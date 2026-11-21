Le cercueil de Joe Cusco vaut une fortune. Avant de mourir, cet ancien mineur a avalé son or. Jonas Crow doit transporter la dépouille jusqu’au filon qui a enrichi le défunt, et le secret ne tarde pas à s’ébruiter. Dans Undertaker, Xavier Dorison et Ralph Meyer font ainsi entrer leur croque-mort dans un western par un problème de métier. On est loin de la silhouette d’un justicier qui s’avance dans la rue principale. Ce que Dorison cherche dans le genre, explique-t-il à La Grande Parade, c’est le dilemme qui oblige un personnage à choisir entre des issues dont aucune ne le satisfait.

Le scénariste n’a pas lui-même suivi le chemin le plus direct vers la bande dessinée. Né à Paris en 1972, fils d’un coiffeur, il dit au Monde qu’il aimait déjà raconter des histoires dans ses rédactions d’écolier, sans imaginer qu’on en fasse un métier. Une école de commerce le conduit dans une filiale de Barclays, où il finance des flottes automobiles.

Mais pendant ses études, un festival de BD des grandes écoles lui a fait rencontrer Alex Alice. Ensemble, ils imaginent Le Troisième Testament, une aventure médiévale et ésotérique. Plusieurs éditeurs la refusent. Glénat publie le premier tome en 1997. Le succès décide Dorison à changer de métier. « J’ai divisé mes revenus par deux, mais je me suis tout de suite éclaté », raconte-t-il.

Il n’a pas laissé tous ses réflexes au bureau. Dans un entretien avec la Cité européenne des scénaristes, il donne l’exemple d’un travail collectif sur la piraterie. Quand certains s’interrogent sur le mot ou sur les réseaux, lui se demande comment l’activité se finance. C’est une bonne clé pour lire ses fictions. Dans Undertaker, on se bat pour l’or d’un mort.

Dans Le Château des animaux, les bêtes se tuent au travail pour entretenir un pouvoir dont elles ne tirent rien. Avant de se révolter, encore faut-il qu’elles s’aperçoivent de ce qu’elles font tenir ensemble.

Avec Félix Delep, Dorison reprend le monde de La Ferme des animaux de George Orwell et lui pose une autre question. Comment résister sans reproduire la violence de ceux qui commandent ? Miss Bengalore, mère de deux petits, n’a rien d’une meneuse toute désignée. Elle se retrouve pourtant aux prises avec le taureau Silvio et sa milice. Dans Le Sang du roi, quatrième et dernier volume paru en 2025, la campagne électorale offre au despote une nouvelle occasion de conserver le pouvoir.

Le Mouvement des Marguerites, lui, s’efforce de rappeler aux animaux les injustices qu’on leur demande d’oublier. La tension tient à ce que coûte, jour après jour, la décision de ne pas rendre les coups. Un ressort moins spectaculaire qu’une fusillade, et pas moins cruel pour les personnages.

Le scénariste ne mène pas toutes ses collaborations de la même façon. Pour Ralph Meyer, il écrit un découpage à la case et lui laisse la mise en scène. Il admire chez le dessinateur une fluidité si naturelle que le lecteur n’y prend pas garde. Félix Delep se souvient, lui, de premiers scénarios très précis sur la façon de cadrer et d’enchaîner les scènes. Sur le dernier tome du Château des animaux, c’est lui qui réalise le découpage dessiné de l’album entier avant de passer aux planches. Il veut que le livre se lise d’une traite, quand il avançait jusque-là par tranches d’une vingtaine de pages.

Dans Les Gorilles du Général, mis en images par Julien Telo, Dorison ne raconte pas de Gaulle depuis son bureau. Il se place auprès de ceux qui le protègent. Pour écrire, il se plonge dans les archives et rencontre Raymond Sasia, un ancien garde du corps. Les témoins lui livrent peu de leurs doutes ou de leurs échecs. Or ce sont précisément les failles qui l’intéressent.

Il modifie donc les noms et les biographies des officiers et invente une partie de l’intrigue. Le cadre est historique. La fiction cherche ce que le récit des événements, à lui seul, ne dit pas de ceux qui les traversent.

À Blois, une autre facette de son travail s’affiche sur l’escalier Denis-Papin. Le festival y met Goldorak à l’honneur avec un visuel de Denis Bajram, avec qui Dorison a écrit l’histoire de l’album paru chez Kana en 2021. Lui qui donne volontiers le premier rôle à un croque-mort sait aussi ce que le public vient chercher chez un robot géant. Dans les deux cas, il prend au sérieux le plaisir de l’aventure. Et quand celle-ci paraît déjà écrite, il suffit parfois de regarder qui porte le cercueil.

Crédits photo © Mathieu Zazzo

DOSSIER - Festival bd BOUM 2026 : Blois célèbre la bande dessinée

Par Nicolas Gary

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