Joe Carstairs a une passion pour la vitesse, un faible pour les femmes et une poupée pour confident. Cette héritière britannique, qui court en hors-bord avant de s’installer aux Bahamas, aurait fourni à elle seule assez d’anecdotes pour remplir un album. Avec Joe la pirate, Hubert et Virginie Augustin en font autre chose qu’un inventaire d’excentricités. La dessinatrice emprunte à la ligne claire d’Yves Chaland pour donner du mordant à ce portrait en noir et blanc.

Joe change de milieu et de nom sans se défaire de son goût de la compétition. La netteté des silhouettes donne à lire cette assurance jusque dans les scènes qui n’ont rien d’un exploit sportif. Interrogée par Zoo sur cette femme dont elle a si longtemps dessiné le visage, elle dit qu’elle aurait aimé la rencontrer. Quant à rester son amie, c’est une autre affaire.

Le noir et blanc vient d’un endroit inattendu. Deux ans avant la parution de Joe la pirate, Augustin signe seule l’adaptation de Chimères de fer dans la clarté lunaire, une nouvelle de Robert E. Howard. Elle réalise les planches une première fois en numérique pour voir ce que donne l’encrage, puis recommence à l’encre. Le découpage bouge à peine. Elle retrouve surtout, dans les ombres et la carrure du Cimmérien, les figures qu’elle aimait dessiner à l’époque où elle jouait aux jeux de rôle et les illustrait. « Conan, c’était revenir à ce que j’aime faire. » Le plaisir du noir et blanc lui reste. Joe, elle, n’hérite pas des muscles de Conan.

Née à Chatou en 1973, Augustin dessine depuis qu’elle est enfant. Elle se forme à l’animation aux Gobelins et travaille sur Hercule et Tarzan pour Disney. C’est sur un autre long métrage, Corto Maltese, la cour secrète des arcanes, qu’elle rencontre Wilfrid Lupano. Leur premier album, Alim le tanneur, paraît chez Delcourt en 2004. Alim n’est ni prince ni conquérant. C’est un père de famille qui récupère les sirènes mortes échouées près de la cité impériale, jusqu’au soir où la mer lui confie un secret. Avec ce premier rôle, Augustin change déjà d’échelle. Après les héros de studio, voilà un homme sans prestige auquel il suffit, pour bousculer un empire, de savoir ce que d’autres ignorent.

Le mouvement, elle l’observe aussi loin des planches. Elle danse d’abord pour son équilibre, explique-t-elle à Zoo, pour ne pas passer sa vie à sa table. Le bénéfice pour le dessin vient ensuite. Bouger soi-même aide à regarder comment les autres se tiennent et se déplacent. Rien ne l’oblige pour autant à dessiner tous les corps de la même manière. Dans Monsieur désire ?, son premier album avec Hubert après leur participation au collectif Les Gens normaux, la mise en scène des rapports entre maîtres et domestiques, dans l’Angleterre victorienne, réclame un autre registre. Un personnage s’y définit aussi par la place qu’on lui assigne dans une pièce.

Augustin garde de son travail avec Hubert le souvenir d’un scénario qui n’était pas une planche déjà décidée. Il lui envoyait des scènes avec leurs dialogues, sans les découper en cases. Souvent, un paragraphe d’Hubert correspondait déjà à une planche.

À l’intérieur de cette page, le rythme restait à trouver. Elle lui soumettait un storyboard. Ils reprenaient ensemble ce qui coinçait, parfois beaucoup, parfois presque rien. Voilà ce qu’elle a préféré dans cette collaboration. Le dessin intervenait assez tôt pour modifier le récit. Et les mots, une fois sur la page, n’étaient plus tout à fait ceux qu’on lisait seuls sur le papier, parce qu’un geste ou un silence leur donnait une autre portée.

Il y a des univers où la liberté tient, au contraire, à ce que l’on choisit de garder. Quand Pierre Christin écrit pour elle Là où naissent les histoires, Augustin retrouve Valérian, une série qu’elle possède presque au complet. De Jean-Claude Mézières, elle admire moins le dépaysement spatial que sa façon de peupler la science-fiction de gens qui ont des soucis très terrestres. Elle aime notamment ce héros auquel les ennuis tombent toujours dessus avant qu’il soit prêt. La fidélité à la série passe par là, par une manière de regarder le personnage, jusque dans le ridicule de ses mésaventures.

À Blois, bd BOUM lui avait déjà consacré une exposition en 2023. Le titre, Librement inspirée, disait bien ce qu’elle prenait aux univers des autres et ce qu’elle en faisait. Cette année, le programme annonce l’inauguration d’un bus qu’elle a dessiné. Après une carrière passée à chercher le mouvement sur des pages immobiles, la voilà avec des dessins qui, cette fois, changent de rue.

Crédits photo : Rue de Sèvres

DOSSIER - Festival bd BOUM 2026 : Blois célèbre la bande dessinée

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com