Des images sexuelles de Gisèle Pelicot, enregistrées par son ancien mari Dominique Pelicot, envoyées par une maison d'édition à plusieurs rédactions : c'est l'opération promotionnelle révélée jeudi 19 novembre par Le Canard enchaîné, dans une enquête de Fanny Ruz-Guindos et Quentin-Mathéo Pihour.

L'expéditeur est Tinbad, maison d'édition dirigée par Christelle Mercier. Le livre à promouvoir, Emprises, les impasses d'une success story, est signé de la philosophe et psychanalyste Sabine Prokhoris.

Selon l'hebdomadaire, les documents transmis proviendraient du dossier judiciaire de Mazan. Leur diffusion vise à soutenir les accusations développées par l'autrice contre Gisèle Pelicot, dont elle conteste notamment l'ignorance des agissements de son mari. Interrogée par le journal, Christelle Mercier reconnaît explicitement que Tinbad ne dispose pas de l'accord de l'intéressée pour diffuser ces images, et justifie leur envoi par son caractère « privé et informatif ».

Cette justification paraît toutefois fragile au regard de la loi. Dans une décision de 2021, le Conseil constitutionnel a précisé que l'article 226-2-1 du Code pénal ne réprimait pas un mode particulier de diffusion. Le second alinéa de cet article concerne notamment les images sexuelles réalisées avec consentement, mais diffusées sans accord. La qualification exacte dépend des conditions de captation.

Les peines encourues atteignent deux ans d'emprisonnement et 60.000 € d'amende pour une personne physique. Une maison d'édition reconnue pénalement responsable pourrait encourir jusqu'à 300.000 € d'amende, conformément à l'article 131-38.

La publicité du procès de Mazan ne constituait pas davantage une autorisation de reproduire ou de transmettre librement les images intimes de Gisèle Pelicot. La qualification pénale des faits dépendra toutefois de la nature des fichiers, de leur provenance et des conditions de leur diffusion. Selon Le Canard enchaîné, Me Antoine Camus, avocat de Gisèle Pelicot, étudie la possibilité d'engager des poursuites.

Au-delà de cette éventuelle suite judiciaire, les textes déjà publiés par Sabine Prokhoris permettent de comprendre précisément la thèse que son éditeur cherche à défendre.

L'emprise, « pièce maîtresse de la doxa #MeToo »

D'après la présentation officielle d'Emprises, les impasses d'une success story, Sabine Prokhoris entend remettre en question la place de l'emprise dans les discours sur les violences sexuelles, « pièce maîtresse de la doxa #MeToo », qui servirait à imposer une séparation entre le « prédateur » et ses « proies », supposées privées de tout libre arbitre. L'autrice reproche également aux médias de légitimer ce qu'elle considère comme des « pseudo-théories psy ».

Elle défend une autre conception des relations d'emprise, dans lesquelles les partenaires seraient impliqués « de façon également responsable, quoique non symétrique ». Cette approche prolonge ses précédents essais : Le Mirage #MeToo (Le Cherche Midi, 2021), Les Habits neufs du féminisme (Intervalles, 2023) et Qui a peur de Roman Polanski ? (Le Cherche Midi, 2024).

Dans un texte publié le 23 septembre 2025 sur Medium, puis repris sur Le Clinamen, Sabine Prokhoris dénonçait la transformation de Gisèle Pelicot en « héroïne » post-#MeToo. Elle estime que le procès de Mazan et sa couverture médiatique ont imposé une lecture des faits qui aurait écarté certaines interrogations, notamment l'hypothèse d'une « inavouable complicité » de la victime. L'autrice va jusqu'à mettre en doute la culpabilité de certains hommes condamnés.

