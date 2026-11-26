T’inquiète, je gère ! Le guide parent-ado pour se comprendre et dialoguer au quotidien, de la Dre Claire Morin, avec une préface et une contribution de Miel Abitbol, paraît le 13 janvier 2027 aux éditions Albin Michel. Consacré aux relations entre parents et adolescents, cet ouvrage aborde les transformations émotionnelles et psychologiques de l’adolescence et propose des pistes pour améliorer la communication au sein de la famille.
Le 26/11/2026 à 06:55 par Clotilde Martin
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
26/11/2026 à 06:55
0
Commentaires
0
Partages
L’adolescence s’accompagne de nombreux changements, tant sur le plan cérébral qu’émotionnel. Cette période, parfois difficile à traverser, entraîne des incompréhensions entre les jeunes et leurs parents, notamment lorsque les inquiétudes des adultes se heurtent aux difficultés des adolescents à exprimer leurs ressentis.
Organisé en deux parties, le guide de la Dre Claire Morin s’adresse aux parents comme aux adolescents. Il examine les obstacles au dialogue et présente des conseils pratiques pour mieux comprendre les réactions de chacun, instaurer une relation de confiance et apaiser les tensions du quotidien.
Miel Abitbol, cofondatrice de l’application Lyynk, signe la préface et intervient à plusieurs reprises dans l’ouvrage à travers des textes directement adressés aux adolescents.
Les éditions Albin Michel vous proposent un extrait en avant-première :
Claire Morin est médecin psychiatre, spécialisée dans les questions de santé mentale. Titulaire d'un diplôme d'État de docteur en médecine, spécialité psychiatrie, obtenu en 2021, elle a également suivi une formation en thérapies cognitives et comportementales à l'université Paris-Descartes. Praticienne hospitalière, elle est devenue cheffe de service en psychiatrie en avril 2025. Elle a cofondé l'application Lyynk, consacrée à la santé mentale des jeunes et aux relations entre adolescents et adultes.
DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 13/01/2027
Albin Michel
19,90 €
Plus d'articles sur le même thème
En 1931, Anna Freud mène une existence paisible à Vienne auprès de sa compagne, Dorothy, entre psychanalyse et école pour enfants. Près d’un siècle plus tard, la cinéaste Joyce Wilson s’installe dans la même ville pour achever sa propre analyse. Depuis son appartement, situé juste en face de l’ancienne demeure des Freud, elle se met à observer la vie de la famille. Avec Anna darling, Catherine Mavrikakis imagine un dialogue inattendu entre passé et présent, où les frontières du temps semblent s’effacer.
25/11/2026, 07:30
Enfin comprendre sa retraite, de Farah El Barbar et Kaoutare Briteau, paraîtra le 6 janvier 2027 aux éditions Albin Michel. Dans ce guide pratique, les deux spécialistes du système de retraite français expliquent les principales règles à connaître, les démarches à entreprendre et les éléments à prendre en compte pour anticiper son départ à la retraite.
25/11/2026, 06:36
À 15 ans, Bella traverse une période difficile. Entre les tensions familiales, un deuil et une rupture amoureuse, l’adolescente trouve refuge dans l’alcool. Avec Noyée, Kathleen Glasgow signe un roman young adult consacré à une dépendance qui touche aussi les plus jeunes. Roman traduit de l’anglais par Sophie Lamotte d’Argy.
24/11/2026, 07:30
Sept ans après Amertume Apache, Christophe Blain retrouve le célèbre lieutenant Blueberry pour conclure son diptyque avec Les Hommes de non-justice. Sur fond de tensions entre colons et Apaches, cette nouvelle aventure entraîne le héros dans une enquête autour du meurtre de deux femmes amérindiennes, au risque de déclencher une nouvelle guerre.
24/11/2026, 06:33
Éphraïm Stern grandit à Amsterdam, une ville conquise sur les eaux, avec un père disparu et un corps fragile. Né le jour où les Pays-Bas déclarent avoir vaincu la mer, il observe les paradoxes d’une société qui dépend de la nature tout en contribuant à sa destruction. Dans La Vraie Nature des hommes, Ruben Barrouk suit le parcours d’un jeune homme en quête de sa place dans un monde qui semble avoir perdu ses repères.
