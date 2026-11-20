Le litige ne porte pas sur les articles qu’Amazon vend en son nom. Il concerne les commandes passées auprès de vendeurs tiers sur Amazon Marketplace, lorsque ces derniers confient au groupe le soin de les expédier. De l’entrepôt au destinataire, trois filiales peuvent intervenir. Reste à savoir si chacune fournit, à son niveau, un service postal. L’arrêt de la cinquième chambre portera sur trois affaires jointes, C ‑535/25 à C‑537/25.

Dans sa décision du 25 juillet 2018, l’Autorité italienne de régulation des communications (AGCOM) a sanctionné Amazon Italia Logistica, Amazon Italia Services et Amazon Italia Transport, solidairement avec leurs sociétés mères luxembourgeoises.

Elle estimait que le groupe avait mis sur pied un réseau de distribution de colis sans l’autorisation requise. Le tribunal administratif du Latium a confirmé l’essentiel de la décision. En appel, le Conseil d’État italien a soumis à la Cour trois demandes de décision préjudicielle, déposées le 6 août 2025.

À l’entrepôt, tout se joue après l’étiquetage

Le régulateur ne reproche pas à Amazon Italia Logistica d’emballer les articles ni d’y coller une adresse. Il vise ce qui se passe ensuite, quand la filiale répartit les envois prêts à partir entre différents prestataires, selon les délais et les zones desservies. L’AGCOM y voit du tri postal. Amazon soutient que cette opération relève encore de la préparation et que l’envoi ne devient postal qu’une fois remis à un opérateur du secteur.

Dans ses conclusions du 9 juillet 2026, qui ne lient pas les juges, l’avocat général Manuel Campos Sánchez-Bordona estime qu’un colis adressé et prêt à partir peut déjà constituer un envoi postal avant sa remise au transporteur. Au Conseil d’État italien de vérifier si la répartition effectuée dans l’entrepôt correspond bien à un tri. À ses yeux, ni l’absence de guichets ouverts au public ni le fait de réserver la prestation aux utilisateurs de la plateforme ne suffisent à l’exclure du droit postal.

Un casier n’est pas toujours une boîte aux lettres

Dans le cas d’Amazon Italia Services, le débat se déplace à l’autre bout du trajet. Le groupe considère que le dépôt dans un casier marque la fin de la distribution, comme dans une boîte aux lettres. L’avocat général relève que la filiale garde le colis sous sa surveillance jusqu’au retrait. Si l’acheteur ne vient pas le chercher à temps, l’envoi repart automatiquement vers l’expéditeur. Selon lui, c’est donc le retrait effectif qui achève la remise au destinataire.

La nuance a son importance. Depuis la révision du règlement italien en octobre 2024, la simple détention de casiers automatiques ne constitue pas, en elle-même, un service postal. Ce texte ne s’applique pas aux faits de 2018. Dans le dossier Amazon, c’est la gestion active des dépôts et des retraits qui est en cause, pas la seule propriété des équipements.

Reste le dernier kilomètre. Amazon Italia Transport affirme qu’elle se borne à coordonner le travail d’entreprises locales indépendantes. D’après les éléments transmis à la Cour, la filiale donne des consignes détaillées aux livreurs, suit leurs véhicules et mesure les performances des sous-traitants, avec des pénalités à la clé.

Si le juge italien confirme ce pouvoir de direction, l’avocat général considère que l’entreprise qui pilote les tournées peut être qualifiée de prestataire postal, même si ses propres salariés ne sonnent pas à la porte du client. juris.curia.europa.eu

Une réponse européenne, des règles nationales distinctes

Dans l’arrêt Confetra du 31 mai 2018, la Cour a déjà précisé que le seul transport d’envois ne suffit pas à faire d’une entreprise un prestataire postal. Elle a aussi admis, en décembre 2025 dans un autre litige italien, que le régulateur puisse demander aux opérateurs de livraison des informations sur leurs relations avec les sous-traitants et sur les conditions d’emploi, sous réserve de nécessité et de proportionnalité. Cette fois, c’est le statut même des entreprises qui se partagent la chaîne de distribution qui est en jeu.

Pour les prestations hors service universel, la directive européenne laisse aux États membres la faculté d’exiger une autorisation générale, dans la mesure nécessaire pour garantir, par exemple, la confidentialité de la correspondance ou le respect des conditions de travail.

L’arrêt n’instaurera donc pas de licence européenne pour les plateformes. Le Conseil d’État italien restera chargé de trancher les recours contre les amendes. En France, le régime d’autorisation de l’Arcep vise les services d’envoi de correspondance, pas la seule distribution de colis.

Le tarif français de livraison des livres neufs n’est pas en jeu. Le 13 mai 2026, le Conseil d’État français a rejeté le recours d’Amazon contre le tarif minimal de 3 € applicable aux commandes de moins de 35 € en livres neufs qui ne sont pas retirées en librairie. Avec une nuance tout de même : le dossier français portait sur la somme facturée au lecteur quand celui du Bel Paese concerne les obligations de l’entreprise qui prend en charge l’expédition pour le compte d’un vendeur tiers.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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