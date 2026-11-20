Le départ d'Amélie Nothomb, après 35 ans de collaboration avec Albin Michel, continue de susciter des réactions. La romancière avait notamment dénoncé les « valeurs » et les « méthodes » de la maison après le licenciement de Florence Godfernaux, son attachée de presse de longue date. Dans une tribune transmise à ActuaLitté, 165 salariés apportent leur soutien à la direction d'Albin Michel.

Départ d’Amélie Nothomb… Tribune de 165 salarié.e.s des Éditions Albin Michel

Nous apportons notre soutien à la Direction des Éditions Albin Michel dont les « valeurs » et les « méthodes » ont été mises en cause par Amélie Nothomb. Nous sommes fier.ère.s d’appartenir à une maison d’édition familiale qui a choisi de protéger ses collaborateur.ices.

Une enquête externe demandée par notre CSE et réalisée par un cabinet indépendant a révélé la gravité des comportements de l’ex-directrice de la communication et du service de presse, accusée notamment de harcèlement moral et de déloyauté envers l’entreprise.

La Direction a défendu ses équipes, au risque de perdre Amélie Nothomb, intimement liée à notre maison depuis trente-cinq ans, en sachant qu’elle pouvait faire le choix de suivre son attachée de presse.

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Nous sommes tristes de la décision d’Amélie Nothomb qui occupait parmi nous une place si particulière. Nous sommes surtout blessé.e.s par ses propos, mettant en cause des valeurs qui sont aussi les nôtres : dire non au harcèlement et porter haut les couleurs de l’indépendance.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Auteur invité

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