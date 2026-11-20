Les débats se sont prolongés sur les textes précédents. Les députés ont notamment adopté des propositions relatives aux territoires zéro chômeur de longue durée, à l’encadrement des loyers et à la lutte contre la vie chère outre-mer. Ils ont ensuite commencé l’examen d’un texte concernant les relations commerciales avec les colonies israéliennes, sans l’achever. À minuit, la séance a pris fin. Le texte reste en attente d’un examen en séance publique.

Le « barrage du monde de la tech »

Le même jeudi, au Sénat, Laure Darcos est intervenue lors de l’examen d’une autre proposition de loi, consacrée aux droits voisins des éditeurs et agences de presse. Elle a profité de cette discussion pour revenir sur les difficultés rencontrées par son texte relatif à l’intelligence artificielle. La sénatrice de l’Essonne, membre du groupe Les Indépendants – République et Territoires, a dénoncé le « barrage du monde de la tech » et « l’obstruction de députés Renaissance et RN ».

Pierre Ouzoulias, sénateur communiste et coauteur du texte, a formulé des accusations similaires lors de cette séance. Il a reproché aux groupes Ensemble pour la République et Rassemblement national de faire obstacle à l’adoption de la proposition, en évoquant les intérêts économiques de Mistral AI et les positions de Gabriel Attal.

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Une présomption d’utilisation pour faciliter les recours des créateurs

Le dispositif, adopté à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, tient dans un article unique. Il prévoit d’introduire dans le Code de la propriété intellectuelle une présomption d’utilisation des œuvres protégées par les fournisseurs d’intelligence artificielle.

Aujourd’hui, les auteurs, éditeurs et autres ayants droit doivent démontrer que leurs contenus ont été utilisés, alors même que les données d’entraînement des modèles restent largement opaques. La proposition inverserait partiellement cette logique : dès lors qu’un indice rend vraisemblable l’utilisation d’une œuvre, celle-ci serait présumée. L’entreprise d’IA devrait alors apporter la preuve contraire.

La reproduction de passages d’un livre par une IA pourrait, par exemple, constituer un tel indice. Cette présomption ne prouverait toutefois pas automatiquement une violation du droit d’auteur : le juge conserverait la responsabilité d’apprécier la légalité de l’utilisation. Le mécanisme concernerait les litiges civils et ne créerait ni rémunération automatique ni nouvelle obligation de licence.

Une réforme préparée depuis 2025

Le texte découle des travaux de Laure Darcos, Agnès Evren et Pierre Ouzoulias sur les relations entre création et intelligence artificielle. Leur rapport de juillet 2025, Création et intelligence artificielle : de la prédation au partage de la valeur, préconisait notamment davantage de transparence et une meilleure rémunération des créateurs. ActuaLitté en détaillait alors les enjeux, dans un contexte de négociations tendues entre industries culturelles et entreprises technologiques.

Le Conseil d’État a rendu un avis favorable au principe du dispositif le 19 mars 2026, sous réserve de plusieurs ajustements. La réforme a notamment été limitée aux procédures civiles, tandis que la notion d’« exploitation » a été remplacée par celle d’« utilisation ».

Après son adoption unanime au Sénat, le texte a été approuvé sans modification par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, le 2 juin. Son rapporteur, Emmanuel Maurel (Gauche démocrate et républicaine), défend un moyen de rééquilibrer les rapports entre créateurs et fournisseurs d’IA, tout en encourageant les accords de licence. Son rapport parlementaire expose les arguments des différentes parties.

Une centaine d'amendements déposés en juin

Le premier passage en séance publique, prévu le 11 juin, n’a jamais eu lieu. Le dépôt de 110 amendements et la place finalement attribuée au texte dans la journée réservée au groupe GDR avaient compromis son examen.

Les débats en commission avaient déjà révélé plusieurs oppositions. Éric Bothorel (Ensemble pour la République) défendait des amendements visant notamment à limiter le champ du dispositif et à préciser son articulation avec le droit européen. Prisca Thevenot, du même groupe, proposait d'exiger un « faisceau d’indices concordants et sérieux », plutôt qu’un simple indice.

Emmanuel Maurel s’y était opposé, estimant que cette condition rendrait la preuve à nouveau trop difficile pour les créateurs. La commission avait rejeté les amendements et maintenu la version sénatoriale.

Le groupe présidentiel n’affichait cependant pas une position uniforme : Céline Calvez soutenait la présomption d’utilisation. Au Rassemblement national, Roger Chudeau mettait en garde contre les risques de contentieux et les conséquences économiques pour les entreprises françaises et européennes d’IA. Le désaccord porte ainsi sur le niveau de protection accordé aux titulaires de droits et sur les contraintes imposées aux fournisseurs d’IA. Les premiers défendent un accès plus effectif à la justice, les seconds redoutent un mécanisme susceptible de fragiliser l’innovation.

Une nouvelle discussion avait été programmée le 19 novembre, malgré les difficultés de calendrier déjà signalées par ActuaLitté.

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Au 20 novembre 2026, aucune nouvelle date n'apparaît dans son dossier législatif officiel. Le calendrier se resserre avant l’élection présidentielle de 2027. Une adoption sans modification par les députés éviterait une nouvelle lecture au Sénat. Dans le cas contraire, la navette parlementaire se prolongerait, sans garantie d’aboutir avant l’interruption des travaux.

Photographie : Laure Darcos, le mercredi 10 juin, au Sénat (capture d'écran Sénat)

Par Hocine Bouhadjera

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