À Blida, le directeur adjoint laisse Madani la main tendue, puis lui demande des comptes. Sa mère est là depuis plus d’un an. Le trajet coûte cher et, le dimanche, il y a les matchs du Sporting Club Algérois. Le fils énumère ses raisons sans chercher à les faire passer pour meilleures qu’elles ne sont. Un peu plus tard, le concierge veut desserrer la sangle qui retient sa mère au lit.

Madani l’en empêche. Le concierge lui demande pourquoi. Madani élude. Le récit s’en tient là. Il nous laisse devant un geste dont le narrateur, si précis quand il raconte le voyage ou décrit les fioles sur la table, ne dit presque rien.

À la Brasserie Olympique, le garçon balaie, fait la plonge et sert. Son patron lui propose une place à Constantine. « J’ai répondu qu’on ne changeait jamais de vie, surtout quand on est un Indigène », raconte-t-il. C’est dans ce surtout que la réécriture prend son sens. Madani a quitté l’école. Son père a laissé une jambe à la guerre et n’en a pas rapporté de quoi vivre décemment.

Pour le fils, l’indifférence a aussi quelque chose d’appris. Elle n’excuse pas tout. Quand Omar frappe sa maîtresse, Mélina demande à Madani de chercher un policier. Il refuse, puis témoigne en faveur de son ami. Au commissariat, personne ne vérifie ses dires. Selon lui, c’est que « la parole d’un Arabe c’est du vent ». Cette fois, le mépris des policiers l’arrange.

Confiant avait déjà traduit L’Étranger en créole martiniquais. Son Alger s’entend autant qu’elle se voit. Hadj Al-Ankar chante à la radio, par-dessus le bruit des assiettes. Mouloud, le patron de la gargote, se fait appeler Albert. Au cinéma, il faut parfois expliquer en dârja à Kader ce que disent les acteurs égyptiens. Le roman n’a pas besoin de s’arrêter pour nous instruire de ces passages d’une langue à l’autre. Une sourate traverse la pensée de Madani aussi naturellement qu’un refrain revient en marchant.

Et puis il y a Mélina au hammam, les cheveux dans les yeux. Elle rit. Il pose la tête sur son ventre. « Sous ma nuque, je sentais le ventre de Mélina battre doucement. » Plus tard, elle lui demandera s’il l’aime. Il sera moins sûr de sa réponse que de ce battement. C’est là que Confiant est le plus juste, quand une odeur de henné sur un traversin en dit davantage que ce que le garçon trouve à répondre.

Sur la plage, le soleil aussi prend corps. Madani ne sent plus que « les darboukas du soleil sur mon front ». On se souvenait d’une lumière qui aveugle. Il faut à présent entendre ce qu’elle fait.

À force de suivre Camus de près, le livre laisse parfois deviner la scène suivante avant qu’elle ne commence. L’offre d’un poste ailleurs est l’un de ces rendez-vous un peu trop prévisibles. Au procès, en revanche, le retour à la trame de L’Étranger fait ressortir ce qui a changé. Un bain et un film comique deviennent des indices à charge. Le procureur s’abrite derrière une prétendue science pour affirmer que l’âme indigène « est mue par le goût inné du sang ».

L’avocat, lui, parle à la première personne, comme si défendre son client exigeait de lui prendre jusqu’à son pronom. « Mon sort se réglait sans qu’on prenne mon avis. » On a entendu Madani parler de sa mère, du travail qu’il fait bien et de la fille qu’il aime mal. Pour ne voir en lui qu’un accusé arabe, il faut commencer par écarter tout ce qu’on vient de lire.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com