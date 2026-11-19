Chien 51, le roman d'anticipation de Laurent Gaudé, revient sous la forme d'une fiction sonore. Réalisée par Juliette Heymann pour France Culture, cette nouvelle version compte dix épisodes, disponibles dès le 20 novembre 2026 sur l'application Radio France, avant leur diffusion à l'antenne en décembre.
Le 19/11/2026 à 17:06 par Clotilde Martin
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19/11/2026 à 17:06
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Publié en 2022 aux éditions Actes Sud, Chien 51 a déjà connu une adaptation au cinéma, sortie le 15 octobre 2025, réalisé par Cédric Jimenez. Le long-métrage proposait une transposition libre du roman, déplaçant notamment l'intrigue dans un Paris futuriste divisé en trois zones sociales, où une intelligence artificielle baptisée ALMA intervient dans le fonctionnement de la police.
France Culture s'empare à son tour du livre, cette fois pour une adaptation radiophonique. L'histoire retrouve le cadre imaginé par Laurent Gaudé : une cité grecque du futur placée sous le contrôle du puissant consortium GoldTex.
Zem Sparak, ancien policier déclassé, travaille désormais dans la zone la plus pauvre de cette société. Lorsqu'un cadavre mutilé est découvert dans un terrain vague, il se retrouve chargé de l'enquête aux côtés d'une jeune inspectrice ambitieuse.
Cette affaire fait ressurgir son passé : celui d'un étudiant militant de la liberté qui, avant la chute de son pays, avait connu l'urgence de la révolte et l'espoir d'un avenir sans compromis.
L'adaptation et la réalisation ont été confiées à Juliette Heymann, qui transpose le roman en dix épisodes de 30 minutes, sur une musique originale composée par Dominique Massa.
Marc Barbé interprète Zem Sparak, tandis qu'Aurore Frémont prête sa voix à Salia Malberg. Hervé Pierre incarne Kanaka, Jérôme Kircher joue Barsok et Juliette Lamboley interprète Ira Cuprack.
Les dix épisodes seront accessibles à partir du 20 novembre sur l'application Radio France. Leur diffusion sur France Culture, dans le cadre de La Série fiction, est programmée du 7 au 18 décembre, à 20 heures.
À LIRE - Les Comploteurs : une mini-série en développement chez Mintee Productions
Cette adaptation s'inscrit dans un cycle consacré à Laurent Gaudé, écrivain et lauréat du prix Goncourt 2004, intitulé « Laurent Gaudé, une écriture de la catastrophe ».
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 17/08/2022
292 pages
Actes Sud Editions
22,00 €
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