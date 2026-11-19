Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, le député Erwan Balanant (Les Démocrates, Finistère), en tant que rapporteur pour avis, s'est penché sur les crédits prévus par le PLF 2027 pour la mission « Culture » du ministère correspondant. Soit trois programmes : Création (131), Transmission des savoirs et démocratisation culturelle (361) et Soutien aux politiques du ministère de la Culture (224).

Au global, sur l'ensemble de la mission, le rapporteur relève « une baisse de 3,5 % (– 93,5 millions d’euros) en autorisations d’engagement (AE) et de 2,9 % (– 74 millions d’euros) en crédits de paiement (CP) ». Rappelons que l'enveloppe budgétaire du ministère de la Culture, d'une manière générale, connait un nouveau recul dans la proposition du gouvernement pour 2027.

Erwan Balanant note aussi cette continuité dans l'austérité, et « déplore cette diminution des crédits pour la deuxième année consécutive, qui, aggravée par l’inflation, pourrait mettre en péril certains dispositifs clés de la politique culturelle française ».

Il prévient par ailleurs que les coupes envisagées par le gouvernement se concrétiseront « par un net recul des crédits d’intervention, notamment des crédits déconcentrés attribués par les directions régionales des affaires culturelles (Drac) aux différentes structures et compagnies subventionnées et des crédits permettant de soutenir les actions d’éducation artistique et culturelle (EAC) ».

Des dispositifs « revus à la baisse »

Dans les domaines particuliers de la démocratie culturelle et de l'éducation artistique et culturelle (au sein du programme Transmission des savoirs et démocratisation culturelle, les crédits sont « durement touchés ». « [P]our 2027, 278 millions d’euros seraient ouverts en AE et 273 millions d’euros en CP, soit une baisse de 8 % (– 24 millions d’euros) par rapport aux crédits inscrits en loi de finances pour 2026 », relève le rapporteur pour avis.

Le passe Culture assume une très large part de ce recul (– 12,7 % de baisse, soit – 20 millions €), le reste étant réparti sur les dépenses d’intervention. D'après le ministère de la Culture, cette répartition a conduit ses services déconcentrés à revoir « à la baisse » certaines actions, comme le financement des options artistiques menées en partenariat avec des acteurs culturels dans les lycées, les aides aux projets et le financement des conservatoires classés.

Les crédits attribués aux actions de démocratie culturelle connaissent pour leur part une légère baisse de 2,5 % par rapport aux crédits inscrits en loi de finances pour 2026, « portant principalement sur les dépenses d’intervention », note Erwan Balanant.

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Avec 137,5 millions € en AE et en CP, les crédits attribués à la part individuelle du Pass Culture assument donc l'essentiel du recul. Tout en se disant attaché au dispositif, le député s'inquiétait de la « sous-budgétisation chronique » du dispositif les années précédentes, une habitude que la réforme du passe Culture, en mars 2025, devrait permettre de remiser.

« Bien que cette amélioration ne repose que sur le resserrement du dispositif, désormais réservé aux jeunes de 17 et 18 ans, la réforme a permis de lever la tension pesant sur les crédits d’intervention [...] qui ont pu jouer un rôle de variable d’ajustement, au détriment des dispositifs d’EAC et de démocratie culturelle », se félicite-t-il.

La langue française à l'abri

Motif de réjouissance, s'il en est : le député relève que l'action Langue française et langues de France, conduite sous la tutelle de la direction générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), conserverait la totalité de ses crédits en 2027, avec des crédits d'intervention de 4,03 millions € en AE et n CP.

Parmi les missions financées à l'aide de cette enveloppe, le rapporteur cite l'enrichissement de la langue française, le renforcement de la maîtrise de la langue et la lutte contre l’illettrisme, le développement d'une stratégie du numérique et de l’intelligence artificielle pour la langue française et le plurilinguisme, la valorisation des langues de France, des langues régionales de l’Hexagone et des outre-mer et le renforcement du sentiment d’appartenance à la francophonie.

L'Action culturelle internationale bénéficie aussi d'un léger mieux, de 14 % en AE et en CP, soit 1,5 million € supplémentaire dans les deux cas. « Ils devraient permettre de financer les quatre axes structurant l’action [...] : la coopération des acteurs culturels français dans le monde, les mobilités artistiques et professionnelles, l’apaisement des mémoires et l’agenda transformationnel avec l’Afrique et la promotion de la diversité culturelle et linguistique », détaille le rapporteur.

Uniformisation des esprits et effets sur la démocratie

Les inquiétudes du rapport pour avis d'Erwan Balanant font écho à la contribution au PLF 2027 qu'a récemment publié le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Ce dernier ne dissimule pas son inquiétude vis-à-vis de la proposition du gouvernement pour la Culture, dont les moyens sont « sensiblement diminués », avec une baisse de 2,55 % de ses crédits, à 3,7 milliards €.

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Le CESE indique avoir interpelé les pouvoirs publics « sur le “syndrome d’une culture non essentielle” et les risques d’un “affaiblissement grave de la place de la culture dans la vie de nos concitoyens” sur l’uniformisation des esprits et les effets sur la démocratie ». Il rappelle à ce titre son alerte émise en mai 2023 sur « l'urgence d'agir » pour un secteur culturel en crise, qui n'a, de toute évidence, pas été entendue...

Le rapport pour avis d'Erwan Balanant est accessible en intégralité, ci-dessous.

Photographie : Dans les locaux du passe Culture, à Paris (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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