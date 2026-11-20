Un cours de conjugaison au comptoir, un crayon rouge dans la main de Marjane Satrapi, une silhouette qui se débat dans le bleu. « Je Blois, tu Blois, il Blois… » Au comptoir, un homme au nez rouge, assis sur un tabouret, lève l’index pour donner sa leçon. Trois verres sont posés devant les personnages. Le dessin porte la mention « Cours de conjugaison blésoise ».

Au premier étage de la Halle aux grains, des fanions blancs répètent le nom de l’exposition, Signé Coco, au-dessus d’une rangée de cadres noirs. Même la ville hôte y passe, sans avoir besoin de faire l’actualité.

Signé Coco, c’est aussi le nom de sa rubrique dans Libération et d’un recueil publié aux Arènes en novembre 2025, qui rassemble des dessins parus dans le quotidien et dans Charlie Hebdo, ainsi que des bandes dessinées inédites. L’accrochage ne se contente pas de reprendre le livre. Il montre aussi des dessins réalisés pour Arte et des planches de trois autres albums.

Une phrase de Coco, imprimée en grand sur l’un des panneaux, dit ce qu’elle attend du métier. « C’est justement quand l’actualité est chaotique que l’on a le plus besoin de dessin de presse. »

Un sac Shein et un crayon rouge

Dans Dessin à SHIER, attribué à Arte par le cartel, le gag tient sur un sac de courses. Deux personnages l’encadrent et le nom de l’enseigne de mode ultra-express devient « À SHIER ». Dans Tik Tok, autre dessin réalisé pour la chaîne, un médecin désigne le crâne d’un adolescent. Un chaton rouge, aplati, y tient lieu de cerveau. Pour évoquer les inquiétudes sur les effets des écrans, Coco pousse le diagnostic jusqu’à l’absurde.

En 2008, un stage de fin d’études à Charlie Hebdo donne un tour décisif au parcours de Corinne Rey. Formée à Poitiers, elle y soumet ses caricatures à Cabu. En avril 2021, elle succède à Willem à Libération. Elle continue de travailler pour l’hebdomadaire satirique et croque aussi les débats de 28 Minutes sur Arte.

La formule brève sert aussi à rendre hommage. Après la mort de Marjane Satrapi, le 4 juin 2026, Coco reprend dans Libération une scène de Persepolis. Deux femmes vêtues de noir restent à l’arrière-plan. Au premier, Marjane brandit un crayon rouge et le slogan de sa veste est devenu « Punk is never ded ». Coco, qui avait participé au collectif Femme, vie, liberté sous la direction de Satrapi, remplace not par never et garde la faute.

Sur fond jaune, dans un cadre noir à moulures, un autre portrait montre Catherine Ringer qui lève la main. Les « derniers mots » que Coco prête à la chanteuse des Rita Mitsouko ressemblent à un départ de scène. « … Faut que j’moove ! »

Quand les cases se taisent

Dans deux doubles pages de Dessiner encore, les mots disparaissent. Aux pages 304 et 305, une petite silhouette aux cheveux noirs se répète dans une haute case bleue. Des visages apparaissent dans les vignettes qui suivent, avant qu’une grande image ne rende toute la place à l’eau. Dix pages plus loin, le corps nage, remonte, replonge. Une feuille de papier lui couvre le visage. Il faut suivre ces gestes d’une case à l’autre, là où le sac Shein n’exigeait qu’un coup d’œil.

Paru aux Arènes en 2021, l’album revient sur l’attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo. Sous la menace, Coco a été contrainte d’ouvrir la porte de la rédaction aux terroristes. Le livre raconte surtout l’après.

Sur les doubles pages accrochées à Blois, la scène de l’attentat ne figure pas. La plongée et les remontées à la surface donnent une forme à ce qui a suivi. C’est ce récit que bd BOUM avait distingué en 2021 avec le Prix Région Centre-Val de Loire, avant le Prix Artémisia dans la catégorie témoignage en 2022.

La sélection comprend également des planches de Pauvres bêtes !, où Coco enquête sur la condition animale, et de Fantaisies folliculaires, où elle dessine des femmes qui prennent l’initiative et donnent libre cours à leurs fantasmes. De la satire au reportage, de la fiction au récit intime, l’exposition rend visibles les changements de rythme d’une autrice qu’on lit le plus souvent en une seule image.

Crédits photos : ActuaLitté CC BY SA 2.0

DOSSIER - Festival bd BOUM 2026 : Blois célèbre la bande dessinée

Par Nicolas Gary

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