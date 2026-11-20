Marie Le Roux a rejoint l'équipe de Livre et lecture en Bretagne depuis le 2 novembre 2026, pour la mise en œuvre de la mission Patrimoine écrit.

Afin de mettre en œuvre les priorités définies par le ministère de la Culture, les Drac Bretagne et Pays-de-la-Loire confient à Livre et lecture en Bretagne une mission interrégionale pour le déploiement des politiques publiques du patrimoine écrit en régions : signalement, conservation et valorisation des fonds anciens, locaux et spécialisés des bibliothèques des collectivités territoriales.

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Marie Le Roux est diplômée d’un Master Histoire et Patrimoine de l’Université de Caen Normandie. Entre 2020 et 2023, elle occupe le poste de catalogueuse itinérante du patrimoine écrit des bibliothèques publiques de Normandie au sein de l’agence régionale pour livre Normandie Livre & Lecture.

Après une mission d’inventaire du patrimoine écrit de Léopold Sédar Senghor pour la commune de Verson (14), elle rejoint le service patrimoine de la médiathèque Jacques Demy de Nantes en tant que chargée du signalement des manuscrits et des fonds d’archives de l’établissement.

Photographie : Marie Le Roux (© Livre et lecture en Bretagne)

Par Dépêche

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