de mettre à l'honneur l'enfance, une période fondatrice qui traverse les genres littéraires, des récits d'apprentissage à la littérature jeunesse, en passant par le roman et la poésie.
04/11/2026, 12:50
Confortée par une décision de justice rendue il y a quelques semaines, M:BD, filiale du groupe Morgane, a présenté les premiers détails de la manifestation qu'elle organisera pour la première fois en janvier 2027 à Angoulême. À l'image de son nom, Angoulême Bande Dessinée, l'événement entend faire œuvre de transparence, pour rassurer les maisons d'édition et les artistes.
03/11/2026, 15:23
Écouter Sylvie Chokron parler de lecture et des bienfaits de cette activité sur le corps et l’esprit revient à s’offrir un bain de jouvence. Invitée lors des États généraux des festivals et salons du livre, qu’organise La Sofia, elle a comblé la salle. Et ce, en expliquant combien les lieux du livre exercent une incidence fantastique sur notre organisme, globalement. Manifeste… et motifs de réjouissance.
03/11/2026, 15:16
Entre le 29 octobre et ce 1er novembre, les Utopiales ont projeté la ville de Nantes dans l'imaginaire et le domaine des possibles. Plusieurs récompenses ont été décernées au cours de l'événement, dont le Prix Extraordinaire, qui a salué deux sites web spécialisés dans la science-fiction, NooSFere et Quarante-deux.
02/11/2026, 13:38
Le SoBD ne veut plus seulement faire découvrir les bandes dessinées venues d’ailleurs : il entend aussi faciliter leur publication en France. Pour sa 16e édition, le salon parisien inaugure, le 4 décembre, un marché international des droits réunissant cinq territoires. Ce nouveau rendez-vous doit également permettre au festival de diversifier ses ressources, dans un contexte de baisse des financements culturels.
29/10/2026, 15:50
Annoncée dès 2018, l'adaptation cinématographique de la BD Ces jours qui disparaissent, de Timothé Le Boucher était restée dans les limbes. L'acteur Pierre Niney, via sa société de production Ninety Films, a repris le projet, dont la réalisation a été confiée à Simon Moutaïrou (Ni chaînes ni maîtres).
29/10/2026, 10:18
La journaliste égyptienne Lina Attalah, attendue à Marseille pour les Nouvelles Rencontres d’Averroès, a été arrêtée mardi 27 octobre au Caire, après la condamnation de son média indépendant, Mada Masr. Libérée quelques heures plus tard, elle reste poursuivie par la justice égyptienne. Les organisateurs du festival et le quotidien libanais L’Orient-Le Jour dénoncent une nouvelle atteinte à la liberté de la presse.
28/10/2026, 18:22
Dans les Côtes-d'Armor, le Salon du livre jeunesse de Ploufragan prépare sa 27e édition, autour du thème « Faim de contes ». L'événement réunira 24 auteurs et illustrateurs, avec plus de 160 rencontres dans les établissements scolaires, des ateliers en médiathèques et des actions destinées aux publics éloignés du livre. Le rendez-vous culminera le samedi 5 décembre, avec une journée de rencontres et de dédicaces ouverte gratuitement à tous.
27/10/2026, 18:11
À partir du 26 novembre 2026 et jusqu'au 6 avril 2027, la Maison de Balzac propose une exploration de l'univers de l'auteur par la route des vignobles. « De la vigne au verre. Le vin chez Balzac » affiche plus de 80 œuvres et objets, des peintures à la vaisselle, en passant par les gravures ou le matériel vinicole, à consommer sans modération aucune.
27/10/2026, 16:07
Comment raconter ce que les archives ne disent pas ? Du 6 décembre 2026 au 14 mars 2027, le Mémorial de la Shoah, à Paris, consacre une exposition à Hélène Cixous autour de Gare d’Osnabrück à Jérusalem, récit paru chez Galilée en 2016. Manuscrits et dessins accompagnent cette plongée dans une histoire familiale marquée par l’exil et la persécution nazie.
23/10/2026, 10:40
Un livre qui s’ouvre comme un éventail, un autre habillé d’un coussin de canapé, des cartes divinatoires et un cercueil miniature : Edward Gorey n’a décidément pas laissé que des dessins derrière lui. À l’approche d’Halloween, la Bibliothèque du Congrès américaine présente plusieurs pièces conservées dans ses collections. L’occasion de retrouver un illustrateur qui s’amusait autant avec les histoires qu’avec les objets destinés à les raconter.