Pour étayer ses soupçons, elle avance plusieurs éléments qu'elle présente comme issus du dossier judiciaire. Elle évoque une adresse électronique utilisée par Dominique Pelicot, également associée selon elle à son épouse, ainsi qu'un compte Skype ouvert sous un pseudonyme du mari et lié, d'après un constat d'huissier cité par l'autrice, au numéro de téléphone de Gisèle Pelicot. Elle relève également ce qu'elle considère comme des contradictions entre les déclarations de cette dernière lors de ses auditions.

Sabine Prokhoris s'attarde surtout sur des photographies et vidéos sexuelles privées réalisées par Dominique Pelicot, distinctes des enregistrements des viols. Selon sa description, Gisèle Pelicot y apparaît « parfaitement éveillée » et « elle y prend activement la pose ». Dans l'une des vidéos, elle aurait même demandé à son mari : « fais voir ! ». L'autrice rapproche ces images des déclarations de Gisèle Pelicot, qui aurait indiqué que certaines photographies avaient été prises « à son insu ». Elle y voit une raison de mettre en doute son ignorance des agissements de son époux.

Ce rapprochement ne démontre pourtant ni que Gisèle Pelicot connaissait les viols organisés sous soumission chimique, ni qu'elle y consentait. Une participation à des scènes sexuelles privées avec son conjoint ne constitue pas un accord pour d'autres actes, commis alors qu'elle était inconsciente.

Un chapitre rendu public avant la parution

Le 18 avril dernier, Sabine Prokhoris publie sur Le Clinamen le cinquième et dernier chapitre de son futur essai, consacré à l'affaire de Mazan. Elle explique que le manuscrit avait été commandé par une maison d'édition, avant d'être refusé sans explication. Huit autres éditeurs auraient ensuite décliné sa publication, lui indiquant, selon elle, « ne pouvoir prendre le risque de le publier ». L'autrice affirme que les pages consacrées à Gisèle Pelicot avaient particulièrement inquiété ces maisons, qu'elle ne nomme pas.

Dans ce chapitre, Sabine Prokhoris admet que Gisèle Pelicot n'était probablement pas consentante aux actes sexuels commis sur elle. Elle estime néanmoins que la victime aurait pu être « d'une façon ou d'une autre, partie prenante » du dispositif organisé par Dominique Pelicot. Elle évoque une implication inconsciente, voire partiellement consciente, qu'elle associe à des mécanismes de déni et de désaveu.

L'autrice reconnaît pourtant que les photographies sexuelles privées du couple, qu'elle invoque pour étayer ses interrogations, « ne constituent pas une preuve, même tacite » d'une entente concernant les viols. Elle considère néanmoins qu'elles auraient dû conduire la justice à examiner davantage la relation conjugale et les connaissances éventuelles de Gisèle Pelicot.

Dans ce chapitre, Sabine Prokhoris s'appuie également sur La Confession impudique (1956), roman de l'écrivain japonais Jun'ichirō Tanizaki. Construit autour des journaux intimes de deux époux, le livre décrit un couple où chacun dissimule à l'autre ce qu'il sait de ses désirs et de ses comportements. La psychanalyste y voit un « secret en miroir », qu'elle rapproche de la relation supposée entre Gisèle et Dominique Pelicot.

L'autrice mobilise ensuite Et la joie de vivre, le témoignage de Gisèle Pelicot écrit avec Judith Perrignon et publié chez Flammarion le 17 février dernier. Elle s'attarde notamment sur l'évocation de la mort de sa mère : enfant, Gisèle Pelicot raconte avoir tenté de la réveiller en secouant son épaule. Sabine Prokhoris rapproche ce souvenir des images de la victime inconsciente pendant les viols. S'appuyant sur les travaux de la psychanalyste Maria Torok consacrés au deuil pathologique, elle avance l'hypothèse d'un « fantasme nécrophile qui n'est pas uniquement celui de Dominique ».