23/11/2026, 07:30
De 2010 à 2020, Claire Legendre a vécu une décennie de célibat involontaire. Une période durant laquelle le désir a occupé une place centrale, entre quête de séduction, rencontres et peur du rejet. Dans Ce désir me point, l’autrice revient sans détour sur ces années de solitude et sur les mécanismes qui ont façonné son rapport aux autres.
23/11/2026, 06:30
Un an après la mort de sa mère, Heti reçoit un colis anonyme contenant des photographies troublantes : on y découvre Ana, voilée de noir, une arme à la main, face à des femmes terrorisées. Cette découverte ébranle tout ce que sa fille pensait savoir d’elle. Dans La Vie des femmes sur Terre, Laleh Khadivi raconte comment cette révélation conduit une femme à interroger son histoire familiale et, plus largement, les multiples façons d’être une femme.
21/11/2026, 07:30
Diane Meur imagine un jeune homme en révolte contre une société autoritaire. À 26 ans, Zed a renoncé à presque tout : il vit reclus dans une petite chambre et se contente de survivre grâce à une maigre allocation. Mais une question inattendue va bouleverser son quotidien. Avec Le Réservataire, Diane Meur signe un récit plein de malice sur la quête de sens et la résistance politique.
21/11/2026, 06:30
Au nord de la Toscane, loin des paysages de cartes postales et des traditionnels champs d'oliviers, une montagne gronde sous les coups des machines. Dans La Veine, son nouveau roman, Yolaine Destremau installe son récit dans une carrière de marbre où les tensions humaines et politiques viennent bientôt se mêler à un drame familial.
20/11/2026, 07:30
À l'époque des crises écologiques, sanitaires et sociales, respirer ne relève plus seulement d'un besoin biologique. L'accès à un air respirable devient un enjeu collectif, révélateur des inégalités et des rapports de pouvoir. Dans Conspirer. Éthique et politique de la respiration, le philosophe et musicologue Peter Szendy propose de retracer l'histoire longue et méconnue de ce qu'il nomme le « respirer ensemble ».
20/11/2026, 06:30
Lina quitte son village natal et une existence toute tracée pour prendre la route de l’Italie. Mais lorsqu’un régime autoritaire s’y installe, elle reprend la mer et trouve refuge sur une île de l’Atlantique. Avec La Vie salée, son premier roman, Laura Berlingo imagine le parcours d’une femme en quête de liberté, au milieu des bouleversements politiques et des expériences qui façonnent une vie.
19/11/2026, 07:30
Été 1974. Marc, 15 ans, passe ses journées à sillonner sa banlieue en vélomoteur avec ses copains. Sa rencontre avec Demetra, une adolescente sicilienne contrainte de vivre clandestinement dans un camp de travailleurs saisonniers, va bouleverser son quotidien. Avec Les Immortelles, Joseph Incardona raconte un premier amour confronté aux préjugés et aux divisions sociales.
19/11/2026, 06:45
Après une séparation, elle quitte tout pour s’installer dans une petite maison au bord de la mer. Loin de son quotidien, une femme tente de traverser son chagrin et de retrouver celle qu’elle était avant cette histoire d’amour. Dans Aucune peine au monde, son premier roman, Solveig Touzé raconte les chemins parfois sinueux de la reconstruction.
18/11/2026, 07:32
Une mine de charbon abandonnée, des lumières rouges dans l’obscurité et une disparition inexpliquée : T. Kingfisher entraîne Alex Easton dans une nouvelle expédition inquiétante avec Ce qui rôde dans les ténèbres, troisième et dernier tome de sa trilogie horrifique Sworn Soldier.
18/11/2026, 06:30
En juin 1940, Alphonse, à peine âgé d’une vingtaine d’années, est fait prisonnier par les Allemands à Dunkerque. Envoyé en Prusse-Orientale, puis affecté à un kommando agricole, il découvre une autre facette de la Seconde Guerre mondiale, loin des combats. Dans Au loin, la guerre, Lolita Sene raconte ces années d’exil et d’incertitude, vécues au rythme du travail forcé et des souvenirs.
17/11/2026, 07:30
En 1938, un incendie détruit le magasin général de Sainte-Cécile, dans les Hautes-Laurentides. La famille Gélinas accueille alors les Marquis dans sa ferme, le temps que leur commerce soit reconstruit. Cette cohabitation va bouleverser les habitudes de chacun, notamment celles de Florie, qui dirige l’exploitation familiale. Avec ce troisième tome, France Lorrain poursuit sa saga au sein d’une famille marquée par une promesse faite à leur mère.
