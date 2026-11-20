Une passagère, quelques inconnus et une chanson de Kae Tempest. Avec Les visages des gens, l’autrice chilienne Antonia Bañados cherche ce qu’un visage laisse deviner de la vie des autres. Le festival bd BOUM présente cette bande dessinée du 20 au 22 novembre 2026, à Blois.

« Je ne veux pas conduire le bus. J’ai mon permis, mais pour le Chili : en France, il faudrait que je le repasse pour conduire, mais je n’aime pas vraiment la voiture. » Flattée d’avoir été choisie pour participer à l’opération qui chaque année accompagne le festival BD Boum, Antonia Bañados se réjouit de l’aventure.

Monter dans le bus avec un souci qui trotte en tête, et, en cours de route, l’attention se porte finalement sur les autres passagers. À leurs visages, elle croit deviner que chacun a ses peines et tourments — ce qui ne règle rien, mais finit par consoler un peu. Dans Les visages des gens, Antonia Bañados fait tenir une histoire entière dans ce changement de regard.

Pour cette histoire courte, elle a choisi de se placer du côté des passagers. Si le problème de son personnage demeure entier, mais du moins se sent-elle moins seule en observant les autres usagers. « Moi-même je préfère les transports en commun. Mais je privilégie plus encore le vélo », nous assure-t-elle. Et pas un électrique : un vrai.

Durant le festival, le public découvrira ce récit de cette autrice chilienne sur le parvis de la Halle aux grains et retrouvera l’histoire un livret disponible pendant la 43e édition du festival. C’est le principe des Transports sentimentaux, une coproduction de BD BOUM et d’Azalys, le réseau de transports de l’agglomération blésoise.

Chaque année, une nouvelle bande dessinée prend les déplacements du quotidien pour décor. En 2024, Florent Pierre suivait une conductrice au début de sa semaine. L’année suivante, Nina Six signait Le dernier bus.

Ce qu’une chanson a mis en mouvement

Bañados se souvient du véhicule aperçu à Blois en 2024, l’année de son premier album chez Sarbacane. Quand Bruno Genini, directeur du festival, l’appelle, sa consigne tient en peu de mots. « C’était assez libre, mais avec un peu la contrainte de se passer dans un bus », se souvient-elle. Elle s’embarque, cherchant tout d’abord à « transmettre une ambiance », plutôt que de bâtir une intrigue à rebondissements.

Elle trouve son point de départ dans People’s Faces, de Kae Tempest, un titre qu’elle mentionne dans le livret. Dans la chanson, quelqu’un pleure au milieu d’une gare et trouve un apaisement dans les visages autour de soi.

Bañados transpose la scène dans un bus, avec pour toile de fond ces trajets où l’on se croise en allant au travail ou à l’école. Elle puise dans la chanson moins une intrigue qu’un geste à dessiner, celui de lever les yeux vers un inconnu.

Un autre trajet, dans L’Envol du pélican

Ce décor lui rappelle une scène de L’Envol du pélican, paru le 4 mars 2026 chez Sarbacane. Elle en signe le dessin, sur un scénario de Rudy Ortiz et Sophie Révil. À Lima, Daniel grandit dans la pension tenue par sa mère, Madeleine.

Son cousin aîné, Vicente, gagne sa confiance avant de lui faire subir des violences sexuelles. Bañados rapproche son récit pour Blois d’un passage précis de l’album, où Daniel, angoissé, se retrouve dans un bus, au milieu des autres. Dans Les visages des gens, cette proximité avec des inconnus débouche sur un moment de réconfort.

Née en 1990 à Santiago du Chili, Antonia Bañados y a étudié l’art avant de suivre un master d’art contemporain à Édimbourg. Une aide du Fonds national du livre chilien lui a permis de réaliser Al otro lado del vidrio, son premier roman graphique, publié au Chili en 2021. Elle signe ensuite le scénario et le dessin d’Anatomie d’un cœur, publié par Sarbacane en 2024 et sélectionné pour le prix Artémisia 2025. À la fin des années 1950, Aurora y fait sa rentrée à la faculté de médecine de Santiago, où elle est l’une des deux seules femmes de sa promotion.

À Blois, L’Envol du pélican figure parmi les trois albums sélectionnés pour le Prix des lycéennes et des lycéens de la BD à portée citoyenne. Des élèves de 16 établissements du Centre-Val de Loire composent le jury. Une rencontre avec la dessinatrice est inscrite à la journée scolaire du vendredi 20 novembre. Et qui, sur place, se change en véritable plébiscite : « On n’a jamais vu un tel engouement pour l’auteur ou l’autrice qui prenait part à cette initiative », nous assure le festival.

Alors que nous commentions la visite du bus avec l’autrice, un groupe se forme en découvrant qu’Antonia est à l’origine de cette scénographie du bus. « Elle est géniale », nous jette l’une d’elles, qui a assisté à la rencontre du matin. De tout évidence, un avis partagé.

Dédicaces. Antonia Bañados est annoncée au stand Bédélire (H20) le vendredi de 15h à 17h, le samedi de 10h à 11h et de 16h à 18h, le dimanche de 11h à 13h et de 16h à 18h.

Un autre bus sur le parvis. Dimanche 22 novembre à 11h, Agglopolys et Azalys dévoilent un nouveau véhicule électrique. Sa carrosserie est illustrée par Virginie Augustin. L’inauguration est distincte de l’exposition.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Festival bd BOUM 2026 : Blois célèbre la bande dessinée

Par Nicolas Gary

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