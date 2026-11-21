Dans un western, le croque-mort arrive d’ordinaire après la fusillade. Xavier Dorison lui confie le premier rôle. Le lauréat du prix Jacques-Lob 2026, décerné dans le cadre du Bd BOUM 2026, aime ce pas de côté, qu’il s’agisse de raconter l’Ouest américain, de suivre les gardes du corps du général de Gaulle ou de mettre une chatte réticente au cœur d’une révolte.
Le 21/11/2026 à 20:35 par Nicolas Gary
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21/11/2026 à 20:35
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Le cercueil de Joe Cusco vaut une fortune. Avant de mourir, cet ancien mineur a avalé son or. Jonas Crow doit transporter la dépouille jusqu’au filon qui a enrichi le défunt, et le secret ne tarde pas à s’ébruiter. Dans Undertaker, Xavier Dorison et Ralph Meyer font ainsi entrer leur croque-mort dans un western par un problème de métier. On est loin de la silhouette d’un justicier qui s’avance dans la rue principale. Ce que Dorison cherche dans le genre, explique-t-il à La Grande Parade, c’est le dilemme qui oblige un personnage à choisir entre des issues dont aucune ne le satisfait.
Le scénariste n’a pas lui-même suivi le chemin le plus direct vers la bande dessinée. Né à Paris en 1972, fils d’un coiffeur, il dit au Monde qu’il aimait déjà raconter des histoires dans ses rédactions d’écolier, sans imaginer qu’on en fasse un métier. Une école de commerce le conduit dans une filiale de Barclays, où il finance des flottes automobiles.
Mais pendant ses études, un festival de BD des grandes écoles lui a fait rencontrer Alex Alice. Ensemble, ils imaginent Le Troisième Testament, une aventure médiévale et ésotérique. Plusieurs éditeurs la refusent. Glénat publie le premier tome en 1997. Le succès décide Dorison à changer de métier. « J’ai divisé mes revenus par deux, mais je me suis tout de suite éclaté », raconte-t-il.
Il n’a pas laissé tous ses réflexes au bureau. Dans un entretien avec la Cité européenne des scénaristes, il donne l’exemple d’un travail collectif sur la piraterie. Quand certains s’interrogent sur le mot ou sur les réseaux, lui se demande comment l’activité se finance. C’est une bonne clé pour lire ses fictions. Dans Undertaker, on se bat pour l’or d’un mort.
Dans Le Château des animaux, les bêtes se tuent au travail pour entretenir un pouvoir dont elles ne tirent rien. Avant de se révolter, encore faut-il qu’elles s’aperçoivent de ce qu’elles font tenir ensemble.
Avec Félix Delep, Dorison reprend le monde de La Ferme des animaux de George Orwell et lui pose une autre question. Comment résister sans reproduire la violence de ceux qui commandent ? Miss Bengalore, mère de deux petits, n’a rien d’une meneuse toute désignée. Elle se retrouve pourtant aux prises avec le taureau Silvio et sa milice. Dans Le Sang du roi, quatrième et dernier volume paru en 2025, la campagne électorale offre au despote une nouvelle occasion de conserver le pouvoir.
Le Mouvement des Marguerites, lui, s’efforce de rappeler aux animaux les injustices qu’on leur demande d’oublier. La tension tient à ce que coûte, jour après jour, la décision de ne pas rendre les coups. Un ressort moins spectaculaire qu’une fusillade, et pas moins cruel pour les personnages.
Le scénariste ne mène pas toutes ses collaborations de la même façon. Pour Ralph Meyer, il écrit un découpage à la case et lui laisse la mise en scène. Il admire chez le dessinateur une fluidité si naturelle que le lecteur n’y prend pas garde. Félix Delep se souvient, lui, de premiers scénarios très précis sur la façon de cadrer et d’enchaîner les scènes. Sur le dernier tome du Château des animaux, c’est lui qui réalise le découpage dessiné de l’album entier avant de passer aux planches. Il veut que le livre se lise d’une traite, quand il avançait jusque-là par tranches d’une vingtaine de pages.
