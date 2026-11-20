À la Halle aux grains de Blois, le village des Schtroumpfs a pris du volume. On le connaissait par les cases. Le voici reconstitué, à côté des dessins de Tébo. Ce décor ne figurait pourtant pas dans le projet initial du festival bd BOUM. En visite guidée, le cocommissaire Jean-Charles Enriquez remonte à la parution de L’Atomiseur, le huitième tome de Captain Biceps, sorti le 1ᵉʳ avril 2026 chez Glénat, un retour en librairie devait à lui seul fournir le sujet de l’exposition.

Mais, facétieux, Tébo a proposé d’élargir la distribution, pour éviter que la succession de planches d’un même album ne lasse les visiteurs. Mickey, Raowl et les Schtroumpfs ont donc rejoint Captain Biceps. Le dessinateur n’a pas pour autant vidé ses cartons.

Il a retenu des crayonnés, des recherches et des pages achevées, notamment des doubles pages. Une cinquantaine d’originaux étaient annoncés le 9 novembre par Zoo, à qui l’auteur a confié son critère de sélection. « J’ai vraiment sélectionné celles dont je suis le plus fier. »

Enriquez a rencontré le dessinateur chez lui, avec un partage des tâches bien ordonné : à Tébo, le choix des pièces, au commissaire, celui des rapprochements. « À partir de ses albums-là, j’ai essayé de faire des thématiques. » Les quatre univers donnent son titre à La bande à Tébo. S’y ajoutent les lectures qui ont formé l’auteur et les objets apportés par les organisateurs.

Les super-vilains prennent la place

Dans la galerie consacrée aux comics, la distribution tourne à l’avantage des méchants. On s’attendrait aux justiciers en cape. Ce sont leurs adversaires qui ont droit aux portraits. Le commentaire s’arrête sur leurs visages, parfois fort éloignés des canons du genre. Des figurines prolongent le jeu. Toutes à la même personne ? « C’est un collectif. De tout façon, c'est Captain Biceps qui gagne. »

Les comics, chez Tébo, sont d’abord une lecture d’enfance. Frédéric Thébault a dix ans quand il découvre les X-Men et décide de devenir dessinateur. Il se forme en autodidacte, publie ses premiers dessins dans Ouest-France, puis se fait repérer en 1997 lors d’un concours au festival de Sierre. Jean-Claude Camano, directeur de collection chez Glénat, cherche alors de nouveaux auteurs pour le magazine Tchô ! Tébo y développe Samson et Néon, avant d’y créer Captain Biceps avec Zep. En 2007, il dessine avec Gotlib une rencontre entre le Captain et Superdupont, le justicier au béret, dans un numéro spécial du journal.

Dans L’Atomiseur, le héros reprend du service après le septième tome, paru en 2019. Il traverse cette fois le multivers et croise, entre autres, les Quatre Fantastiques. Changer d’adversaire ne l’assagit pas. Dans la salle, l’intérêt se déplace de l’issue de la bagarre vers ceux qui la déclenchent. Voilà les méchants débarrassés, pour une fois, de l’obligation de perdre à la dernière case.

Le Schtroumpf grognon, modèle de dessin

Le village a été réalisé avec le Centre départemental de soins, d’accompagnement et d’éducation du Val de Loire. Le CDSAE, qui intervient notamment dans le champ de l’éducation spécialisée, partage le commissariat. Enriquez évalue leur collaboration à une quinzaine d’années. Il explique avoir confié à l’équipe des éléments de scénographie, tout en se réservant quelques réalisations. « J’aime bien avoir mes petits espaces à moi. »

Les Schtroumpfs, pour Tébo, ont aussi été des figurines avant de devenir des personnages à redessiner. Un Schtroumpf grognon qu’il a conservé lui a servi de modèle pour la silhouette des protagonistes de Samson et Néon, a-t-il raconté à Télérama. Le détail éclaire le rapprochement opéré à Blois. Le village renvoie à Peyo, bien sûr, mais une petite figurine permet aussi de remonter à la première série du dessinateur.

