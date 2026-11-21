Antonia Bañados se souvient moins d’une scène précise que de ce qu’elle devait dissimuler. Avant son installation en France, elle a vécu au Chili une expérience liée à l’avortement dont elle parlait difficilement. Il fallait sortir, croiser des inconnus, reprendre ses activités, alors même que l’angoisse ne la quittait pas. « Je gardais ça comme un secret, d’une certaine façon, parce que vraiment, on ne peut en parler à personne, parce qu’on risque de la prison. »

À Blois, où elle présente Les Visages des gens dans le cadre du festival bd BOUM, l’autrice revient sur ce souvenir sans chercher à le transformer en déclaration spectaculaire. Elle évoque plutôt la nécessité de paraître ordinaire lorsqu’on traverse quelque chose qui ne l’est pas. Le visage devient un masque : « Mettre le “poker face” et ne pas laisser sortir l’émotion avec d’autres personnes. »

Ce décalage entre l’intime et l’espace public traverse son prochain album, qu’elle écrit et dessine pour Sarbacane. Le projet porte le titre provisoire de Quatre pilules, comme indiqué par l’Institut français de Croatie, qui l’a accueillie à Zagreb du 4 mai au 3 juin 2026. Le récit, situé entre le Chili et la France, suit une jeune femme qui s’interroge sur la maternité et sur les conséquences d’un avortement dans un pays où celui-ci demeure pénalement réprimé hors de quelques exceptions.

Du vécu à la fiction, sans confondre les deux

Le point de départ est personnel, mais Bañados tient à la distance que lui donne la bande dessinée. « Mais de toute façon, dans la bande dessinée, j’ai fait un personnage qui n’a pas mon nom. » Les autres protagonistes ne portent pas davantage les noms des personnes réelles dont elle s’est inspirée. Elle reprend des situations et des sentiments, les déplace, les recompose. Ce choix permet de raconter une expérience sans promettre un témoignage documentaire où chaque détail coïnciderait avec les faits.

La démarche prolonge, sur un autre terrain, celle d’Anatomie d’un cœur, paru chez Sarbacane en mars 2024. Bañados s’y inspirait du parcours de sa grand-mère, à travers Aurora, une étudiante en médecine qui fait sa rentrée dans le Santiago de la fin des années 1950. Dans une faculté presque exclusivement masculine, la jeune femme doit prouver sa compétence, affronter les préjugés et découvrir ce qu’elle souhaite faire de sa propre vie. La transmission familiale fournissait la matière du récit ; avec Quatre pilules, l’autrice se rapproche de son vécu à elle.

La méthode de travail évolue également. Dans un entretien accordé en avril 2026 à la Cité de la BD, elle expliquait avoir consulté des témoignages et des essais pour préparer son histoire. Alors que certaines transitions de ses précédentes bandes dessinées apparaissaient au fil du dessin, elle a cette fois achevé le scénario avant de passer au découpage. Le projet a aussi été développé en résidence, notamment à Zagreb. Pour les planches, elle souhaite conserver l’aquarelle tout en retrouvant la spontanéité de ses premiers croquis, parfois atténuée par les étapes de mise en couleur.

Il ne s’agit pas d’effacer les contradictions de l’héroïne au profit d’une démonstration. La documentation et les choix graphiques servent à rendre sensibles ses doutes, sa solitude et les rapports qu’elle entretient avec son entourage. L’histoire s’ancre au Chili, mais le regard porté sur les émotions dépasse cette géographie.

Le bus, les inconnus et ce qu’on leur cache

C’est ici que le projet rejoint, sans en être un prolongement narratif, Les Visages des gens. Présentée du 20 au 22 novembre 2026 sur le parvis de la Halle aux grains, à Blois, cette exposition imaginée pour un bus et accompagnée d’un livret suit une jeune femme accablée par un problème. Elle trouve un peu de réconfort en observant les expressions des autres voyageurs. L’invitation, adressée à Bañados par l’équipe du festival, laissait une grande liberté de création, à une condition : raconter quelque chose dans un autobus.

L’idée ne lui est pas venue immédiatement. Venue à bd BOUM en 2024, elle se souvenait du véhicule, mais ignorait encore ce qu’elle pouvait en faire. « J’ai beaucoup réfléchi à quelles histoires je pouvais raconter dans un bus et comment la raconter. Et moi, comme je suis plus du côté des émotions et de transmettre une ambiance, je ne voulais pas inventer une histoire complexe avec un arc dramatique très grand dans le bus. » Ce sont donc les expressions des passagers, plutôt qu’une succession de péripéties, qui donnent son mouvement au récit.

Une chanson a contribué à cette décision : People’s Faces, de Kae Tempest. Bañados y entend la détresse d’une personne qui regarde les voyageurs d’une gare, chacun poursuivant son trajet quotidien. Elle retient la possibilité de trouver, dans les visages inconnus, une forme d’humanité commune. Une gare, un autobus : ce sont des lieux où l’on se croise sans savoir ce que vivent les autres.

Elle pense aussi à L’Envol du pélican, paru en mars 2026 sur un scénario de Rudy Ortiz et Sophie Révil, dont elle a réalisé les dessins. Daniel, le jeune protagoniste, grandit dans une pension de famille à Lima et subit l’emprise d’un cousin plus âgé. L’autrice se souvient d’une scène où le garçon se retrouve angoissé dans un bus. Les histoires n’ont pas le même sujet, mais elles partagent cette exposition forcée au regard d’autrui. « Je pense à ce moment d’être angoissée et s’exposer à l’espace public. » Le lien avec son futur livre, insiste-t-elle, se situe du côté des sentiments, pas de l’intrigue.

