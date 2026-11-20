Tout est parti d'une conversation avec son oncle, habitué de Manga No Tengoku. Arrivé du nord de la France en Bretagne, Fabio Scalora peine alors à retrouver un emploi correspondant à ses précédentes responsabilités. « Ce qui me plaisait, c'était le côté management, avoir des responsabilités, être autonome », nous confie-t-il.

Lorsqu'il apprend que la librairie du 13, rue Carnot cherche un acquéreur, il décide de se renseigner. L'univers du manga lui est familier, mais il n'a jamais travaillé dans les métiers du livre. Quelques mois plus tard, le voilà à la tête d'un commerce de 65 m2, ouvert en juin 2023.

Une reprise après des mois d'incertitude

La transmission met fin à une recherche engagée par Benjamin Bleuse, qui expliquait à ActuaLitté, en 2025, vouloir quitter la Bretagne avec sa compagne, Julie Raclin, afin de se rapprocher de leurs familles en Touraine. Il constatait alors « peu de signes d'intérêt pour la reprise de la librairie, pour l'instant ». Sans successeur avant la fin de l'année, il envisageait une fermeture définitive.

L'activité n'était pourtant pas en difficulté commerciale manifeste. Après 130.000 € de chiffre d'affaires réalisés sur les premiers mois d'ouverture en 2023, la librairie avait atteint 190.000 € en 2024. Benjamin Bleuse indiquait même que les ventes continuaient de progresser au premier semestre 2025.

L'activité ne dégageait toutefois pas suffisamment de revenus pour financer deux salaires. Julie Raclin, qui avait participé à la création du commerce, s'était retirée du projet après quelques mois, faute de revenus permettant de dégager deux salaires. « Je suis seul », confirme le nouveau libraire Fabio Scalora.

Entre 70.000 et 80.000 € pour se lancer

La cession a été conclue le 21 octobre dernier. Le fonds de commerce a été vendu 27.000 €, dont 16.370 € pour les éléments incorporels, notamment la clientèle, et 10.630 € pour le matériel, le mobilier et les aménagements. La transaction ne concerne pas les murs. Le montant correspondant aux stocks n'est pas précisé. Interrogé sur le financement de son projet, Fabio Scalora évoque une enveloppe globale « autour des 70.000 à 80.000 € ».

Pour réunir cette somme, il s'est appuyé sur ses économies et sur un financement bancaire. Il indique également avoir effectué plusieurs démarches pour obtenir des financements et des accompagnements. « C'est une grosse somme, oui et non », résume-t-il, en soulignant qu'il disposait d'un apport personnel suffisant.

Fabio Scalora n'envisage d'ailleurs pas de transformer radicalement la librairie. L'enseigne conserve ainsi son nom, son adresse et ses principales spécialités, parmi lesquelles les cartes à collectionner Pokémon, One Piece et Lorcana.

Un café japonais, mais pas immédiatement

Fabio Scalora hérite également d'un modèle économique : en juillet 2025, Benjamin Bleuse indiquait que les cartes à collectionner représentaient environ 50 % du chiffre d'affaires, contre 35 % pour les mangas et 15 % pour les produits dérivés. Le ralentissement du marché du manga avait alors été « largement compensé » par les ventes de cartes, assurait-il.

Fabio Scalora compte conserver les différentes activités de la boutique et renforcer certains rayons, notamment celui des figurines. Les tournois de jeux de cartes à collectionner, qui participent à l'animation de l'enseigne, seront également maintenus. Une manière de conserver les rendez-vous des habitués et de prolonger le fonctionnement mis en place par Benjamin Bleuse.

Un projet de café existe également, mais il correspond à une ambition distincte de la reprise actuelle. « Ce que j'avais toujours voulu faire, c'était construire ou acheter un local pour que les gens puissent venir boire un café sur place, dans l'univers japonais », nous explique-t-il. Et de développer : « L'idée, c'est vraiment d'allier boutique, librairie, mais que les gens puissent aussi s'arrêter et boire un café s'ils le souhaitent. »

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Le jeune libraire considère que l'espace actuel ne permet pas d'accueillir convenablement des clients autour de tables. Un éventuel coffee shop relèverait donc d'un autre projet, dans un local adapté, sans calendrier annoncé.

Crédits photo : Manga No Tengoku

Par Hocine Bouhadjera

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