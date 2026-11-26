L’adolescence s’accompagne de nombreux changements, tant sur le plan cérébral qu’émotionnel. Cette période, parfois difficile à traverser, entraîne des incompréhensions entre les jeunes et leurs parents, notamment lorsque les inquiétudes des adultes se heurtent aux difficultés des adolescents à exprimer leurs ressentis.

Organisé en deux parties, le guide de la Dre Claire Morin s’adresse aux parents comme aux adolescents. Il examine les obstacles au dialogue et présente des conseils pratiques pour mieux comprendre les réactions de chacun, instaurer une relation de confiance et apaiser les tensions du quotidien.

Miel Abitbol, cofondatrice de l’application Lyynk, signe la préface et intervient à plusieurs reprises dans l’ouvrage à travers des textes directement adressés aux adolescents.

Les éditions Albin Michel vous proposent un extrait en avant-première :

Claire Morin est médecin psychiatre, spécialisée dans les questions de santé mentale. Titulaire d'un diplôme d'État de docteur en médecine, spécialité psychiatrie, obtenu en 2021, elle a également suivi une formation en thérapies cognitives et comportementales à l'université Paris-Descartes. Praticienne hospitalière, elle est devenue cheffe de service en psychiatrie en avril 2025. Elle a cofondé l'application Lyynk, consacrée à la santé mentale des jeunes et aux relations entre adolescents et adultes.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

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