Trois exceptions légales, et toujours la prison

Au Chili, l’avortement n’est pas interdit dans toutes les circonstances, contrairement à ce que pourrait laisser croire une formule trop générale. Laloi n° 21.030, entrée en vigueur en septembre 2017, a mis fin à l’interdiction totale instaurée sous la dictature en 1974, début de la dictature. La législation fut modifiée plus sévèrement en 1989, juste avant la fin du régime.

Elle autorise l’interruption de grossesse lorsque la vie de la femme enceinte est en danger, lorsque l’embryon ou le fœtus présente une pathologie létale incompatible avec la vie hors de l’utérus, ou en cas de viol. Pour ce dernier motif, la limite est de douze semaines de gestation, portée à quatorze semaines pour les filles de moins de 14 ans.

Ce que prévoit le Code pénal chilien

Le risque de prison, évoqué par Antonia Bañados, est bien réel. Hors de ces trois situations, l’article 344 du Code pénal punit la femme qui provoque son propre avortement ou consent à ce qu’un tiers le pratique d’une peine de trois ans et un jour à cinq ans d’emprisonnement. Le texte prévoit une sanction de 541 jours à trois ans si elle a agi pour « cacher son déshonneur », formulation ancienne toujours inscrite dans la loi.

Ces durées correspondent aux peines légalement encourues et ne signifient pas qu’une incarcération serait automatique. Lors de notre entretien, Antonia évoquait ce risque en parlant d’une peine « pendant 3 années » : la disposition générale est, en réalité, plus sévère que ce chiffre arrondi.

Depuis septembre 2017, l’interruption de grossesse reste autorisée en cas de danger pour la vie de la femme, de pathologie fœtale létale ou de viol, sous réserve des conditions légales. Ces durées correspondent aux peines encourues, et non à des condamnations ou à des incarcérations automatiques.

Les craintes et les espoirs et les craintes

L’autrice a connu les années d’interdiction absolue et a accueilli la réforme de 2017 comme une amélioration, insuffisante à ses yeux. Elle avait ensuite espéré un nouvel élargissement. En mai 2025, le gouvernement de Gabriel Boric a déposé un projet autorisant l’IVG jusqu’à quatorze semaines. Selon le parlement chilien, le texte se trouve toujours à son premier stade d’examen. « Dans un moment, on a eu un peu de perspective d’amélioration avec le gouvernement précédent qui était de gauche assez progressive. Mais maintenant, c’est difficile. C’est difficile. »

Depuis le 11 mars 2026, la présidence du Chili est occupée par José Antonio Kast. Bañados ne cache pas son inquiétude devant un discours politique qui ramène les femmes à la famille et à la maternité. Elle résume le rôle qui leur est assigné : « Avoir la femme occupée de la famille, avoir plus d’enfants. »

Elle relève aussi l’argument de ceux qui déplorent « qu’on n’a pas assez d’enfants maintenant » et établissent un lien avec le droit à l’avortement. Ce raisonnement la révolte : « C’est horrible, ça, d’obliger les gens à vivre une vie qu’ils ne veulent pas vivre à cause de la volonté politique. Et en imposant leur morale sur des gens qui ne la partagent pas. »

Le sujet n’est donc pas seulement, pour elle, celui d’une interdiction inscrite dans un code. Il touche à la place accordée à la volonté des femmes, à la possibilité de décider d’une maternité et au poids du jugement social. Son album aborde ces questions par le destin d’un personnage, sans chercher à confondre sa vie et celle de son autrice.

Un livre français, des lectrices chiliennes ?

La nouvelle bande dessinée est prévue chez Sarbacane. Bañados évoque une publication en octobre si elle termine ses planches avant les vacances d’été, faute de quoi l’album pourrait paraître au début de l’année suivante. Aucun calendrier de publication n’est encore arrêté.

Reste à savoir si cette fiction, écrite depuis l’expérience chilienne, circulera effectivement au Chili. Antonia n'envisage pas qu'une interdiction soit déjà prononcée contre son projet. Elle distingue le contexte politique, les difficultés de financement public de la création et l’existence d’autres circuits de publication. Lorsqu’on lui demande si elle se considère comme une lanceuse d’alerte, elle relativise la comparaison, puis souligne que son sujet « c’est vraiment pas en lien avec les “valeurs” de l’actuel gouvernement ».

Elle évoque en revanhe le précédent d’Anatomía de un corazón, version espagnole d’Anatomie d’un cœur, parue chez Lumen, une maison du groupe Penguin Random House, puis diffusée au Chili. Elle imagine qu’un éditeur déjà implanté dans le pays pourrait disposer d’une plus grande autonomie qu’une structure dépendante de soutiens publics locaux. « Je pense qu’une maison d’édition comme ça a un peu plus de liberté au Chili parce qu’elle ne dépend pas des fonds publics. »

À ce stade, l’autrice connaît le pays où son album devrait d’abord paraître, mais pas encore le parcours qu’il suivra ensuite. Elle tient pourtant à ce que l’histoire puisse atteindre des lectrices chiliennes.

Interrogée sur ce qu’elle espère pour elles, sa réponse ne s’embarrasse pas d’une théorie : « J’aimerais que ces droits deviennent vraiment un droit. Tout cela ne devrait même pas être un sujet, et moins encore un sujet de livre. »

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Festival bd BOUM 2026 : Blois célèbre la bande dessinée

Par Nicolas Gary

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