17/11/2026, 06:30
Venue à l’hôpital Sainte-Anne pour une opération neurochirurgicale présentée comme bénigne, Suzanne pensait n’y rester que quelques jours. Son séjour se prolonge finalement pendant plus de trois mois. Dans La Brèche, Mélanie Carpentier raconte cette expérience qui transforme le corps en objet de soins et bouleverse les repères de celle qui la traverse.
06/11/2026, 07:30
Le 10 août 1936, alors que la guerre civile espagnole vient d’éclater, l’écrivain autrichien Stefan Zweig fait escale à Vigo, en Galice, sur la route du Brésil. Il pousse alors la porte d’une librairie. Dans Stefan Zweig et le libraire de Vigo, Francisco Uría imagine la conversation qui aurait pu se nouer entre l’auteur et le jeune homme qui l’accueille.
06/11/2026, 06:30
Avec Ceux qu’on jette aux chiens, Cécile Blanchard imagine les coulisses d’une émission de télé-réalité qui pousse la logique du spectacle toujours plus loin. Seize candidats enfermés dans une prison désaffectée doivent survivre à des conditions extrêmes pour tenter de gagner une île paradisiaque, sous l’œil d’une production prête à tout pour faire de l’audience.
05/11/2026, 07:30
En Provence, au mois d’août, une maison accueille des amis réunis autour d’une piscine. Derrière les conversations familières et les souvenirs partagés, les désirs, les regrets et les non-dits s’accumulent. Avec Brasse coulée, Arnaud Guillon explore les fragilités des relations humaines au fil d’un été qui pourrait marquer la fin de quelque chose.
05/11/2026, 06:30
Avec Resurrection Hill, le scénariste Jerome Charyn et le dessinateur François Boucq concluent une saga familiale entamée en 2013. Dans ce dernier volet, le destin de Little Paul croise les luttes urbaines d’un New York transformé par la spéculation immobilière.
04/11/2026, 07:30
En Charente, le rachat d’un enclos de chasse par une association de protection de l’environnement fait monter les tensions entre chasseurs et militants écologistes. Avec L’Île aux fusils, Quentin Girard explore les fractures qui opposent ces deux camps, à travers un roman choral où la confrontation pourrait bien laisser place à une autre voie.
04/11/2026, 06:30
Connu pour ses chansons Asimbonanga et Scatterlings of Africa, Johnny Clegg a marqué la musique sud-africaine en mêlant rythmes zoulous et sonorités occidentales. Dans ses mémoires, publiées en français après sa mort, le chanteur revient sur sa jeunesse à Johannesburg, sa découverte d’une autre culture et les expériences qui ont nourri son engagement contre l’apartheid. Biographie traduit de l'anglais par Claude Six, son ancien manager et ami en France.
03/11/2026, 07:30
Dans 23 rue Marceau, le comédien Pierre Cassignard livre un récit intime marqué par la maladie, les souvenirs et les liens familiaux. À l’heure du verdict médical, il revient sur son enfance, l’amour de sa grand-mère et son parcours d’artiste, avec la sensibilité et l’humour qui le caractérisaient.
03/11/2026, 06:30
À 18 ans, Suzanne rejoint le comité de lecture d’une maison d’édition. Mais lorsqu’un meurtre vient bouleverser son quotidien, la jeune femme et ses trois camarades se lancent sur la piste du coupable. Avec Les Enquêtes de Suzy – Meurtre dans la maison d’édition, Sophie Noël signe un cosy mystery destiné aux adolescents, entre humour, secrets et rivalités.
27/10/2026, 07:30
Un accident, des secrets enfouis et une maison à partager : dans Ici, personne ne m’appelle Valentina, Delphine Borelli explore les liens qui unissent les amis d’enfance, même lorsque le temps et les non-dits les ont éloignés. Ce premier roman, attendu le 4 novembre chez City éditions, mêle humour, suspense et émotion dans le décor ensoleillé d’un village italien.
27/10/2026, 06:30
Carmen Boustani consacre une biographie à Vénus Khoury-Ghata, poétesse libanaise récompensée à plusieurs reprises en France. À paraître le 26 novembre 2026 aux éditions des femmes-Antoinette Fouque, Vénus Khoury-Ghata et la magie des mots revient sur le parcours de l’écrivaine, de son enfance au Liban à son exil en France, tout en explorant les particularités de son œuvre.