Dans Les Gorilles du Général, mis en images par Julien Telo, Dorison ne raconte pas de Gaulle depuis son bureau. Il se place auprès de ceux qui le protègent. Pour écrire, il se plonge dans les archives et rencontre Raymond Sasia, un ancien garde du corps. Les témoins lui livrent peu de leurs doutes ou de leurs échecs. Or ce sont précisément les failles qui l’intéressent.
Il modifie donc les noms et les biographies des officiers et invente une partie de l’intrigue. Le cadre est historique. La fiction cherche ce que le récit des événements, à lui seul, ne dit pas de ceux qui les traversent.
À Blois, une autre facette de son travail s’affiche sur l’escalier Denis-Papin. Le festival y met Goldorak à l’honneur avec un visuel de Denis Bajram, avec qui Dorison a écrit l’histoire de l’album paru chez Kana en 2021. Lui qui donne volontiers le premier rôle à un croque-mort sait aussi ce que le public vient chercher chez un robot géant. Dans les deux cas, il prend au sérieux le plaisir de l’aventure. Et quand celle-ci paraît déjà écrite, il suffit parfois de regarder qui porte le cercueil.
Crédits photo © Mathieu Zazzo
DOSSIER - Festival bd BOUM 2026 : Blois célèbre la bande dessinée
Par Nicolas Gary
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Trois tomes, 2000 ans d'histoire passés au broyeur et une impressionnante quantité de « grands hommes » confondus : Pacôme Thiellement achève L'Empire n'a jamais pris fin, son impressionnante entreprise de dynamitage du roman national menée avec Blast et Massot éditions. De Napoléon à Macron, les empereurs paradent, les bourgeois encaissent, les révolutionnaires prennent des balles et les poètes ne parlent que de boucle infinie.
09/11/2026, 18:44
À six mois de la présidentielle, certains électeurs disent vouloir « renverser la table », l’extrême droite consolide son écosystème médiatique et la gauche réinvestit la nation. Dans Populismes. Pourquoi la démocratie ne convainc plus, François Dubet déplace pourtant la question : plutôt que de demander pourquoi le populisme séduit, le sociologue s’interroge sur ceux qui ne parviennent plus à lui opposer un récit crédible.
09/11/2026, 09:00
En 1999, Amélie Nothomb racontait dans Stupeur et tremblements les humiliations et la violence du monde du travail. Vingt-sept ans plus tard, son départ d’Albin Michel, sur fond de licenciement de son amie et attachée de presse Florence Godfernaux, suscite une profonde incompréhension. Entre fidélité personnelle, souffrances dénoncées par des salariés et responsabilité morale, ActuaLitté écrit à la romancière, dans une lettre ouverte qui n'adresse qu'une question : jusqu’où peut aller la loyauté ?
07/11/2026, 14:35
Un mois après avoir confié ses doutes sur son rapport à la lecture, l’ancienne libraire revient sur les réactions suscitées par ses confidences. Loin de vouloir juger les habitudes des autres, elle poursuit ses réflexions, entre nouveaux achats, plaisir des découvertes et désillusion face aux prix littéraires. Mais cette fois, une autre inquiétude s’invite dans ses lectures : la place grandissante de l’intelligence artificielle dans la création. Et derrière la colère, une fatigue qu’elle ne cherche plus à dissimuler.
07/11/2026, 09:21
« Un jour, tu oublieras ta tête... » Il existe des gens qui n'égarent jamais leurs clés et retrouvent une boucle d'oreille juste en fermant les yeux. La littérature leur doit peu. Ses personnages préfèrent égarer un bijou hors de prix, un manteau à peine acheté ou une lettre d'amour dont dépend toute une vie. Quand ce n'est pas leur nez qui prend ses quartiers ailleurs.
