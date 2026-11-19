Il était une fois, par une journée bien pluvieuse de novembre, cinq amies originaires de Slovaquie. Nous avons dépassé les lumières du Moulin Rouge, nous nous sommes faufilées dans l’impasse de la cité Véron et avons franchi une porte métallique verte. En montant l’escalier, nous avons failli frapper à la porte de Jacques Prévert. Mais nous nous sommes ravisées. Ce jour-là, c’était chez Boris Vian et Ursula Kübler que nous étions invitées. C’est Nicole Bertolt, mandataire de l’œuvre de Vian et directrice de son patrimoine, qui nous a accueillies.

Chez Vian, même les fesses portent bonheur

L’appartement de Boris Vian est vraiment quelque chose. Difficile de décrire un lieu aussi dense, aussi ingénieusement aménagé, où l’on sent encore les présences du passé. Boris, trompettiste, amateur et connaisseur de jazz, écrivain, essayiste, journaliste et parolier, était aussi ingénieur et bricoleur. Il adorait passer du temps au BHV. Dans cet appartement, il avait fabriqué des meubles, ajusté les uns, adapté les autres à la place dont il disposait.

Il y a là une guitare-lyre aux formes baroques, son piano, un cor en laiton, des outils, des affiches, des disques, des photographies, des portraits et des peintures à l’huile. Un calendrier pataphysique, des diplômes d’équarrisseur de première classe et de satrape, des étagères pleines de livres et d’objets. Une maquette de bateau, deux petites figurines de Colin et Chloé, des équerres. Sur le bureau, son buvard, un pèse-lettres, un niveau en bois et l’encrier offert par Jean Marais. Avec son fer à cheval, son encre pour inciter Boris à écrire et sa paire de fesses dorées, l’encrier était censé lui porter trois fois chance.

« Voulez-vous prendre une tasse de thé ? » nous a demandé Nicole, qui ne semblait pas pressée. Oh, que nous en avions envie ! Rien que pour nous asseoir un instant sur le canapé ou sur les chaises de Boris et Ursula, tendre la main et prendre une tasse sur le plateau fleuri dont Ursula se servait autrefois pour recevoir ses invités.

Quelque temps plus tard, un soir de mars à la Maison de la poésie, une longue file s’étirait devant la table des dédicaces. Dans une main, un verre de vin rouge. Dans l’autre, le livre de Nicole Bertolt, Ma vie en Vian, paru chez Fayard. Quand mon tour est venu, j’ai osé lui demander si elle se souvenait du petit groupe slovaque qu’elle avait accueilli chez Boris et Ursula. « Mais bien évidemment, je m’en souviens », m’a-t-elle répondu.

Au milieu de sa dédicace, elle a posé son stylo et levé les yeux vers moi. « Mais invitez-moi en Slovaquie. » J’ai bredouillé que je la prenais au mot. « Mais je suis sérieuse », a-t-elle repris avant de finir d’écrire : « Pour Maria, voici Ma vie en Vian, en toute connivence et à bientôt. » D’un mot à l’autre, d’un premier courriel hésitant à un deuxième un peu plus assuré, le projet a pris forme.

Le coq vole la vedette à la poule

L’avion survole une vaste étendue verte piquée de rouge avant d’atterrir à Vienne. Le taxi traverse les villages autrichiens dans les feuillages d’octobre. À l’horizon se dessine le château de Bratislava, au pied duquel on aperçoit des bâtiments qui nous rappellent l’époque communiste. Le froid se faufile sous les manteaux et les gilets, jusqu’aux os. À Piešťany, puis à Banská Bystrica, on se réchauffe avec du bouillon de poule. À Bratislava, chez Rolland, c’est du bouillon de coq. Nicole en rit. Cela aurait plu à Boris, dit-elle. Un coq à la place d’une poule, avec des vermicelles tout fins, c’est très vianesque.

Je suis secrètement fière des bouillons de mon pays natal, comme si je les avais mijotés moi-même. Je repense à une anecdote que Nicole nous avait racontée dans la cuisine jaune et mauve de l’appartement de Montmartre. Une soupe frémissait toujours sur la cuisinière. Les Brassens, les amis musiciens, les amies danseuses d’Ursula, chacun apportait quelque chose à ajouter au pot commun. On dirait l’histoire de la soupe aux cailloux revisitée par Boris et Ursula.