26/10/2026, 07:00
Le musicien français Sanseverino publie sa première autobiographie, Artisan du swing, le 4 novembre 2026. Il y revient sur son parcours, ses influences musicales et les réalités d’un métier fait de passion, d’incertitudes et de persévérance.
26/10/2026, 06:30
Le 2 novembre 1975, le corps de Pier Paolo Pasolini est retrouvé à Ostie, près de Rome. Dans Toute la vérité sur l’affaire Pier Paolo Pasolini, la journaliste italienne Angela De Napoli revient sur la mort violente du cinéaste, à travers un récit inspiré de cette affaire criminelle qui a marqué l’Italie.
25/10/2026, 07:00
Entre souvenirs d'enfance, quête d'identité et grands espaces, Gaspard Amée interroge ce qui nous avons construit et nous transformons. Avec Marcher près des œufs , l'auteur suisse et franco-canadien signe un récit poétique où filiation et émancipation se répondent.
25/10/2026, 06:30
Et si la France basculait dans un régime autoritaire ? Avec Coup d’État, dix auteurs réunissent leurs plumes pour imaginer un pays au bord de la rupture. Ce roman choral explore les dérives politiques et les tensions sociales à travers une fiction qui pousse les inquiétudes contemporaines jusqu’au point de bascule.
23/10/2026, 07:30
Comment se faire écouter quand on est trop petit pour être pris au sérieux ? Avec Comment devenir super engagé , Fred Van Lente et Ryan Dunlavey signent une bande dessinée jeunesse qui aborde avec humour la démocratie, la solidarité et le pouvoir de l'action collective.
23/10/2026, 06:30
Des morts inexpliquées, une étrange poudre censée préserver la jeunesse et deux polices rivales : Jacques Forgeas replonge dans les coulisses du pouvoir royal avec La bataille des polices, troisième tome de sa saga historique Les Fantômes de Versailles.
22/10/2026, 07:30
Qui sont les grands criminels français, et que révèle leur parcours sur la société qui les a vus naître ? Avec Les visages du crime, Elina Rostan et Stéphane Simon, accompagnés du youtubeur McSkyz, proposent un dictionnaire illustré consacré à 215 criminels sur deux siècles. Un ouvrage qui croise portraits, données chiffrées et histoire judiciaire.
22/10/2026, 06:30
Ancien moine bénédictin, consultant chez McKinsey et dirigeant dans le numérique, Didier Meïr Long a connu plusieurs vies avant de revenir au judaïsme de ses ancêtres corses. Dans Nos métamorphoses (La Sirène aux Yeux Verts), il interroge ces changements qui bouleversent nos certitudes et redessinent notre identité.
16/10/2026, 06:30
Courtisane dans une cité royale où sa différence ne passe pas inaperçue, Moorna voit son quotidien basculer lorsqu’une ancienne menace refait surface. Avec Moorna – Fille de sangs mêlés, S. K. Rostedt entraîne son héroïne dans une fantasy où les intrigues de cour pourraient bien lui offrir une chance de conquérir sa liberté, traduit du finnois par Fantine Brunel, aux éditons Robert Laffont.
15/10/2026, 07:30
Autres articles de la rubrique Livres
Louis XIV doit être, avec Napoléon, le souverain français sur lequel on a le plus écrit. On peut donc se demander s’il est encore nécessaire de lui consacrer de nouveaux livres, alors qu’à notre connaissance aucune grande découverte récente n’a bouleversé notre compréhension de son règne. Évelyne Lever dissipe, comme toujours, nos doutes et nous fait répondre par un grand oui : sa manière de raconter l’Histoire donne à chaque fois une saveur singulière à son sujet.
24/11/2026, 16:51
Guillaume Apollinaire a commencé, dès juillet 1914, à trouver des financeurs pour son recueil baptisé Cinq idéogrammes lyriques (comme il les appelait à l’époque). Il souhaitait emprunter au peintre Le Corrège sa célèbre phrase "Et moi aussi je suis peintre" comme titre de son recueil. Après un premier essai d’impression, la parution fut annulée à la suite de l’éclatement de la Première Guerre mondiale. Par Miklós Magyar.
24/11/2026, 13:16
Tout commence par un accident. Un avion dysfonctionne, s’écrase sur une île au beau milieu de l’océan. Parmi les rescapés, pas un seul adulte à la ronde. Il ne reste que des enfants, des garçons âgés de 6 à 13 ans. Une petite tribu d'écoliers issue de la bourgeoisie anglaise, bien habillés et bien élevés, désormais livrés à eux-mêmes. D'emblée, la question se pose : qu’est-ce qui pourrait donc mal tourner ?
