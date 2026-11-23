Il y a 16 ans, les éditions Aux forges de Vulcain accueillaient leurs premiers manuscrits. La boîte électronique restait ouverte toute l'année, et chaque auteur recevait une réponse. Depuis, la petite maison a grandi, son catalogue s'est enrichi, les succès sont arrivés. Les manuscrits aussi. Beaucoup de manuscrits.

Déjà, dans un texte publié en janvier dernier, David Meulemans rappelait que les Forges avaient reçu 70 propositions leur première année, contre 6000 la 15e. La maison publie 14 romans par an, dont sept traductions. De quoi transformer une activité essentielle du métier en travail administratif sans fin. « C'était une décision difficile, car l'usage en littérature générale, c'est d'avoir la boîte à manuscrits ouverte en permanence », explique David Meulemans.

Mais à force de répondre avec plusieurs mois de retard, l'éditeur a fini par considérer que la situation n'était plus tenable. « Je considère que nous sommes au service des écrivains qu'on publie, mais nous ne sommes pas au service des gens qu'on ne publie pas. Même si nous ne sommes pas à leur service, il faut un minimum de correction vis-à-vis d'eux. » Le constat traduit une difficulté concrète : comment continuer à découvrir des textes, tout en consacrant suffisamment de temps aux auteurs déjà publiés ?

2500 manuscrits en attente, et beaucoup de mauvais destinataires

La maison compte actuellement quelque 2500 manuscrits en attente de traitement. Pour résorber ce retard, David Meulemans a sorti sa calculatrice. « On sait qu'il y en a 90 %, c'est même pas du roman. Donc il va nous rester 250 à étudier, on est quatre. Donc ça en fait à peu près un par jour. »

Certains textes sont écartés après quelques pages, lorsque leur incompatibilité avec le catalogue apparaît. « 90 % de ce qu'on reçoit n'a aucune forme de rapport avec ce qu'on fait. Ce n'est pas une question de goût. Les gens nous envoient de la romance par exemple, alors qu'on n'en publie pas. » La maison défend un catalogue mêlant littérature générale et imaginaire, avec une attention particulière aux textes qui échappent aux catégories habituelles.

David Meulemans regrette que certains aspirants écrivains ne prennent même pas le temps d'identifier les maisons auxquelles ils s'adressent. D'autres, au contraire, fréquentent les librairies, retournent les ouvrages, lisent les quatrièmes de couverture et cherchent à comprendre les choix éditoriaux. Mais leurs propositions se retrouvent noyées dans la même masse. « Il faut un peu expliquer ce que c'est, l'édition, aux gens. Leur expliquer qu'on n'est pas des imprimeurs, qu'on a des lignes éditoriales. En fait, il faut qu'eux travaillent un peu. C'est-à-dire qu'ils choisissent leur maison d'édition. »

La remarque prolonge une préoccupation ancienne de l'éditeur : en 2025, la maison présentait un guide destiné aux stagiaires, conçu pour expliquer le fonctionnement d'une maison et les réalités du travail éditorial. Cette fois, le message s'adresse directement aux candidats à la publication.

À cette accumulation s'ajoute désormais le problème plus récent des textes produits à l'aide d'intelligences artificielles génératives. David Meulemans reconnaît que leur arrivée n'est pas la seule explication de cette fermeture, mais qu'elle a précipité la décision. « Les manuscrits IA, ce n'est pas juste qu'ils rajoutent un petit peu de volume. C'est aussi l'irritation de se sentir un peu méprisé, quand même. » À ses yeux, ces productions se reconnaissent à des tics d'écriture, des régularités et une « écriture moyennisante ».

Moins de manuscrits, davantage de découvertes ?

Plusieurs maisons spécialisées dans les littératures de l'imaginaire pratiquent déjà les ouvertures saisonnières. Le Bélial', par exemple, n'a accepté les romans et novellas que du 1er au 28 février 2026, tout en maintenant la réception des nouvelles destinées à sa revue Bifrost.

Aux Forges de Vulcain, les manuscrits reçus avant le 1er décembre seront examinés et leurs auteurs recevront une réponse. Ceux envoyés pendant la fermeture déclencheront un message automatique, sans être étudiés. La réception rouvrira le 1er avril 2027, pour une durée d'un mois. « C'est vraiment un test, c'est une expérience et on va voir. » Le calendrier repose sur une estimation du temps nécessaire pour résorber le retard, sans garantie que les quatre mois suffiront.

En limitant les périodes de réception, ne risque-t-on pas de compliquer davantage l'accès à l'édition pour les auteurs inconnus ? « J'espère que ça les fera réfléchir et que ça permettra d'avoir des auteurs qui sont plus curieux, qui font un peu plus leur travail de leur côté. Et comme ça, ça permettra peut-être des échanges de meilleure qualité entre éditeurs et auteurs », répond l'éditeur.

À LIRE - Uranium, spectres et totalitarisme : le roman tchèque qui secoue les Imaginales

Dans un entretien réalisé aux Utopiales 2024 et publié en mars 2025 par le Club Présences d'Esprits, David Meulemans reconnaissait pourtant les limites de ce système. Les auteurs découverts par les envois spontanés sont, selon lui, « très homogènes sociologiquement ». Il soulignait alors : « Il y a des pans entiers de la population française qui n’ont pas accès à l’édition », faute notamment de connaître les démarches nécessaires pour approcher un éditeur.

#[pub-4]

Chez Forges, Julia Colin et Alexandra Koszelyk ont toutes deux été découvertes par ce canal. David Meulemans expliquait alors examiner personnellement plus de 4000 propositions annuelles, en sélectionner 50 à 100 pour une lecture intégrale, puis en retenir 5 à 10. Il évoquait également sa veille sur Wattpad, où il lui arrivait de repérer des auteurs prometteurs.

Crédits photo : David Meulemans, fondateur des éditions Aux forges de Vulcain, qui présente le nouveau tirage de La Dame de la Seine, de Claire Duvivier (Aux forges de Vulcain, réseaux sociaux)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com