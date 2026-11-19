La comédienne a déposé plainte avec constitution de partie civile le 13 mai 2025. Elle dénonce des faits survenus lors du tournage d’une scène réalisée par Guillaume Nicloux dans un centre de thalassothérapie à Cabourg, dans le Calvados.

Gérard Depardieu est accusé de viol et d'agressions sexuelles en réunion. Le réalisateur est également mis en cause pour complicité de viol et d'agressions sexuelles en réunion, ainsi que pour l'enregistrement d'images à caractère sexuel portant atteinte à l'intimité de la vie privée.

Selon Mediapart, qui a consulté plusieurs documents versés au dossier, aucun des trois hommes n'avait encore été entendu par les juges d'instruction au moment de la publication de l'enquête. Michel Houellebecq et Gérard Depardieu n'ont pas répondu aux sollicitations du journal. Guillaume Nicloux affirme, de son côté, n'avoir constaté aucune contrainte pendant le tournage.

D'après le journal d'information numérique, qui a consulté la plainte et de nombreux documents, contrats, courriels et SMS, aucun des trois hommes n'avait encore été entendu par les juges d'instruction au moment de la publication de l'enquête. La plaignante n'avait pas davantage été auditionnée.

Un tournage avec Houellebecq et Depardieu

Les faits dénoncés remontent au 11 décembre 2018, dans un établissement de thalassothérapie à Cabourg, dans le Calvados. Guillaume Nicloux y tourne alors C'est extra, futur Thalasso, une comédie réunissant Michel Houellebecq et Gérard Depardieu dans leurs propres rôles.

Le film, sorti le 21 août 2019, raconte leur rencontre au cours d'une cure, dont ils supportent difficilement les restrictions. L'écrivain y retrouve le personnage qu'il incarnait déjà dans L'Enlèvement de Michel Houellebecq, réalisé par Nicloux en 2014.

La séquence aujourd'hui contestée devait montrer les deux protagonistes organisant une fête clandestine dans la suite de Gérard Depardieu, en compagnie de deux jeunes femmes venues d'Europe de l'Est. Le scénario prévoyait des baisers, des caresses et une danse, mais aucun rapport sexuel, ce que confirment le réalisateur et la productrice, Sylvie Pialat.

La comédienne et danseuse, alors âgée de 32 ans, avait été recrutée pour interpréter l'une des deux femmes. Elle connaissait déjà Gérard Depardieu, rencontré lors du tournage de Raspoutine, en 2011, avec lequel elle explique avoir entretenu une relation avant d'y mettre fin.

Recrutée initialement pour une scène de danse seins nus, elle aurait appris que le réalisateur souhaitait finalement une nudité complète. Elle affirme également ne pas avoir reçu le scénario ni son contrat malgré ses demandes. Guillaume Nicloux avait fait de l'improvisation l'un des principes de son cinéma. En août 2019, interrogé sur France Inter, il expliquait chercher dans Thalasso des moments de vérité surgissant en dehors des situations écrites.

Des actes sexuels dénoncés devant les caméras

La scène est tournée à plateau fermé, devant deux caméras. Selon la plainte, les deux acteurs et la seconde comédienne auraient déjà beaucoup bu. Alexandra, nom d'emprunt, raconte avoir elle-même consommé plusieurs verres de calvados, jusqu'à vomir.

Après plusieurs prises, Guillaume Nicloux aurait demandé aux comédiennes de se déshabiller. Michel Houellebecq aurait alors entraîné Alexandra dans une chambre, l'aurait embrassée et maintenue sur un lit. Gérard Depardieu l'aurait rejointe et lui aurait imposé une pénétration digitale, malgré ses tentatives pour le repousser. Elle accuse ensuite l'écrivain de lui avoir imposé un acte sexuel oral non consenti, tandis que les caméras continuaient de tourner.

La comédienne décrit un état de sidération et affirme avoir fondu en larmes. Interrogée par Mediapart, la seconde actrice confirme qu'aucun rapport sexuel n'était prévu dans le scénario.

Dès la fin du tournage, Alexandra affirme avoir dénoncé des actes sexuels non consentis. La directrice de casting, Élise Cresson, confirme avoir été alertée le jour même et avoir transmis l'information au directeur de production, Didier Abot. Des SMS envoyés par la comédienne à ses proches, consultés par Mediapart, témoignent également de son désarroi.

Informée, la productrice Sylvie Pialat assure avoir immédiatement suspendu le tournage et demandé des excuses à l'équipe et aux acteurs, jugeant les faits dénoncés « inadmissibles ».