23/11/2026, 18:20
Une enquête qui ne manque pas de "sel" et qui va suivre un cadavre découpé qui se promène en bus ... avec un doigt en trop ! Suivez le guide qui va nous balader du Jura suisse jusqu'en Camargue. Aujourd'hui Le Livre de poche réédite l'un des romans de Nicolas Feuz (initialement sorti en 2014) : Emorata, pour quelques grammes de chair.
23/11/2026, 17:55
« À quoi penses-tu ? » La question est « fréquente, banale, dans certains couples », note Étienne Oldenhove, et elle rejoint « assez curieusement » la règle de l’association libre : « Dites ce qui vous vient, tout ce qui vous vient, sans censure. » Elle change de portée quand c’est l’analyste qu’elle vise, et elle finit toujours par revenir à celui qui écrit ces lignes : à quoi est-ce que je pense, moi, quand un patient me parle ? À un mystère que je retiens, à un vide, ou à un tabou ?
23/11/2026, 14:01
Alors que l’élection présidentielle et sa campagne atypique occupent déjà une bonne partie de l’espace médiatique, les éditions Steinkis proposent d’éclairer le débat en mettant en lumière des sujets précis, présentés sous l’angle d’une subjectivité totalement assumée par des auteurs de bande dessinées. Six titres au total sont annoncés dans le collection Lignes d’action, et, si l’on en juge par les deux premiers, les résultats (bien avant la sortie des urnes) sont extrêmement contrastés. L’une des deux propositions est un bijou, l’autre un gloubiboulga indigeste.
23/11/2026, 13:11
Lucas, dix-sept ans emménagent avec ses parents dans une nouvelle ville. Dans son nouveau lycée, cet ado de milieu modeste en colère contre le monde, est salué par les élèves qui l’appellent Paul. À son grand étonnement, il va découvrir un double ; un frère jumeau arrogant, issu d’un milieu aisé avec un avenir tout tracé dans les affaires.
23/11/2026, 13:05
Et si la partie de nous qui souffre était précisément celle qui résiste encore ? À rebours de nos réflexes, le psychanalyste Jean-Charles Bettan interroge le lien entre souffrance et maladie psychique. Derrière certains symptômes se cacherait une tentative de préservation, tandis qu'une adaptation parfaite pourrait masquer un profond désinvestissement. Et si le véritable danger résidait dans ce qui ne fait plus de bruit ?
23/11/2026, 08:30
« Aujourd’hui maman est partie avec les djinns. » Maman n’est pas morte. Elle est internée à l’hôpital psychiatrique de Blida. Pour la voir, Mahmoud Madani grimpe à l’arrière d’un camion qui transporte des fûts. Le kérosène empeste. Le garçon somnole. On reconnaît l’attaque de L’Étranger à l’instant même où elle bifurque. Dans L’autre étranger (Caraïbéditions), Raphaël Confiant ne ressuscite pas l’homme sans nom tué sur la plage. Il donne la place de Meursault à un garçon de café de la Casbah. Cette fois, c’est un Européen qui tombe.
21/11/2026, 19:08
Le lieutenant de police François Maury et sa collègue Agathe Krystin ont de nouveau une affaire de meurtre à éclaircir. Après avoir résolu, en 2024, l’affaire du meurtre d’un ancien professeur de mathématiques retrouvé sans vie dans la Petite Blourde, dans Meurtre en Montmorillonnais, voici qu’un nouveau cadavre est découvert, cette fois-ci dans un étang près de La Roche-Posay.
20/11/2026, 18:33
Dans un coin de l’Irlande, un village. La caserne sert de poste de police, où trois agents s’y relaient quotidiennement. Parmi eux, le sergent Reegan occupe une partie des locaux avec sa famille : sa seconde épouse, Élisabeth , et les trois jeunes enfants issus de son premier mariage, Una, Sheila et Willie. La femme a encore quelques difficultés à trouver sa place et occupe son quotidien avec des travaux domestiques. Pourtant, sa vie était auparavant bien différente…
20/11/2026, 16:05
Troisième la semaine dernière, premier pour cette nouvelle semaine du 9 au 15 novembre : L'Inconnue du quai de Javel poursuit son marathon, jusqu'ici bien géré. Un petit ravitaillement à la troisième place la semaine dernière, et le voilà aujourd'hui sur la première marche du podium. Quant aux livres politiques, leur présence au sommet des meilleures ventes s'estompe peu à peu.
