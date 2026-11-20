Boris Bergmann, pour Minotaure (Albin Michel), et Anne Godard, pour Nous aussi (Actes Sud), sont les invités de Claire Chazal, animatrice d'Au bonheur des livres.

Tous deux ont signé en cette rentrée deux romans qui ont en commun d'évoquer de façon originale des histoires et secrets de famille douloureux, dans des contextes cependant très différents.

Boris Bergmann utilise ainsi la mythologie pour métamorphoser le récit d'une jeunesse vécue auprès de pères de substitution, dans une atmosphère à la fois libertaire et morbide, tandis qu'Anne Godard décrit, en se donnant pour contrainte formelle le pronom « on », l'enfer d'une famille de la bourgeoisie parisienne en apparence parfaite.

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La confrontation de ces expériences à la fois littéraires et vécues fera assurément le sel de la rencontre orchestrée par Claire Chazal.

L'émission sera diffusée ce vendredi 20 novembre sur Public Sénat, puis disponible en revisionnage sur la plateforme publicsenat.fr.

Par Dépêche

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