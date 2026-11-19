Un manuel à 40 € en librairie, son équivalent numérique à 20 € au plus. C’est le principe de l’amendement au décret-loi sur l’école, signé par Ella Bucalo et Anna Maria Fallucchi, deux sénatrices de Fratelli d’Italia. Le texte a recueilli 84 voix pour, 76 contre et une abstention, malgré le vote de Forza Italia, membre de la coalition au pouvoir, aux côtés des oppositions. Quelques heures plus tôt, la commission des finances avait rendu un avis défavorable par 12 voix contre 11.

Pas de copie papier intégrale

Le plafonnement figurait déjà dans le projet de budget pour 2027, dont l’article 105 a été retiré le 4 novembre. La première mouture autorisait l’impression de l’intégralité du livre, en un seul exemplaire. Celle votée au Sénat ramène cette possibilité à 15 % des pages, aux frais de l’acheteur ou de l’étudiant bénéficiaire, pour son seul usage. Le fichier serait protégé contre la copie non autorisée et téléchargeable sur trois appareils au maximum.

L’obligation vise les manuels inscrits aux programmes scolaires et universitaires. En revanche, l’interdiction de choisir un titre qui ne répondrait pas aux nouvelles exigences concerne les établissements scolaires. Le texte prévoit aussi que les éventuels contenus interactifs associés à l’édition papier restent accessibles pendant les trois années scolaires qui suivent l’achat. Si l’amendement est maintenu, ces règles s’appliqueraient aux ouvrages mis en vente ou nouvellement retenus à partir de la rentrée 2027.

Les éditeurs défendent les aides à l’achat

Pour Ella Bucalo, le dispositif doit réduire les dépenses de rentrée, notamment pour les foyers qui scolarisent plusieurs enfants. Le numérique est toutefois déjà largement associé au livre imprimé. En 2025-2026, 95,7 % des manuels retenus dans les écoles italiennes combinaient les deux formats, selon l’observatoire de l’Association italienne des éditeurs, cité par ANSA.

« La valeur d’un manuel ne se confond pas avec le coût du papier sur lequel il est imprimé. » Dans son communiqué du 19 novembre, le président de l’association, Innocenzo Cipolletta, rappelle qu’une édition électronique mobilise toujours des auteurs, des illustrateurs et des équipes éditoriales.

Elle exige aussi de vérifier et d’actualiser les contenus. Il redoute une hausse des copies illicites et estime que le plafonnement soulève des questions de droit d’auteur et de liberté d’entreprendre. « Nous combattrons cette mesure par tous les moyens et devant toutes les instances. »

L’association des libraires, ALI Confcommercio, avait alerté la veille sur les conséquences pour les points de vente. Le marché italien de l’édition scolaire représentait 773 millions d’euros en 2025, en baisse de 2,2 % sur un an, d’après le rapport annuel des éditeurs.

L’association de Cipolletta réclame un renforcement des aides publiques à l’achat, une demande déjà portée avec les libraires en 2023. Le décret-loi prévoit, séparément, de relever de 21 millions d’euros les crédits consacrés en 2026 à la fourniture gratuite, totale ou partielle, des manuels.

Vingt millions proviennent d’un fonds déjà affecté à cet usage. La Chambre des députés a inscrit l’examen du texte à son calendrier à partir du 23 novembre, sous réserve de sa transmission. La date limite de conversion est fixée au 29 novembre.

Crédits photo : Palazzo Madama (siège du Sénat italien) - Michele Corsi, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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