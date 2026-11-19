Sept ans après la création des droits voisins de la presse, le législateur renforce les moyens de les faire respecter. Le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portée par le député Erwan Balanant (MoDem, Finistère), mettant un terme au parcours parlementaire du texte. L'Assemblée nationale avait approuvé ce compromis à l'unanimité des 59 députés votants, le 12 novembre dernier.

L'objectif n'est pas de créer un nouveau droit, mais de rendre applicable celui qui existe depuis 2019. À cette date, la France avait été le premier pays européen à transposer la directive consacrant les droits voisins des éditeurs et agences de presse. Le principe : lorsqu'une plateforme numérique exploite des contenus journalistiques protégés, elle doit obtenir une autorisation et négocier une rémunération avec leurs éditeurs ou les agences concernées.

Ces droits couvrent notamment la reproduction d'articles, de photographies ou d'extraits de publications de presse sur les services numériques. Ils ne signifient pas que chaque lien hypertexte doit être rémunéré : les simples liens et les très courts extraits bénéficient d'exceptions prévues par le droit européen.

La difficulté tient aux conditions de négociation. Face à des entreprises comme Google ou Meta, les éditeurs dénoncent depuis des années l'opacité des données utilisées pour calculer leur rémunération et des discussions qui peuvent se prolonger sans résultat. Le nouveau dispositif législatif entend précisément mettre fin à ces blocages.

Google, 750 millions € d'amendes depuis 2021

Dès 2012, ActuaLitté évoquait les revendications des éditeurs français, qui réclamaient une rémunération aux moteurs de recherche utilisant leurs contenus. Le débat portait déjà sur la valeur des articles et sur les revenus que les plateformes tiraient de leur diffusion.

La loi du 24 juillet 2019 n'a pas réglé le différend. L'Autorité de la concurrence a dû intervenir à plusieurs reprises contre Google, lui infligeant une amende de 500 millions € en juillet 2021, puis une seconde de 250 millions € en mars 2024.

La première sanction concernait le non-respect d'injonctions destinées à garantir des négociations de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse. La seconde visait plusieurs engagements pris par Google en 2022, notamment sur la transparence des informations communiquées et leur contrôle. L'Autorité reprochait également au groupe d'avoir utilisé des contenus de presse pour entraîner son intelligence artificielle Bard, sans en informer les titulaires de droits concernés.

Malgré ces sanctions successives et les accords conclus avec plusieurs groupes de presse, les difficultés persistent. Les montants négociés restent contestés, et les éditeurs estiment ne pas toujours disposer des informations nécessaires pour apprécier la valeur réelle de leurs publications. Lors des débats à l'Assemblée nationale, le 12 novembre, Erwan Balanant résumait le déséquilibre entre les parties : « Les Gafam ne manquent ni de temps ni d'argent ; les éditeurs, si. »

L'Arcom pourra imposer une rémunération

C'est la principale évolution de la loi. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), chargée notamment de superviser les secteurs audiovisuel et numérique, se voit confier deux nouvelles missions : contrôler la transparence des négociations et intervenir lorsque celles-ci échouent.

Première mesure : les plateformes devront fournir aux éditeurs et agences de presse des informations fiables, complètes et régulièrement actualisées sur l'utilisation de leurs contenus. Ces données servent à déterminer ce que les publications rapportent ou apportent aux services numériques, afin d'établir une rémunération adaptée.

Si une plateforme ne transmet pas les renseignements demandés sous 30 jours, ou si ceux-ci sont insuffisants, l'éditeur pourra saisir l'Arcom. Celle-ci disposera de deux mois pour examiner sa demande et, si elle la juge fondée, imposer la communication des informations manquantes.

Le refus de respecter cette injonction pourra entraîner une sanction financière pouvant atteindre 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes de la plateforme. Une limite destinée à rendre la mesure dissuasive pour des groupes dont les revenus se comptent en dizaines ou centaines de milliards d'euros. Le montant exact devra toutefois tenir compte du préjudice causé et des circonstances du manquement.

Deuxième mesure : lorsqu'aucun accord sur la rémunération n'est trouvé après trois mois de négociations, l'une des parties pourra saisir l'Arcom. Le régulateur disposera alors de deux mois pour examiner les propositions et retenir celle qui respecte la loi ou, à défaut, fixer lui-même le montant à verser.