Guillaume Nicloux affirme, de son côté, n'avoir constaté « aucune contrainte » pendant la scène, mais reconnaît s'être excusé auprès de la comédienne par la suite. Le chef opérateur Christophe Offenstein déclare également n'avoir perçu aucune violence, sans être en mesure de confirmer si des actes sexuels ont eu lieu.

45.000 € de contrats et des images détruites

Après les faits dénoncés, Alexandra demande que la séquence ne figure pas dans le film et que les images soient détruites. Une attestation signée par la productrice Sylvie Pialat confirme leur destruction.

Trois nouveaux contrats artistiques sont ensuite établis, pour un montant total de 45.000 € brut. Ils prévoient un rôle plus important dans Thalasso, une collaboration au scénario et le développement d'un projet cinématographique. La plaignante y voit une indemnisation déguisée, une interprétation partagée par son agente, Nadia Perrot.

Sylvie Pialat conteste cette version et affirme que les sommes rémunéraient un travail effectivement réalisé. Elle précise qu'aucun contrat n'imposait à la comédienne de garder le silence ou de renoncer à porter plainte.

Alexandra reprend finalement le tournage, mais affirme avoir continué à souffrir des conséquences des faits dénoncés. Elle assure également avoir subi des pressions pour ne pas saisir la justice. La productrice le dément et soutient lui avoir, au contraire, conseillé de déposer plainte.

« Les femmes mentent, tout simplement »

En mai 2023, alors que Gérard Depardieu faisait l'objet de plusieurs accusations de violences sexuelles, l'auteur des Particules élémentaires et de Soumission avait pris publiquement sa défense. Dans un entretien au JDD, il déclarait : « Je pense sincèrement que Depardieu est innocent. Les femmes mentent, tout simplement. »

Sollicité par Mediapart par l'intermédiaire de ses avocats, de son agent et de son attachée de presse chez Flammarion, Michel Houellebecq n'a pas répondu. Les avocats de Gérard Depardieu ont également indiqué que leur client ne souhaitait pas commenter les accusations. Les avocates de la plaignante, Carine Durrieu Diebolt et Anaïs Defosse, n'ont pas souhaité faire de commentaire. Les trois hommes mis en cause bénéficient de la présomption d'innocence.

Après L'Enlèvement de Michel Houellebecq et Thalasso, Guillaume Nicloux a de nouveau dirigé l'écrivain dans Dans la peau de Blanche Houellebecq, sorti en mars 2024 avec Blanche Gardin.

Cette plainte intervient alors que Gérard Depardieu vient de voir sa condamnation pour agressions sexuelles sur deux femmes, sur le tournage des Volets verts, devenir définitive. Condamné en mai 2025 à 18 mois de prison avec sursis, l'acteur s'est désisté de son appel le 16 novembre 2026. Dans une autre affaire, la justice doit statuer le 26 novembre sur son recours contre son renvoi devant une cour criminelle, à la suite des accusations de Charlotte Arnould.

Une affaire judiciaire l'autre

Cette plainte intervient alors que Michel Houellebecq fait déjà l'objet d'une autre procédure judiciaire : le 10 novembre dernier, l'écrivain a été mis en examen par un juge d'instruction de Nanterre pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. En cause, des déclarations sur les musulmans tenues dans un entretien avec Michel Onfray, publié en novembre 2022 dans la revue Front populaire.

L'auteur de Soumission y évoquait notamment de possibles attentats contre des mosquées et des établissements fréquentés par des musulmans, parlant de « Bataclan à l'envers ». Il affirmait également que certains Français souhaitaient voir les musulmans quitter le pays. Ces déclarations avaient suscité plusieurs plaintes, notamment de la Grande Mosquée de Paris, de l'Union des mosquées de France (UMF) et du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP).

En janvier 2023, après une rencontre avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, facilitée par le grand rabbin de France Haïm Korsia, l'écrivain avait reconnu l'ambiguïté de certains passages et annoncé leur reformulation. La Grande Mosquée avait alors retiré sa plainte. L'UMF et le MRAP avaient toutefois maintenu leurs démarches judiciaires.

L'écrivain était revenu sur cette polémique dans Quelques mois dans ma vie, octobre 2022-mars 2023 (Flammarion), publié en mai 2023, où il défendait notamment sa liberté d'expression et revenait sur les circonstances de publication de l'entretien. Ses avocats contestent aujourd'hui toute incitation à la haine ou à la discrimination. Selon eux, les propos incriminés relèvent de la liberté d'opinion et ne constituent pas une exhortation à la violence.

Crédits photos : à gauche, Gérard Depardieu à Cologne, en février 2015 (9EkieraM1, CC BY-SA 3.0) ; à droite, Michel Houellebecq lors d’une conférence à Buenos Aires, en novembre 2016 (Secretaría de Cultura, CC BY-SA 2.0)

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Par Hocine Bouhadjera

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