Ce pays, que je connais depuis toujours, m’émerveille. Sur les collines, le vert du printemps et de l’été a cédé la place à l’orange, au rouge bordeaux, au rouge cardinal, au rouge rubis et surtout au jaune. Un jaune éclatant, scintillant, qui l’emporte sur toutes les autres couleurs en ce jour d’octobre. C’était, d’après Nicole, la couleur préférée de Boris Vian. Nous en avons plein les yeux.

Le train traverse la brume du matin et soudain le soleil inonde les collines dont les sommets sont saupoudrés de la neige tombée dans la nuit. Par la vitre, on voit surgir des nuées d’oiseaux en plein soleil et filer les clochers rouges des églises blanches. Devant les maisonnettes modestes aux toits édentés et les parcelles soigneusement cultivées, Nicole dit que c’est joli.

Dans L’Herbe rouge, la poudre d’escampette

Il y a quelques années, Nicole Bertolt a éprouvé le besoin de raconter qui elle était et comment s’était tissé, au fil des ans, son lien avec la vie et l’œuvre de Boris Vian, auprès d’Ursula Kübler, la seconde épouse de l’écrivain. Il lui fallait aussi raconter ce qui s’était passé avant qu’Ursula ne lui ouvre la porte de l’appartement de Montmartre. C’est l’histoire d’une enfance sans tendresse, marquée par la violence, les chaussures qui font mal et les gilets qui grattent.

Nicole a appris ce qu’était l’amour par son absence. Les livres l’ont sauvée. La lecture lui offrait des échappées hors d’une réalité douloureuse. Un jour, elle est tombée sur un livre à la couverture rouge, intitulé L’Herbe rouge. Elle y a découvert ce roulis des mots qui la fascinait, sans savoir encore qu’ils l’accompagneraient toute sa vie. « Je comprenais tout et rien », écrit-elle dans Ma vie en Vian. Elle pressentait déjà tout ce qu’il lui restait à découvrir.

Les roulettes de nos valises cahotent sur les dalles de la place Ľudovíta Štúra, à Bratislava. Nous passons devant la Reduta, qui accueille aujourd’hui la Philharmonie slovaque et dont l’histoire remonte à un grenier à blé construit sur ordre de l’impératrice Marie-Thérèse. Puis nous longeons le somptueux bâtiment historique du Théâtre national slovaque et sa fontaine de Ganymède.

Zeus, changé en aigle, emporte Ganymède vers l’Olympe. Des enfants sculptés tiennent une carpe, un silure, un sandre et un brochet. L’eau jaillit de la bouche de ces poissons qui, s’ils étaient vivants, auraient pu être pêchés dans le Danube, tout près de nous. Le bruit des roulettes s’arrête. Sur une affiche devant le théâtre, Nicole vient d’apercevoir le mot VIANOCE. Il veut dire Noël en slovaque. Elle s’étonne d’y trouver VIAN.

« Et puis je découvre Boris Vian, son monde tellement unique, ses phrases qui marquent doucement, mais profondément, elles te rentrent dedans sans bruit et elles restent gravées je ne sais pas comment il fait, mais il nous fait confiance. Il nous guide. Il nous ouvre un chemin, semé de questions et de choses nouvelles pour réfléchir autrement. » (Nicole Bertolt, Ma vie en Vian)

Des ailes à la gare, du jazz chez Papillon

Dire ce qui échappe à la parole. Sous les voûtes de l’Institut français de Slovaquie, au centre de Bratislava, résonne la voix de Boris Vian. J’essaie de faire le pont entre le français de Nicole et le slovaque du public. Ce soir-là, l’assistance apprend avec émotion que Nicole Bertolt a été nommée chevalière de l’ordre des Arts et des Lettres.

Tout, pendant ces cinq jours en Slovaquie, paraît vianesque. Un bol de poké avec Nicole à la gare routière, et voilà qu’une adolescente passe, des ailes d’ange accrochées dans le dos. Cet ange aux ailes déployées rit à pleine gorge avec ses amies en minijupe. À Banská Bystrica, les couronnes, les chrysanthèmes et les autres fleurs destinées aux tombes pour la Toussaint couvrent les trottoirs, les passages et le marché de la place principale. Après la soirée littéraire au club de jazz U Francúza, nous voilà devant des tasses d’eau brûlante où trempent des tubes remplis d’herbes à tisane. Et non, je n’invente rien quand je dis que le patron du club est un Français qui s’appelle Guillaume Papillon. Nicole l’appelle, avec un plaisir évident, « Monsieur Papillon ».