Sabine Prokhoris estime par ailleurs que les choix narratifs et lexicaux de la journaliste révèlent, involontairement, certains mécanismes psychiques de Gisèle Pelicot. Elle interprète même le fait que cette dernière se soit reconnue dans le récit rédigé avec la journaliste comme une forme d'« aveu » concernant son implication supposée dans les événements de Mazan.

Le témoignage Et la joie de vivre avait, de son côté, rencontré un important succès en librairie. ActuaLitté recensait 59.637 exemplaires vendus au cours de sa première semaine de commercialisation, selon Edistat. Depuis, le livre a atteint 206.140 exemplaires vendus. Un succès médiatique et éditorial que Sabine Prokhoris remet également en question dans son essai qui sortira prochainement.

Une critique de #MeToo engagée depuis 2021

Cette démarche prolonge des positions défendues plusieurs années avant le procès de Mazan. Dans un entretien vidéo à Marianne de 2021 avec Natacha Polony, consacré à Le Mirage #MeToo, Sabine Prokhoris reconnaissait que le mouvement défendait « une juste cause », mais le jugeait « structurellement vicié ». Elle lui reconnaissait des « effets bénéfiques de prise de conscience », tout en dénonçant une logique qu'elle considérait comme essentiellement accusatoire.

Évoquant les accusations d'Adèle Haenel contre le réalisateur Christophe Ruggia, elle qualifiait notamment l'entretien de l'actrice sur Mediapart de « séance d'accusation publique ». Elle contestait les conditions dans lesquelles le cinéaste avait été mis en cause, estimant qu'« on prétendait rendre la justice en violant la loi ». Depuis, Christophe Ruggia a été condamné en appel, le 17 avril dernier, à cinq ans de prison, dont deux ferme sous bracelet électronique, pour des agressions sexuelles commises sur Adèle Haenel lorsqu'elle était mineure.

Sur la réception des témoignages, elle insistait : « Accueillir, écouter, ça veut pas dire d'emblée croire. » Ces positions éclairent ses textes ultérieurs sur Mazan, sans pour autant en valider les conclusions. L'entretien de 2021 ne portait pas sur Gisèle Pelicot, dont l'affaire n'avait pas encore été jugée. Il permet toutefois de constater la continuité de son approche critique de #MeToo et de la notion d'emprise.

Cette critique de la parole des victimes avait déjà provoqué une controverse sur France Culture. Le 16 septembre 2024, invitée de Questions du soir aux côtés de Tarek Daher, délégué général d'Emmaüs France, Sabine Prokhoris débattait des accusations de violences sexuelles visant l'abbé Pierre. Plusieurs auditeurs avaient dénoncé ses déclarations, notamment sa manière de conditionner le statut de victime à une reconnaissance judiciaire et de mettre en doute les mécanismes de sidération lors des agressions sexuelles.

Dans un témoignage publié par la médiatrice de Radio France, une auditrice lui reprochait notamment d'avoir affirmé qu'« il n'existe pas de victimes en dehors du domaine juridique ». Une autre dénonçait des propos faisant porter aux femmes la responsabilité de « refuser les gestes de violences sexuelles ».

Face aux nombreuses protestations, Florian Delorme, délégué aux programmes de France Culture, reconnaissait que les propos de la psychanalyste avaient été considérés par certains auditeurs comme « déplacés », voire « choquants ». Il défendait néanmoins son invitation, rappelant qu'elle présentait Le Mirage #MeToo comme « une critique féministe et argumentée du mouvement #MeToo ». Le 26 septembre, la station consacrait une nouvelle émission au recueil de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles, cette fois sans Sabine Prokhoris.

La loi contredit Sabine Prokhoris

Le 19 décembre 2024, la cour criminelle du Vaucluse a reconnu coupables les 51 hommes jugés dans l'affaire des viols de Mazan. Dominique Pelicot a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir drogué et violé son épouse, puis organisé les violences sexuelles commises sur elle par d'autres hommes entre 2011 et 2020. Les enregistrements retrouvés sur son matériel informatique constituaient des pièces essentielles du dossier. Seul accusé à avoir maintenu son appel, Husamettin Dogan a été condamné à 10 ans de réclusion le 9 octobre 2025, contre neuf ans en première instance.

