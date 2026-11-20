La proposition de loi destinée à faciliter la défense des droits d’auteur face aux fournisseurs d’intelligence artificielle n’a, une nouvelle fois, pas été examinée à l’Assemblée nationale. Inscrit à l’ordre du jour du jeudi 19 novembre, le texte, adopté à l’unanimité par le Sénat en avril, n’a pas été abordé avant la clôture de la séance. Laure Darcos accuse des députés Renaissance et du Rassemblement national d’obstruction. Après un premier rendez-vous manqué en juin, son avenir parlementaire reste incertain.
Le 20/11/2026 à 18:16 par Hocine Bouhadjera
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20/11/2026 à 18:16
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Les débats se sont prolongés sur les textes précédents. Les députés ont notamment adopté des propositions relatives aux territoires zéro chômeur de longue durée, à l’encadrement des loyers et à la lutte contre la vie chère outre-mer. Ils ont ensuite commencé l’examen d’un texte concernant les relations commerciales avec les colonies israéliennes, sans l’achever. À minuit, la séance a pris fin. Le texte reste en attente d’un examen en séance publique.
Le même jeudi, au Sénat, Laure Darcos est intervenue lors de l’examen d’une autre proposition de loi, consacrée aux droits voisins des éditeurs et agences de presse. Elle a profité de cette discussion pour revenir sur les difficultés rencontrées par son texte relatif à l’intelligence artificielle. La sénatrice de l’Essonne, membre du groupe Les Indépendants – République et Territoires, a dénoncé le « barrage du monde de la tech » et « l’obstruction de députés Renaissance et RN ».
Pierre Ouzoulias, sénateur communiste et coauteur du texte, a formulé des accusations similaires lors de cette séance. Il a reproché aux groupes Ensemble pour la République et Rassemblement national de faire obstacle à l’adoption de la proposition, en évoquant les intérêts économiques de Mistral AI et les positions de Gabriel Attal.
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Le dispositif, adopté à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, tient dans un article unique. Il prévoit d’introduire dans le Code de la propriété intellectuelle une présomption d’utilisation des œuvres protégées par les fournisseurs d’intelligence artificielle.
Aujourd’hui, les auteurs, éditeurs et autres ayants droit doivent démontrer que leurs contenus ont été utilisés, alors même que les données d’entraînement des modèles restent largement opaques. La proposition inverserait partiellement cette logique : dès lors qu’un indice rend vraisemblable l’utilisation d’une œuvre, celle-ci serait présumée. L’entreprise d’IA devrait alors apporter la preuve contraire.
La reproduction de passages d’un livre par une IA pourrait, par exemple, constituer un tel indice. Cette présomption ne prouverait toutefois pas automatiquement une violation du droit d’auteur : le juge conserverait la responsabilité d’apprécier la légalité de l’utilisation. Le mécanisme concernerait les litiges civils et ne créerait ni rémunération automatique ni nouvelle obligation de licence.
Le texte découle des travaux de Laure Darcos, Agnès Evren et Pierre Ouzoulias sur les relations entre création et intelligence artificielle. Leur rapport de juillet 2025, Création et intelligence artificielle : de la prédation au partage de la valeur, préconisait notamment davantage de transparence et une meilleure rémunération des créateurs. ActuaLitté en détaillait alors les enjeux, dans un contexte de négociations tendues entre industries culturelles et entreprises technologiques.
Le Conseil d’État a rendu un avis favorable au principe du dispositif le 19 mars 2026, sous réserve de plusieurs ajustements. La réforme a notamment été limitée aux procédures civiles, tandis que la notion d’« exploitation » a été remplacée par celle d’« utilisation ».
Après son adoption unanime au Sénat, le texte a été approuvé sans modification par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, le 2 juin. Son rapporteur, Emmanuel Maurel (Gauche démocrate et républicaine), défend un moyen de rééquilibrer les rapports entre créateurs et fournisseurs d’IA, tout en encourageant les accords de licence. Son rapport parlementaire expose les arguments des différentes parties.
Le premier passage en séance publique, prévu le 11 juin, n’a jamais eu lieu. Le dépôt de 110 amendements et la place finalement attribuée au texte dans la journée réservée au groupe GDR avaient compromis son examen.
Les débats en commission avaient déjà révélé plusieurs oppositions. Éric Bothorel (Ensemble pour la République) défendait des amendements visant notamment à limiter le champ du dispositif et à préciser son articulation avec le droit européen. Prisca Thevenot, du même groupe, proposait d'exiger un « faisceau d’indices concordants et sérieux », plutôt qu’un simple indice.
Emmanuel Maurel s’y était opposé, estimant que cette condition rendrait la preuve à nouveau trop difficile pour les créateurs. La commission avait rejeté les amendements et maintenu la version sénatoriale.
Le groupe présidentiel n’affichait cependant pas une position uniforme : Céline Calvez soutenait la présomption d’utilisation. Au Rassemblement national, Roger Chudeau mettait en garde contre les risques de contentieux et les conséquences économiques pour les entreprises françaises et européennes d’IA. Le désaccord porte ainsi sur le niveau de protection accordé aux titulaires de droits et sur les contraintes imposées aux fournisseurs d’IA. Les premiers défendent un accès plus effectif à la justice, les seconds redoutent un mécanisme susceptible de fragiliser l’innovation.
Une nouvelle discussion avait été programmée le 19 novembre, malgré les difficultés de calendrier déjà signalées par ActuaLitté.
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Au 20 novembre 2026, aucune nouvelle date n'apparaît dans son dossier législatif officiel. Le calendrier se resserre avant l’élection présidentielle de 2027. Une adoption sans modification par les députés éviterait une nouvelle lecture au Sénat. Dans le cas contraire, la navette parlementaire se prolongerait, sans garantie d’aboutir avant l’interruption des travaux.