« La vérité, c’est que les gens attachent beaucoup trop d’importance aux mots, et pas assez aux gestes qui les accompagnent. » (Boris Vian, La Belle Époque)

Un mort qui donne encore de la voix

Nicole Bertolt n’a jamais connu Boris Vian, mort alors qu’elle était encore enfant. Lui qui disait « Je n’ai pas besoin de gagner ma vie, je l’ai » est toujours bien vivant dans les livres qu’on lit et les chansons qu’on reprend. Ursula Kübler a initié Nicole à ce travail de mémoire. Voilà maintenant cinquante ans que celle-ci s’y consacre, et ces cinq journées d’automne en Slovaquie en donnent une idée.

Le samedi matin, à mon réveil, après notre retour, j’ai eu l’impression d’avoir rêvé les cinq jours précédents. Mon regard s’est pourtant arrêté sur la valise encore fermée, sur le livre de Nicole Bertolt et, dans le livre, à côté de la dédicace de mars, sur une autre dédicace, datée du 30 octobre 2026.

Alors peut-être étais-je vraiment assise au club U Francúza, à Banská Bystrica. J’ai entendu les étudiants slovaques chanter On n’est pas là pour se faire engueuler. J’ai vu leurs visages fascinés tandis que Nicole, au fil de la discussion animée par Monika Zázrivcová, leur parlait de Vian. Peut-être étais-je vraiment à l’Institut français de Slovaquie, à Bratislava, où je prêtais ma voix à Nicole dans sa conversation avec l’écrivaine Veronika Šikulová. Les yeux fixés sur un coin blanc de la salle, j’ai laissé galoper mon imagination. J’ai vu la jeune Ursula à un cocktail chez Gaston Gallimard, le regard qu’elle a posé sur Boris Vian quand il l’a abordée en allemand.

Il semble que je n’aie pas rêvé et que, depuis les trains et les bus, j’aie réellement contemplé les couleurs de l’automne slovaque. Et je suis heureuse qu’une dame de Montmartre, habituée à voir les ailes du Moulin Rouge du côté opposé à celui des touristes, ait regardé pendant cinq jours les mêmes choses que moi. Dans les buffets des gares slovaques, nous avons bu des doubles expressos, discuté, travaillé, préparé les débats. Au restaurant, nous avons goûté des plats dont les noms auraient plu à Boris pour leur seule sonorité : bryndzové halušky, zemiakové placky, vyprážané syry et dukátové buchtičky.

« Ce qui compte, ce n’est pas le bonheur de tout le monde, c’est le bonheur de chacun. » Nicole Bertolt précise que cette phrase du Traité de civisme ne signifie pas que Boris Vian ne souhaite pas le bonheur de tous. Son œuvre invite chacun à trouver son propre chemin.

Je remercie l’ambassade de France en Slovaquie, l’Institut français de Slovaquie, Monika Zázrivcová, enseignante au département d’études romanes de la faculté des lettres de l’université Matej Bel, à Banská Bystrica, ainsi que l’écrivaine Veronika Šikulová et Zuzana Galková, de Rádio Devín. Merci tout particulièrement à Nicole Bertolt d’être venue parler avec tant d’enthousiasme de Boris Vian, d’Ursula Kübler et de son livre dans ce petit pays qui est le mien. L’idée semblait peut-être farfelue au départ. Et pourtant, L’Automne à Pékin s’est transformé, pour quelques jours d’octobre 2026, en automne en Slovaquie.

« Il faut écouter. Écouter son cœur, son instinct, ce truc en soi qui sait, même quand on croit ne plus rien savoir. Et puis de la retenue, de la pertinence, du bon sens, de l’humour, de la sincérité, de la modestie, tu fais une salade avec ces ingrédients et tu en prends une cuillère chaque matin ! Cette recette te permet de gravir des montagnes non pas en termes de performance, mais seulement parce que tu l’as décidé et parce que cela te fait du bien ! » (Nicole Bertolt, Ma vie en Vian)

Crédits photo © Nicole Bertolt ; Maria Danthine / ActuaLitté, C BY SA 4.0

Par Maria Danthine-Dopjerova

Contact : maria@danthine.com