20/11/2026, 11:52
Depuis sa Chypre natale, la mélopée que nous chante Constantia Sotiriou ravive les vieilles cicatrices de son pays, l'exploitation des mineurs de fond et, comme en écho plus contemporain, l'exploitation des femmes immigrées. La complainte des femmes en noir est triste mais elle est belle.
18/11/2026, 13:03
Stéphane Ledien s'amuse avec les codes du polar et met en scène un ancien champion de boxe devenu enquêteur malgré lui au lendemain de l'effondrement des tours jumelles à New York. Au nom de la raison d'état et du nucléaire français, ça va cogner.
17/11/2026, 17:00
Avec Safari, onzième titre de la collection « Départ de feu » des éditions 49 pages, Clément Camar-Mercier, spécialiste de Shakespeare, imagine un futur où les plus fortunés font porter leurs malheurs à des doubles relégués dans les zones pauvres. Une fable brève et noire, publiée par une maison qui fait de la petite taille une arme.
17/11/2026, 15:30
Le 12 juin 2020, épuisé, Moustapha Safouan laisse un message à Nicole Sottiaux pour s’excuser de ne pouvoir la recevoir : « D’une manière ou d’une autre, à bientôt ! » Il meurt en novembre, et cette dernière séance n’aura jamais lieu. Que se passe-t-il quand ce n’est pas l’analysant mais l’analyste qui annule ? Peut-être un déplacement, car la parole qui attendait son heure se retrouve sans adresse et se cherche un autre lieu.
17/11/2026, 14:34
Revenons un moment sur les polars de Boris Quercia, qui fut clairement la révélation de l'année 2015, et saluons au passage les éditions Asphalte pour la découverte de cet auteur et les titres à double sens de la trilogie « Santiago Quiñones ».
17/11/2026, 13:39
Un roman d'espionnage particulièrement bien ficelé, qui rappelle l'esprit de John le Carré et qui nous promène de Saint-Nazaire à Berlin, de nos jours jusque dans les années 1980-90, quand on donnait des noms d'oiseaux aux espions de la RDA.
17/11/2026, 13:07
Trente ans après la publication du Choc des civilisations de Samuel Huntington, le monde semble donner à cette théorie une actualité saisissante. Guerres, rivalités de puissance, fractures identitaires, bouleversements technologiques, les lignes de tension se multiplient, tandis que les certitudes sur lesquelles reposait l’ordre international vacillent. En consacrant son numéro de novembre 2026 à cette question brûlante, la Revue des Deux Mondes signe un dossier d’une exceptionnelle richesse intellectuelle.
17/11/2026, 12:26
Un prince accusé à tort, un cheval noir et un immense brasier qui jaillit des pages. Le spectacle est saisissant, le résultat tout simplement magnifique. Aux éditions Les Rêveurs, Hamid Rahmanian et Simon Arizpe donnent vie à un épisode du Livre des Rois de Ferdowsi, épopée persane vieille de mille ans, à travers un somptueux livre pop-up. Une prouesse de papier, où les flammes prennent littéralement du relief. Un émerveillement pour les grands, mais aussi pour les plus petits.
17/11/2026, 11:08
Dès le début de L’Inconnue du quai de Javel, de Philippe Jaenada (éditions Flammarion, 2026, prix Goncourt de cette même année), une jeune femme est retrouvée morte sur le quai éponyme, à Paris, en 1949. Nue sous son pull et sa jupe remis trop vite par d’autres mains que les siennes après son décès, son corps baigne dans la nuit puis révèle, aux lumières crues de l’hôpital, des plaies multiples, des contusions, un sillon rouge autour du cou — la femme a été étranglée sauvagement.
17/11/2026, 10:54
Elle dit de son métier qu'elle "apaise le monstre tenu en laisse". Elle, c'est une jeune psychologue qui officie dans le XI arrondissement de Paris. Elle écrit sur ses patients, nous partage leurs traumas en parlant à l'adulte qu’ils sont devenus pour qu'il se reconnecte à l'enfant qu'ils étaient. Il y a cette femme qui part pour New York mais qui insiste pour continuer à distance sa thérapie, il y a cet enfant que son grand-père accompagne à ses séances.
17/11/2026, 09:30
Commenter cet article