Selon Sabine Prokhoris, dans son texte de septembre 2025, la loi exige que « la partie plaignante démontre son opposition aux actes incriminés ». Elle reproche aux juges d'avoir « introduit au forceps » les notions de surprise et de contrainte dans leur motivation, dénonçant une « déduction abusive » de l'intention de violer.

Cette interprétation du droit est inexacte : l'article 222-23 du Code pénal définit le viol comme un acte sexuel imposé par « violence, contrainte, menace ou surprise ». La victime n'avait pas à démontrer une résistance physique ou verbale. L'état d'inconscience provoqué par la soumission chimique constituait précisément un élément central de l'appréciation des faits. La charge de prouver l'infraction incombait à l'accusation, non à Gisèle Pelicot personnellement.

Depuis la loi du 6 novembre 2025, le Code pénal précise que le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable, et qu'il ne peut être déduit de la seule absence de réaction. Dit autrement, des photographies intimes prises dans le cadre d'une relation conjugale ne prouvent aucun consentement à des actes sexuels commis sous soumission chimique.

Une affaire devenue sujet éditorial

Depuis le procès, l'affaire de Mazan a donné lieu à de nombreuses publications, aux approches différentes, mais principalement consacrées aux violences sexuelles, à la culture du viol, au consentement et au traitement judiciaire de ces crimes.

Dès janvier 2025, ActuaLitté avait recensé cinq ouvrages consacrés aux répercussions judiciaires et sociales de l'affaire : Procès de Mazan, la déflagration, de Cynthia Illouz (Éditions de l'Observatoire), Vivre avec les hommes, de Manon Garcia (Flammarion), Procès Mazan : Une résistance à dire le viol, de Mathilde Levesque (Payot), Écrire Mazan, d'Élise Costa (Marchialy), et Pour que la honte change de camp, d'Anna Margueritat (La Meute).

D'autres publications ont suivi, notamment la bande dessinée collective Notre Affaire (L'Iconoclaste). Avant même le procès, Caroline Darian, fille de Gisèle et Dominique Pelicot, avait publié Et j'ai cessé de t'appeler papa (JC Lattès, 2022), dans lequel elle racontait les conséquences des révélations sur sa famille.

Dominique Pelicot lui-même a engagé des démarches pour publier ses écrits... Son avocate, Me Béatrice Zavarro, avait confié plusieurs manuscrits à l'ancien journaliste Denis Demonpion, chargé de rechercher un éditeur.

Le condamné avait rédigé en détention des poèmes, des romans et des textes autobiographiques. Selon son avocate, il entendait notamment raconter « sa version des choses ». Elle présentait cette démarche comme étant « à visée thérapeutique », sans lien avec sa stratégie judiciaire. Aucun éditeur n'avait alors accepté d'examiner le projet.

Les éditions Tinbad, qui publient aujourd'hui Sabine Prokhoris, ont été créées à Paris en mars 2015. Le catalogue de la maison comprend des romans, des essais, de la poésie et des textes expérimentaux, avec notamment des ouvrages de Jacques Henric, Mehdi Belhaj Kacem ou Jean-Pierre Bobillot.

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Tinbad revendique un héritage littéraire associant James Joyce, le surréalisme, l'Internationale situationniste et la revue Tel Quel. Son nom provient d'un jeu de mots figurant dans l'Ulysse irlandais. La maison défend une « littérature de recherche » et affiche son refus des « romans-chromo », formule par laquelle elle marque sa distance avec une littérature jugée conventionnelle. Elle publie également Les Cahiers de Tinbad, revue consacrée à la création contemporaine.

Crédits photo : Guallendra (CC0)

Par Hocine Bouhadjera

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