Les plateformes conserveront la possibilité de contester cette décision devant la cour d'appel de Paris. Mais le recours ne suspendra pas automatiquement son application, sauf décision contraire du premier président de la cour en cas de conséquences manifestement excessives.

Le texte introduit aussi une protection contre les pressions commerciales : pendant les négociations, les plateformes ne devront pas réduire la visibilité des contenus des éditeurs concernés ni modifier défavorablement leurs modalités d'affichage. L'Arcom bénéficiera enfin de moyens d'enquête renforcés, notamment pour collecter certaines données publiques, y compris accessibles après connexion à un compte.

Les médias spécialisés également concernés

La loi comporte une autre évolution importante pour les publications de presse en ligne. Les titres inscrits auprès de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), organisme chargé notamment de reconnaître les publications et services de presse, seront désormais présumés relever du dispositif des droits voisins.

Jusqu'ici, certaines plateformes contestaient l'éligibilité de publications pourtant reconnues par cette commission. Le nouveau mécanisme inverse la charge de la preuve : ce sera à la plateforme de démontrer, le cas échéant, qu'une publication ne remplit pas les critères légaux.

Cette présomption concerne aussi bien la presse d'information générale que les médias spécialisés et professionnels, notamment ceux consacrés à la culture, aux livres ou à l'économie de l'édition. Les publications qui ne sont pas inscrites à la CPPAP ne sont pas automatiquement exclues : elles peuvent également bénéficier des droits voisins lorsqu'elles remplissent les conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

Quelle part reviendra aux journalistes ?

La rémunération des auteurs des articles constitue un autre enjeu. La loi de 2019 prévoit déjà que les journalistes et autres créateurs dont les œuvres figurent dans les publications de presse reçoivent une part « appropriée et équitable » des sommes perçues par leurs éditeurs. Mais cette part dépend de négociations collectives, souvent compliquées par la confidentialité des accords conclus avec les plateformes.

Le nouveau texte renforce donc l'information des représentants des journalistes et des autres auteurs : les éditeurs et agences devront communiquer aux organisations participant aux négociations les montants des rémunérations reçues au titre des droits voisins.

Une disposition plus contraignante avait été envisagée à l'Assemblée nationale : réserver au minimum 25 % des sommes aux journalistes et autres auteurs. Adoptée en commission, cette proposition a finalement été supprimée en séance, les députés privilégiant la négociation collective plutôt qu'un taux uniforme inscrit dans la loi.

La nouvelle législation améliore ainsi la transparence, sans fixer de pourcentage minimal pour les créateurs. Lors des débats du 12 novembre, la députée Sophie Taillé-Polian (Écologiste et Social, Val-de-Marne) a regretté que le texte ne garantisse pas davantage le partage des sommes perçues avec les journalistes, tout en soutenant son adoption.

Une réforme déjà confrontée à l'intelligence artificielle

La question des droits voisins prend une autre dimension avec l'arrivée des moteurs de recherche enrichis à l'intelligence artificielle. Ces services produisent directement des réponses à partir de contenus disponibles en ligne, parfois sans que les internautes consultent les articles qui les ont alimentées.

En juin 2026, ActuaLitté s'interrogeait déjà sur les conséquences des AI Overviews de Google pour la médiation littéraire. Lorsqu'un moteur résume des critiques de livres, des sélections de libraires ou des articles culturels, la consultation peut s'arrêter à la synthèse, au détriment des sites qui ont produit les informations. Ce problème dépasse désormais le seul référencement : il concerne la rémunération des contenus utilisés et, plus largement, la capacité des médias à financer leur travail.

Le texte adopté ne crée toutefois pas un régime général de rémunération des œuvres utilisées pour entraîner les intelligences artificielles. Il renforce les moyens de faire appliquer les droits voisins existants aux utilisations qui relèvent de ce cadre juridique. Les autres questions soulevées par l'entraînement des modèles et la génération de contenus restent l'objet de débats distincts.

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La loi doit encore être promulguée et publiée avant son entrée en vigueur. Son application dépendra ensuite des moyens accordés à l'Arcom et des premières décisions rendues dans les différends entre les éditeurs et les plateformes.

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Par Hocine Bouhadjera

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