Photographie : Laure Darcos, le mercredi 10 juin, au Sénat (capture d'écran Sénat)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Condamné à mort en Iran, le poète Peyman Farahavar a appris le 9 novembre dernier que son dossier avait été transmis au service chargé de l'exécution des peines. Alors que ses recours ont été rejetés, un collectif de poètes iraniens sollicite la mobilisation internationale. En France, écrivains, éditeurs et médias sont appelés à soutenir cette mobilisation pour empêcher son exécution.
16/11/2026, 17:54
Après 25 ans passés chez CNRS Éditions, Marie Bellosta rejoint les Éditions du Seuil en qualité de directrice éditoriale adjointe du département des sciences humaines. En poste depuis le 2 novembre, elle travaillera aux côtés de Vincent Casanova, avec pour mission principale le développement du catalogue scientifique de la maison.
16/11/2026, 16:33
Exclusif - À Toulouse, le Comptoir du Rêve passe sous pavillon Momie. Le réseau grenoblois a repris les quatre librairies spécialisées de la rue de Rémusat, ainsi que leur activité en ligne. Derrière cette opération d'envergure, un départ inattendu : Cyrille Cotelle, qui a considérablement développé son enseigne ces dernières années, a fini par s'éloigner de son métier de libraire à mesure que le réseau grandissait. Il tourne aujourd'hui la page, après une aventure de plus de 20 ans.
16/11/2026, 13:06
Exclusif — Au 93 de la rue de Falaise, à Caen, s'ouvrira en fin d'année le café librairie La Vague, spécialisé dans les littératures féministes, de la fiction aux essais, en passant par les romans graphiques. Jéssica Guillou Monteiro et Julie Cairon se reconvertissent, avec l'intention de créer un lieu dédié et chaleureux, qui accueillera aussi des ateliers et cercles de parole.
16/11/2026, 13:03
Lors de sa séance du 23 octobre, l'Académie des inscriptions et belles-lettres a élu Sylvain Brocquet au fauteuil d'Académicien de Pierre Toubert, décédé le 5 juin 2025. Son élection a été approuvée par le président de la République, via un décret signé le 9 novembre dernier.
16/11/2026, 11:58
HarperCollins transforme progressivement TikTok en canal de vente directe. Au Royaume-Uni, les recettes générées par ses séances commerciales diffusées en direct ont augmenté de 225 % depuis 2023, selon un rapport publié le 12 novembre par TikTok Shop. Une croissance impressionnante, dont la portée économique reste toutefois difficile à mesurer : aucun chiffre d'affaires absolu n'accompagne ce résultat.
15/11/2026, 14:11
Après un premier volume consacré à la concentration dans l’édition, Déborder Bolloré se tourne vers les médias d’information, avec CNews pour point de départ. La suite est annoncée pour février 2027, à l’approche de la présidentielle. Les structures indépendantes ont jusqu’au 1er décembre 2026 pour rejoindre la coédition, selon le dossier de présentation.
15/11/2026, 13:11
Vingt-sept ans après la parution du premier volume de Malazan Book of the Fallen, Steven Erikson connaît un nouvel essor commercial. Les ventes de l'écrivain canadien ont progressé de 149 % entre 2024 et 2025 chez son éditeur britannique Transworld, qui réédite désormais les dix romans de la saga. Un exemple parmi d'autres de la redécouverte des fonds de science-fiction et de fantasy, encouragée notamment par les communautés de lecteurs en ligne.
14/11/2026, 12:05
Dix ans après son entrée en vigueur, le traité de Marrakech a transformé la circulation internationale des livres adaptés aux personnes empêchées de lire les imprimés. Le catalogue mondial soutenu par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dépasse 1,2 million de titres. Un progrès considérable, même si l'accès aux ouvrages demeure très inégal selon les pays, les langues et les formats.
14/11/2026, 11:38
Après plus de trente-sept ans de relations avec les médias, Gabrielle Cauchy quittera le service de presse des Éditions du Boréal le 1er décembre. Coralline Ethier, déjà responsable des communications et des médias au sein de la maison montréalaise, lui succédera, a annoncé l’attachée de presse dans un courriel adressé aux rédactions vendredi 13 novembre.
14/11/2026, 11:30
Le marché britannique du livre jeunesse affiche une hausse de 6 % en valeur depuis le début de l'année 2026, pour atteindre 298 millions de livres sterling. Les ventes progressent également de 4 % en volume, avec 45 millions d'exemplaires écoulés. Présentés le 9 novembre lors de la conférence jeunesse de The Bookseller, les résultats de Nielsen BookScan révèlent surtout une forte croissance du documentaire, tandis que la fiction recule légèrement en chiffre d'affaires.
14/11/2026, 11:05
Les jeunes Japonais ont-ils réellement déserté les livres ? Une enquête de l'université Ritsumeikan, publiée le 9 novembre 2026, dessine une situation plus contrastée. Parmi les 20-29 ans interrogés, les non-lecteurs côtoient des lecteurs assidus, tandis que les ouvrages pratiques, les mangas et les livres audio participent à des habitudes très diverses. Même Internet, souvent accusé de détourner les jeunes de la lecture, ne semble pas jouer le rôle qu'on lui prête.
14/11/2026, 11:01
À Sainte-Mère-Église, dans la Manche, Au Coin des Saveurs s'apprête à fermer après près de dix ans d'activité. À la fois librairie, point de vente de presse et épicerie fine, le magasin tenu par Béatrice Delarue proposait bien davantage que des achats alimentaires. Sa fermeture annoncée concerne aussi un lieu de vente du livre dans cette commune du Cotentin.
14/11/2026, 09:20
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