Pendant la guerre et les années qui ont suivi, Élisabeth travaillait à Londres. « [...] elle était une infirmière irlandaise qui avait appris le métier parce qu’il lui avait semblé que ce serait mieux que d’être serveuse ou bonne à tout faire ; une fois par semaine, elle subissait le rituel “Tiens ! vraiment, vous êtes Irlandaise !” comme pour dire : c’est un vrai miracle que vous ayez l’air civilisé. »

Dans la capitale, qui l’avalait toute entière, elle a connu une vie de liberté et d’indépendance, d’aventures ; elle se laissait joyeusement porter par la foule et croquait la vie à pleine dent. Elle tomba amoureuse, eut le cœur brisé. Car l’homme qu’elle pensait épouser, avec qui elle s’attendait à vieillir, finit par la quitter – faute de sentiments. Anéantie, inconsolable, elle décida de fuir l’Angleterre pour retrouver son Irlande natale…

C’est ainsi qu’elle épouse Reegan et commence un nouveau chapitre. Ce mariage, pourtant, est imparfait. Si le respect et la considération sont évidents, l’intimité est absente. Pire, Reegan est porté par une haine sans faille envers son supérieur, un certain Quirke. Les règles et exigences de son poste le rebutent, et Quirke en est la personnification parfaite. Reegan a un souhait : parvenir à économiser assez pour quitter ce travail qu’il déteste et acquérir une petite ferme.

Tout s’écroule lorsque des grosseurs dans les seins d’Élisabeth s’avèrent être la preuve d’un cancer. Après une visite chez le docteur repoussée pendant des semaines entières, le diagnostic tombe comme un couperet. Inévitable. Insupportable. L’ancienne infirmière n’est pas dupe : elle sait pertinemment ce qui l’attend.

Elle se disait qu’elle n’avait plus aucune chance de s’en tirer. Une fois rentrée chez elle, elle pourrait vaquer à ses occupations quelque temps, et puis un jour la douleur serait trop forte et elle devrait s’aliter pour attendre la mort. C’était ainsi que cela se passait, presque toujours, pour presque tous, et c’est ce qui l’attendait elle aussi. Elle n’était pas différentes des autres, c’était ça le plus terrible ; elle n’était qu’un fragment de la même sordide et banale réalité. [...] Son état physique lui faisait voir les choses différemment ; elle s’effraya de constater à quel point tout lui échappait. - Extrait de La Caserne, de John McGahern, traduction de Georges-Michel Sarotte

Le premier roman de John McGahern, traduit avec brio par Georges-Michel Sarotte, traite avec poésie et justesse des grandes thématiques de l’auteur : un catholicisme qui étouffe, une vie rurale terne et malmenée par les saisons, mais aussi la condition des femmes, menottées par la société, reléguées à un rôle de soin et de silence.

Ce quotidien épuisant, où chaque jour ressemble au précédent, amène les mêmes échanges vides, les mêmes propos insignifiants échangés par les mêmes personnes. Le désespoir silencieux – qu’on observe tout autant chez Élisabeth que chez Reegan – se déploie lentement sur cette scène rugueuse, celle de la campagne irlandaise.

Un grand roman.

Par Valentine Costantini

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