22/10/2026, 16:38
Une nouvelle année d'expositions se profile pour la Bibliothèque nationale de France, en 2027. Si le programme compte un certain Albert Camus, il réserve aussi des places pour le dessinateur Julio Ribera et le dramaturge Wajdi Mouawad. Et promet par ailleurs couleurs, métaux et pierres précieuses...
21/10/2026, 13:11
À la Halle des Blancs-Manteaux, du 4 au 6 décembre, le salon SoBD consacrera sa 16e édition à la bande dessinée danoise. Au programme : une centaine d’œuvres originales, des rencontres avec les auteurs et une librairie proposant des albums en français comme en danois.
21/10/2026, 12:28
Du 21 au 24 janvier, le Festival littéraire de Cannes réunira écrivains et personnalités culturelles dans plusieurs établissements prestigieux. Parrainée par Marc Levy, cette première édition entend séduire les lecteurs habituels comme les publics éloignés du livre.
20/10/2026, 11:21
Du 20 au 22 novembre 2026, le festival bd BOUM revient à Blois pour sa 43e édition. En attendant les rencontres et les dédicaces, l’escalier Denis-Papin s’est transformé en hommage géant à Goldorak. Une manière de célébrer le robot culte, apparu à la télévision française il y a près de 50 ans.
19/10/2026, 16:58
Au Théâtre Lucas-Paumier, La Jeanne de Delteil n’est pas une commémoration : c’est une résurrection. Portée par Juliette Rizoud dans une mise en scène de Christian Schiaretti, cette œuvre d’une heure trente fait de Jeanne d’Arc non une statue de pierre, mais une jeunesse debout, ardente, irréductible : celle qui, en 2026, nous manque et nous appelle.
16/10/2026, 12:28
La Maison de la BD, à Québec, a ouvert deux nouvelles expositions ce 9 octobre. L'une retrace l'histoire du manga, à travers un parcours conçu au Royaume-Uni et enrichi de créations francophones. L'autre revient sur la politique municipale québécoise, sous le crayon de plusieurs générations de caricaturistes. Pour l'établissement, inauguré en mai 2025, cette programmation marque également une première collaboration internationale.
16/10/2026, 11:47
Au Design Museum de Londres, une bibliothèque triangulaire de huit mètres de large réunit plus de 2000 ouvrages classés par couleur. Conçue par l'artiste britannique Es Devlin, cette installation rotative associe projections lumineuses et lectures enregistrées. Après la fermeture de l'exposition, des ouvrages doivent être donnés à des écoles et à des associations locales.
16/10/2026, 10:49
Reportée en juin en raison de l’épisode caniculaire, la 15e édition du Salon du Roman Historique de Levallois se tiendra finalement les samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026, cette fois à l’Hôtel de Ville de Levallois. Adélaïde de Clermont-Tonnerre en assurera la présidence, tandis qu’un hommage à André Malraux marquera le cinquantenaire de sa disparition.
15/10/2026, 18:11
Le tribunal judiciaire d’Angoulême a rejeté, mercredi 14 octobre 2026, l’ensemble des demandes de l’association historique du Festival international de la bande dessinée (FIBD) et de son ancien organisateur, 9e Art+. Les deux structures contestaient la désignation du groupe Morgane pour préparer un nouveau festival dès janvier 2027.
15/10/2026, 13:50
Du 9 au 11 octobre 2026, Toulouse et l’Occitanie ont vécu au rythme du polar et de la littérature noire. Pour sa 18e édition, Toulouse Polars du Sud a réuni 15.000 visiteurs, dont plus de 2400 scolaires qui ont participé aux nombreuses actions de médiation et rencontres organisées dans le cadre du festival.
14/10/2026, 18:09
Exclusif - Le litige autour du titre Dumas – Diable noir, prochain film de Ladj Ly consacré au général Thomas-Alexandre Dumas, est désormais entre les mains du juge. Après l’audience du 5 octobre devant le tribunal judiciaire de Paris, l’affaire opposant l’écrivain Claude Ribbe à la société de production Chapter 2 a été mise en délibéré au 17 novembre.
08/10/2026, 12:42
À Saint-Malo, la 45e édition de Quai des Bulles rassemble du 9 au 11 octobre des univers éloignés par l’époque, mais réunis par un même goût du récit dessiné. Les 80 ans de Lucky Luke croisent ainsi les vingt années de Dreamland et l’éclosion de Jade Khoo avec Terre ou Lune. Trois générations, trois écritures, trois rapports au neuvième art : un raccourci saisissant à travers plusieurs décennies de bande dessinée.
07/10/2026, 15:06
Commenter cet article