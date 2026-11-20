6 titres vidéoludiques en un seul, et un petit voyage dans le temps. Tel est le programme affiché par Lucky Luke — The Lonesome Cowboy Collection, une compilation dont la sortie est annoncée pour le 13 janvier 2027 sur toute une variété de plateformes : PC, Nintendo Switch 1 & 2, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

La période couverte s'étend, selon Atari, de la fin des années 1990 au début des années 2000, avec des productions conçues à l'époque pour les consoles Super Nintendo, PlayStation 1, Game Boy Color et Game Boy Advance.

La compilation proposera aussi une expérience bonus, à la première personne, qui donne accès à des éléments supplémentaires sur les archives des jeux, des bandes dessinées ou encore à quelques défis inédits.

Par Antoine Oury

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