Juliette Joste prend la direction générale d'un nouveau pôle réunissant les trois maisons. Elle travaillera avec Caroline Ast, à la tête de Belfond, Lola Nicolle, qui dirige Les Avrils, et Sarah Rigaud, responsable des Escales. Ces trois éditrices conserveront leurs responsabilités au sein d'une organisation dotée d'une direction générale commune.

Le groupe présente l'objectif de ce rapprochement : défendre « une littérature de qualité capable de toucher un large lectorat ». Juliette Joste, de son côté, entend « faire vivre une littérature exigeante dans un contexte de grande mutation des pratiques culturelles ».

De Flammarion à L'Iconoclaste, 30 ans d'édition

Le parcours de Juliette Joste débute en 1993 chez Flammarion, où elle travaille d'abord aux droits étrangers et aux coéditions. Elle devient éditrice junior en 1997, puis éditrice en 2002. Durant cette période, elle collabore notamment avec Raphaël Sorin et participe au travail éditorial autour de Michel Houellebecq. ActuaLitté rappelait en 2024 qu'elle avait été l'une des premières lectrices du manuscrit des Particules élémentaires.

Après 16 années chez Flammarion et une période comme consultante et éditrice indépendante, elle rejoint Belfond en 2012, où elle prend la responsabilité du domaine français. Elle y reste deux ans avant de devenir directrice littéraire chez Grasset, en 2014.

Juliette Joste y accompagne notamment Gaël Faye pour Petit Pays, prix Goncourt des lycéens 2016, Laetitia Colombani pour La Tresse, ou encore Olivier Guez pour La Disparition de Josef Mengele, couronné par le prix Renaudot en 2017. Elle travaille également avec Julie Bonnie, Isabelle Carré, Seynabou Sonko, Clémentine Autain ou encore Annick Cojean.

En décembre 2024, Juliette Joste quitte Grasset pour prendre la direction éditoriale de L'Iconoclaste. Elle y poursuit son travail avec plusieurs auteurs et autrices, parmi lesquels Léonor de Récondo, Gaëlle Nohant, Mathilde Forget, Dalie Farah, Nadia Daam, Hugo Boris et Charlotte Pudlowski.

Trois maisons, une direction générale commune

Belfond publie de la littérature française et étrangère, tandis que Les Escales, créées en 2012, se sont notamment développées autour de romans venus du monde entier. La maison a accueilli des auteurs comme Victoria Hislop, Catherine Bardon, Rabih Alameddine, Caroline Laurent ou Valérie Paturaud.

Les Avrils constituent une structure plus récente, fondée en 2020 par Sandrine Thévenet et Lola Nicolle au sein du groupe Delcourt. Consacrée à la littérature française et francophone contemporaine, la maison défend aussi bien les premiers romans que les écrivains confirmés. Son catalogue compte notamment La Petite Bonne, de Bérénice Pichat, récompensé par le prix des Libraires 2025.

L'intégration des Avrils à cette nouvelle organisation s'inscrit dans une évolution récente. Après le rachat de Delcourt par Editis, effectif début 2025, les activités littéraires de Delcourt ont fait l'objet d'un transfert interne. Le 27 février 2026, un fonds de commerce comprenant les marques Les Avrils, Marchialy et La Croisée a été cédé à Place des Éditeurs, autre société du groupe.

Sofia Bengana, secrétaire générale de la littérature d'Editis, estime que la nouvelle directrice générale saura, avec les responsables des trois maisons, « cultiver les identités singulières, faire émerger de nouvelles voix et leur donner une ambition et un rayonnement nouveaux ».

Editis poursuit sa réorganisation littéraire

Dès janvier 2024, Editis avait réparti ses maisons de littérature générale entre plusieurs ensembles managériaux, afin de coordonner leur développement tout en conservant leurs marques.

Depuis, plusieurs nominations ont accompagné cette stratégie : en mars 2024, Adrien Bosc a pris la direction de Julliard, parallèlement au rapprochement avec les éditions du Sous-Sol, qu'il avait fondées. Frédéric Martin, créateur du Tripode, a rejoint Robert Laffont en janvier 2025. Quelques mois plus tard, Danaé Tourrand-Viciana a été nommée à la tête des Presses de la Cité, succédant à Sofia Bengana.

Dans leur déclaration commune, Denis Olivennes, président d'Editis, et Dalila Zein, directrice générale, citent ces recrutements ainsi que le partenariat conclu avec Olivier Nora. Selon eux, l'arrivée de Juliette Joste confirme que « de grands talents de l'édition choisissent aujourd'hui Editis ».

Le groupe, dont la direction générale est assurée par Dalila Zein depuis avril 2026, poursuit parallèlement la réorganisation de son périmètre éditorial et de ses activités de diffusion-distribution, déjà documentée par ActuaLitté.

Crédits photo : siège social d'Editis (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com