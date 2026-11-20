Depuis plusieurs semaines, la colère d'une partie de la population française se manifeste dans les rues, à l'occasion de mobilisations suivies par des étudiants, des fonctionnaires, mais aussi des personnes retraitées ou salariées du privé, entre autres. Pour l'instant, les réponses du gouvernement, qui oscillent entre répression policière, budget austéritaire et modestes concessions, n'ont pas réussi à essouffler le mouvement.

Le 17 octobre, des scènes de pillages et de dégradations ont eu lieu dans certaines villes, en marge des manifestations. Ces débordements et la stratégie du maintien de l'ordre font l'objet d'enquêtes, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, afin de déterminer les éventuelles responsabilités du gouvernement.

Quelques jours après les faits, celui-ci avait mis en place une prise en charge exceptionnelle de l’activité partielle par l'État, pour les entreprises de moins de 250 salariés ayant subi un sinistre en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026. Cette aide, ouverte aux librairies, couvre la période du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027.

Compenser les conséquences d'un sinistre

En complément, un décret, publié ce 20 novembre au Journal officiel, instaure une aide financière exceptionnelle « afin de soutenir la trésorerie des petits commerces et restaurants de moins de 50 salariés ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations d'octobre et novembre 2026 ».

Plus exactement, la période couverte s'étend du 17 octobre au 19 novembre 2026, et le dispositif répond bel et bien à un « sinistre », attestation d'assurance, déclaration de sinistre et dépôt de plainte à l'appui : la seule baisse d'activité n'est pas suffisante pour y prétendre.

Publié en parallèle, un arrêté liste les activités éligibles et confirme pour sa part que les librairies pourront bien bénéficier de ce soutien financier (code NAF 4761Z, « Commerce de détail de livres en magasin spécialisé »).

Pour prétendre à cette aide exceptionnelle, les librairies devront avoir commencé leur activité au plus tard le 31 août 2026, être à jour de leurs obligations déclaratives fiscales, sans dettes fiscales impayées, et ne pas être concernées par une procédure de redressement ou de liquidation. Seuls les commerces dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et dont le chiffre d'affaires de référence est limité à 833.333 € pourront y prétendre.

Deux cas de figure sont ensuite avancés. Pour les entreprises dont les dommages ont eu lieu le 17 ou le 18 octobre 2026, précise le décret, le chiffre d'affaires réalisé en octobre 2026 doit être inférieur d'au moins 25 % par rapport au chiffre d'affaires de référence. Pour celles dont les dommages ont eu lieu entre le 19 octobre et la date de signature du présent décret, le chiffre d'affaires réalisé en octobre ou novembre 2026 doit être inférieur d'au moins 25 % par rapport au chiffre d'affaires de référence.

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Si ces conditions sont remplies, les entreprises concernées peuvent déposer un dossier sur la plateforme « Démarche numérique », dans un délai de 6 semaines après la signature du décret, datée du 19 novembre 2026.

Dans chaque région, une commission présidée par le préfet de région ou son représentant examinera les demandes et pourra décider d'attribuer une aide d'un montant allant de 1000 à 10.000 €, selon l'ampleur des pertes d'exploitation et la nature des dégâts subis.

Photographie : À Paris, le 17 octobre 2026 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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