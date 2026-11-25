À quel âge partir à la retraite ? Comment connaître le montant de sa future pension ? Quelles démarches effectuer pour préparer cette nouvelle étape ? Autant de questions auxquelles les Français sont confrontés dans un système marqué par des réformes successives et des règles parfois complexes.

Farah El Barbar et Kaoutare Briteau reviennent sur les principaux mécanismes du système de retraite français et proposent des repères pour mieux comprendre ses droits. Leur ouvrage aborde les interrogations des futurs retraités, de l'estimation de leur pension à la préparation de leur départ, dans un contexte où les évolutions réglementaires rendent l'anticipation particulièrement importante.

Albin Michel en propose un extrait en avant-première :

Farah El Barbar et Kaoutare Briteau sont spécialisées dans les questions liées à la retraite en France. Elles ont fondé ensemble la communauté Comprendre sa retraite, consacrée à la vulgarisation des règles et des démarches du système français. Leur communauté rassemble, selon leur présentation éditoriale, plus de 400 000 abonnés. À travers leurs contenus, elles abordent notamment les droits à la retraite, le calcul des pensions et les conditions de départ.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

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