Troisième la semaine dernière, premier pour cette nouvelle semaine du 9 au 15 novembre : L'Inconnue du quai de Javel poursuit son marathon, jusqu'ici bien géré. Un petit ravitaillement à la troisième place la semaine dernière, et le voilà aujourd'hui sur la première marche du podium. Quant aux livres politiques, leur présence au sommet des meilleures ventes s'estompe peu à peu.
Le 20/11/2026 à 11:52 par Clotilde Martin
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20/11/2026 à 11:52
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Philippe Jaenada s'offre la première marche du podium avec 30.738 exemplaires écoulés de L'Inconnue du quai de Javel (Flammarion). Le roman, présent depuis quatorze semaines dans le classement, atteint désormais 115.875 ventes cumulées.
Derrière lui, Lucky Luke n'a pas dit son dernier mot. Les Aventures de Lucky Luke d'après Morris, tome 12 : Saint Lucky Luke, de Jul et Achdé (Lucky Comics), gagne trois places et s'installe deuxième avec 28.837 exemplaires vendus. La troisième place revient à une nouveauté : Instinct, tome 3, signé Inoxtag, Basile Monnot et Charles Compain (Michel Lafon). Le youtubeur français fait directement son entrée sur le podium avec 18.938 exemplaires écoulés.
Le haut du classement accorde cette semaine une large place aux bandes dessinées, avec cinq références parmi les dix premières. Outre Lucky Luke et Instinct, Gaston, tome 23 : Des boum et des paf, de Trondheim et Delaf (Dupuis), conserve sa quatrième position avec 17.278 ventes.
Plus bas, deux autres séries complètent cette présence. Spy × Family, tome 17, de Tatsuya Endo (Kurokawa, traduction de Satoko Fujimoto et Nathalie Bougon-Bastide), entre directement à la huitième place avec 10.400 ventes. Blake et Mortimer, hors-série tome 15 : Affaires classées (Blake et Mortimer), recule de trois rangs et ferme le top 10 avec 10.144 exemplaires.
La semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon occupait la première place avec L'Avenir en commun : le programme de la Nouvelle France (La Dispute). Le voilà désormais cinquième, après une perte de quatre rangs et 15.096 exemplaires vendus. En deux semaines, son ouvrage rassemble 54.153 ventes.
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Sarah Knafo conserve, de son côté, la sixième place. Son essai Le Casse du siècle (Fayard) enregistre 14.146 ventes supplémentaires. Après onze semaines de présence, le compteur affiche 354.357 exemplaires.
La septième position revient à 13 à table ! (Pocket), ouvrage collectif qui progresse de neuf rangs avec 11.690 ventes. Il rassemble notamment des contributions de Marie Vareille, Romain Puértolas, Jacques Ravenne, Philippe Besson ou Philippe Jaenada, encore.
Autre progression, Seine de crime, de Nils Barrellon (Fayard), grimpe de six places pour atteindre la neuvième position avec 10.229 exemplaires.
Top : Roman de l'Avent : Un Noël sur la Lune, de Mathias Malzieu, illustré par La Fille-Cactus (Auzou), signe la plus forte progression du classement. L'ouvrage gagne 101 places, passant du 181e au 80e rang, avec 2545 exemplaires vendus. Ce roman de l'Avent, destiné aux lecteurs dès 9 ans, suit Gaston, un garçon roux aux yeux verts qui cache un incroyable secret. Entre rencontres fantastiques et paysages extraordinaires, il s'engage dans un voyage aux confins de l'imaginaire, jusqu'à la Lune.
Flop : Mon corps, rien qu'à moi, d'Agathe Sorlet (Albin Michel), subit le recul le plus marqué. Le livre perd 132 places, passant du 26e au 158e rang, avec 1633 ventes hebdomadaires. Destiné aux enfants dès 3 ans, cet album aborde la découverte du corps, de ses besoins et de ses limites. À travers des illustrations colorées et des mots simples, l'autrice sensibilise les plus jeunes à l'intimité, au respect de soi et au consentement.
Après deux semaines de baisse, le marché français du livre retrouve une orientation positive. Du 9 au 15 novembre, les ventes atteignent 4,963 millions d'exemplaires, contre 4,754 millions la semaine précédente, soit une progression de 4 %. Le chiffre d'affaires augmente de 5 %, à 67,7 millions €, contre 64,5 millions € sept jours auparavant.
Cette amélioration hebdomadaire ne suffit toutefois pas à effacer le recul annuel. Par rapport à la semaine équivalente de 2025, le marché reste en baisse de 6 % en volume et de 5 % en valeur.
Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit de distribution, avec 2,762 millions d'exemplaires et 38,1 millions € de chiffre d'affaires. Elles concentrent 56 % des ventes en volume. Les librairies, tous niveaux confondus, représentent 31 % du marché, avec 1,517 million de livres vendus. Les grandes surfaces alimentaires complètent la répartition à hauteur de 14 % environ, compte tenu des arrondis.
La reprise profite surtout aux grandes surfaces spécialisées, dont les ventes progressent d'environ 8 % en volume par rapport à la semaine précédente. Les librairies affichent au contraire un léger recul, autour de 1 %, tandis que les grandes surfaces alimentaires gagnent près de 4 %.
Une semaine de changement, donc : le Prix Goncourt s'installe en tête, les bandes dessinées occupent la moitié du top 10 et les livres politiques perdent plusieurs positions. Sur l'ensemble du marché, le rebond hebdomadaire reste encore insuffisant pour retrouver le niveau de l'année précédente.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
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Les liens ci-dessous, vers les sites de Furet du Nord et Decitre, permettent de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit image : À Paris, le 3 novembre, remise du Prix Goncourt à Philippe Jaenada (CC BY-SA 4.0, ActuaLitté)
Par Clotilde Martin
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40 pages
Hachette
7,90 €
Paru le 25/06/2026
3498 pages
Editions Dalloz
22,00 €
Paru le 01/10/2026
Editions Les Arènes
16,90 €
Paru le 05/06/2026
528 pages
Editions de la Martinière
20,00 €
Paru le 07/10/2015
32 pages
Hachette
5,50 €
Paru le 01/10/2026
486 pages
Iconoclaste (l')
21,90 €
Paru le 22/10/2021
20 pages
Editions Auzou
5,99 €
Paru le 25/09/2025
388 pages
Editions Auzou
18,95 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 17/09/2025
101 pages
Actes Sud Editions
7,10 €
Paru le 15/04/2026
576 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 01/10/2026
231 pages
Editions Gallimard
20,50 €
Paru le 06/05/2026
372 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 30/09/2026
355 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 12/11/2026
176 pages
Kurokawa
7,30 €
Paru le 02/06/2021
208 pages
Pika Edition
3,00 €
Paru le 14/01/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 16/04/2025
150 pages
Hatier
2,50 €
Paru le 15/10/2026
208 pages
Delcourt
24,50 €
Paru le 03/09/2026
349 pages
Presses de la Cité
22,90 €
Paru le 30/10/2026
48 pages
Editions Dupuis
12,95 €
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