07/11/2026, 07:30
En 1697, la Bibliothèque orientale de Barthélemy d’Herbelot paraît comme une somme savante sur l’Orient. Elle est surtout un carrefour : héritière d’une bibliographie ottomane, achevée par Galland, elle transforme l’érudition du Grand Siècle en passage vers les Lumières. Par Amel Aït-Hamouda.
06/11/2026, 18:22
À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, ces maisons racontent leur histoire, leurs engagements et les convictions qui guident leurs choix éditoriaux. Cette fois, place aux éditions Gunten, ancrées en Bourgogne-Franche-Comté.
06/11/2026, 13:49
À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons présentes à dévoiler leur identité, leurs convictions et les livres qui traduisent leurs engagements. Cette fois, place aux éditions de la loggia...
06/11/2026, 13:15
À l’occasion du salon de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté ouvre ses colonnes aux éditeurs indépendants à travers une série de cartes blanches : chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Installée à Sète depuis 2025, Station Zapata prend la parole pour défendre une littérature libre, à la croisée des sciences humaines et de la politique.
06/11/2026, 13:14
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre à Paris, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons participantes à raconter leur parcours et à partager leurs convictions. Cette fois, la parole revient au Vampire Actif, une structure associative qui privilégie les découvertes littéraires, la liberté de création et la force des textes, loin de la course aux publications.
06/11/2026, 13:04
À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons présentes à dévoiler leur identité, leurs convictions et les livres qui traduisent leurs engagements. Cette fois, place à La Dissidence, jeune maison installée en Occitanie, présente son engagement en faveur des pensées critiques.
06/11/2026, 13:01
En 1975, la Turquie mâchait du Dandy, chewing-gum fabriqué sous licence danoise. Un demi-siècle plus tard, le mot ouvre une réflexion mordante sur les emprunts culturels et leurs contradictions. De Baudelaire à Bihruz Bey, héros d’un roman ottoman qui copie l’élégance européenne jusqu’au ridicule, ce détour littéraire interroge ce que les langues avalent, transforment et finissent par faire leur. Et si l’identité tenait aussi à ce que l’on emprunte ?
05/11/2026, 14:16
À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Avec sa collection « La vie privée des œuvres », la maison Archivio explore les liens entre art, histoire et société. À travers des récits courts et accessibles, elle invite à découvrir les œuvres autrement, au-delà des images et des musées.
05/11/2026, 08:00
À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Installées à Marseille depuis 2014, les éditions Chum défendent une littérature accessible, exigeante et engagée, loin des circuits parisiens. Avec une cinquantaine de titres au catalogue, la maison cultive le plaisir de lire et le goût des textes qui interrogent notre société.
04/11/2026, 12:20
D’un côté, Jacques Lacan, ses concepts et son autorité de psychiatre. De l’autre, Antonin Artaud, les nerfs à vif et les mots qui cognent. En 1938, le premier examine le second à Sainte-Anne. Mais qui juge qui ? Qui détient la vérité sur la folie ? Dans cet essai, Ilios Chailly remonte le fil d’une confrontation explosive, entre pouvoir médical, création littéraire et révolte du corps. Avec, en toile de fond, une question : que vaut la parole d’un homme lorsque ceux qui prétendent le soigner refusent de l’entendre ?
03/11/2026, 18:18
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes. Fondée en 2005 dans le Calvados, La Feuille de thé cultive une aventure éditoriale familiale, désormais portée par deux générations. Attachée à la qualité du style, elle défend les voix singulières de la littérature française et francophone.
03/11/2026, 17:00
Disparu le 13 février dernier à l’âge de 92 ans, le philosophe Nicolas Grimaldi laisse une œuvre traversée par le désir, le temps et les contradictions de l’existence. Dans cet hommage, Aliocha Wald Lasowski retrace le parcours d’un penseur qui, de Montaigne à Proust, n’a cessé d’interroger notre rapport au monde. Une exploration de sa philosophie, où l’art, l’amour et l’imprévu nourrissent une profonde passion pour la vie.
02/11/2026, 17:33
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