Dans Qui est ce Schtroumpf ?, publié en 2023 au Lombard, Tébo introduit dans le village un inconnu qui ressemble à ses habitants mais ne comprend pas leur langue. Le gag avait une limite. « J’ai fait lire les premières cases à mon fils de neuf ans, qui ne riait pas du tout et ne comprenait rien à rien… », a-t-il expliqué à Télérama. L’auteur a réduit le nombre de « schtroumpfs » dans les bulles. Il fallait que le lecteur comprenne ce que son héros, lui, ne comprenait pas.

Mickey raconte, Peau d’Âne se débrouille

Chez Mickey, c’est le jeune auditeur qui se méfie de ce qu’il entend. Norbert a de bonnes raisons de douter des exploits que lui raconte son arrière-grand-oncle. À l’écouter, la souris aurait été tour à tour cow-boy, pilote de la Grande Guerre et trafiquante de chocolat pendant la prohibition. Jean-Charles Enriquez s’amuse de ce Mickey qui enjolive ses souvenirs. Le récit tient autant aux exploits qu’aux objections du gamin. Paru en 2016 chez Glénat, La Jeunesse de Mickey a reçu le Fauve jeunesse à Angoulême en 2017.

L'album nous ramène sur le trait du dessinateur, « toujours hyper reconnaissable », entre caricature et cartoon. Elle s’arrête aussi sur une double page. « J’aurais bien aimé avoir celle du train. » C’est le revers du choix laissé à l’auteur : dès qu’on reconnaît l’album, on pense aussi aux planches qu’on adorerait exposer chez soi.

Le pas de côté est encore plus net avec Raowl, apparu dans Spirou en 2019. Le personnage s’est donné pour mission de secourir les princesses. Dans Peau d’Âne la princesse qui pue, le deuxième tome de la série publié chez Dupuis, celle qu’il rencontre n’a rien demandé. Réfugiée dans les bois pour échapper aux hommes envoyés par son père, elle se bat déjà très bien toute seule. Le sauveur autoproclamé s’en sort mieux quand il s’agit de distribuer des baffes que de savoir quand on a besoin de lui.

Tébo expliquait en 2019 comment il dessine ces bagarres. « J’ai choisi de ne pas utiliser de traits de vitesse, alors tout est dans le poids des corps. » Et de citer aussi bien les dessins animés de Tex Avery et de Popeye que les super-héros de Jack Kirby. De quoi retrouver, sous les coups de patte de Raowl, les deux familles d’images qui se croisent à Blois. Le personnage vient du conte de fées, mais il ne se bat pas comme un prince charmant.

De petits devoirs devant les planches

Pour les groupes scolaires, la visite s’accompagne d’exercices. En président de l'association, notre guide parle de « petits devoirs à faire », sur le mode du jeu. « C’est une manière de rendre l'exposition plus interactive pour eux. Les enseignantes préparent en amont pour les sensibiliser et cette fiche pédagogique leur sert d'accompagnement. »

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La proposition rejoint l’action scolaire du festival, né en 1984 à l’initiative de travailleurs sociaux, d’enseignants et de militants de l’éducation populaire. Le vendredi 20 novembre, bd BOUM consacre une journée pédagogique aux classes, avec des rencontres, des lectures et des projections dans plusieurs lieux de la ville.

« C’est une belle manière de leur montrer que la bande dessinée peut être éducative et en même temps amusante. » Une délicieuse anecdote, lors de la visite : des enfants ont confondu Superman et Captain America, en cherchant à identifier les inspirations de Captain Biceps. Deux héros qui appartiennent à des maisons ennemies, DC Comics et Marvel... mais à la Halle aux grains, rien n’interdit de les mettre dans la même vitrine.

La bande à Tébo est présentée du 20 au 22 novembre 2026 à la Halle aux grains de Blois. L’entrée du festival est gratuite.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Festival bd BOUM 2026 : Blois célèbre la bande dessinée

Par Nicolas Gary

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